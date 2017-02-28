12:40, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'ndan Endonezya'da Filistin mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Marc Ayrault, Endonezya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Retno Marsudi ile bir araya geldi.

Endonezya ajansÄ± Antara'nÄ±n bildirdiÄŸine gÃ¶re, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere baÅŸkent Cakarta'ya gelen Jean-Marc Ayrault'nun mevkidaÅŸÄ± Marsudi ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili ve ticari iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± konular ele alÄ±ndÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, iki Ã¼lke arasÄ±nda turizm, eÄŸitim, terÃ¶rle mÃ¼cadele, altyapÄ± ve denizcilik alanlarÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸi konularÄ± Ã¼zerinde durulurken Marsudi, Ã¼lkesi ve Fransa'nÄ±n Filistin ile Ä°srail arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã§abalarÄ±nda ortak gÃ¶rÃ¼ÅŸleri olduÄŸunu dile getirdi.

Taraflar ayrÄ±ca DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde diplomatik eÄŸitim ile FransÄ±z Uzay AjansÄ± (CNES) ve Endonezya Uzay AjansÄ± (LAPAN) arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸi faaliyetlerini iÃ§eren mutabakat anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande'Ä±n mart sonunda Endonezya'ya yapacaÄŸÄ± ziyarete iliÅŸkin hazÄ±rlÄ±klar konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Ã¶zellikle iki Ã¼lke arasÄ±ndaki kapsamlÄ± ekonomik ortaklÄ±k Ã§erÃ§evesinde ekonomi, ticaret ve yatÄ±rÄ±m alanlarÄ±ndaki iÅŸ birliklerinin daha da artÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

Endonezya'nÄ±n Avrupa'daki en bÃ¼yÃ¼k ticari ortaklarÄ±ndan biri olan Fransa ile ticaret hacmi geÃ§en yÄ±l 2,34 milyar dolara Ã§Ä±karken, Endonezya Fransa'ya baÅŸta kakao, ahÅŸap, kauÃ§uk, deniz Ã¼rÃ¼nleri olmak Ã¼zere Ã§ay, kahve, elektronik parÃ§a ve tekstil Ã¼rÃ¼nleri ihraÃ§ ediyor.

Fransa'nÄ±n 2010-2015 arasÄ±nda telekomÃ¼nikasyon, ulaÅŸÄ±m, elektrik, gÄ±da, su, kimya ve eczacÄ±lÄ±k alanlarÄ±nda Endonezya'ya yaptÄ±ÄŸÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 730 milyon dolara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.