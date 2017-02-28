12:28, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

AYM'den uzun yargÄ±lama sÃ¼relerine tazminat

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesine, makul sÃ¼rede yargÄ±lanma haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi iddiasÄ±yla bireysel baÅŸvuruda bulunanlarla ilgili kararlar, Mahkemenin internet sitesinde yayÄ±nlandÄ±.Â

DayÄ±larÄ± aleyhine 1985'te aÃ§tÄ±klarÄ± kadastro tespitine itiraz davasÄ± halen devam eden 7 kiÅŸinin bireysel baÅŸvurusundan ihlal kararÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Anayasa Mahkemesi, 12 KasÄ±m 1985'te aÃ§Ä±lan ve Ã§eÅŸitli aÅŸamalardan geÃ§tikten sonra halen yerel mahkeme aÅŸamasÄ±nda devam eden dava nedeniyle baÅŸvurucularÄ±n makul sÃ¼rede yargÄ±lanma haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸine karar verdi.

Kararda, somut olayda 29 yÄ±l 3 aylÄ±kÂ yargÄ±lama sÃ¼resinin makul olmadÄ±ÄŸÄ± sonucuna varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu nedenle iki baÅŸvurucuya 10 bin 380 lira, kalan 5 baÅŸvurucuya ayrÄ± ayrÄ± 2 bin 70 lira manevi tazminat Ã¶denmesine hÃ¼kmedildi.

1989'DA AÃ‡ILAN DAVA

Anayasa Mahkemesine bir baÅŸka bireysel baÅŸvuru ise 1989 yÄ±lÄ±nda aÃ§Ä±lan davayla ilgili yapÄ±ldÄ±. KÄ±zlÄ±ltepe'de 1989'da aÃ§tÄ±klarÄ± kadastro tespit davasÄ± halen yerel mahkeme aÅŸamasÄ±nda devam eden Ã¼Ã§ kiÅŸinin yaptÄ±ÄŸÄ± bireysel baÅŸvuruda da ihlal kararÄ± verildi.

YÃ¼ksek Mahkeme, 28 yÄ±llÄ±k yargÄ±lama sÃ¼resinin makul olmadÄ±ÄŸÄ±na karar vererek, baÅŸvurucularÄ±n makul sÃ¼rede yargÄ±lanma haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸine hÃ¼kmetti. BaÅŸvuruculara ayrÄ± ayrÄ± 2 bin 220 lira manevi tazminat Ã¶denmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

52 YILLIK DAVADA DA TAZMÄ°NAT

BabalarÄ±nÄ±n 1965'te KÄ±zÄ±ltepe Kadastro Mahkemesinde aÃ§tÄ±ÄŸÄ± kadastro tespitine itiraz davasÄ± halen devam eden 6 kiÅŸi de makul sÃ¼rede yargÄ±lanma ve mÃ¼lkiyet haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸini ileri sÃ¼rerek, Anayasa Mahkemesine bireysel baÅŸvuruda bulundu.

Somut olaydaki 52 yÄ±llÄ±k yargÄ±lama sÃ¼resinin makul olmadÄ±ÄŸÄ± sonucuna varan Anayasa Mahkemesi heyeti, baÅŸvurucularÄ±n makul sÃ¼rede yargÄ±lanma haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸine ve baÅŸvuruculara ayrÄ± ayrÄ± 2 bin 400 lira manevi tazminat Ã¶denmesine karar verdi.