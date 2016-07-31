12:51, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

TSK'dan 'Karargah rahatsÄ±z' haberi aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HÃ¼rriyet gazetesinin ''Karargah rahatsÄ±z'' baÅŸlÄ±klÄ± haberiyle ilgili TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

''Son zamanlarda, sÃ¼rekli olarak Genelkurmay BaÅŸkanÄ±â€™nÄ±n ÅŸahsÄ± Ã¼zerinden yapÄ±lan mesnetsiz ve maksatlÄ± eleÅŸtirilerle, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri yÄ±pratÄ±lmaya, Ã¼lkemizin ve milletimizin gÃ¼venliÄŸi iÃ§in yapÄ±lan mÃ¼cadelenin gÃ¶lgelenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle mÃ¼ÅŸahede etmekteyiz.



TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleriâ€™ne ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ±â€™nÄ±n ÅŸahsÄ±na yÃ¶nelik eleÅŸtiri kisvesi altÄ±nda iftiraya varan iddialar ile ilgili bir basÄ±n mensubuna bilgilendirmede bulunulmuÅŸ ve bu hususlar 25 Åžubat 2017 tarihinde yayÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±r.



YapÄ±lan deÄŸerlendirmenin iÃ§eriÄŸi, dikkat ve hassasiyetle dÃ¼zenlenmiÅŸ, 'Karargah RahatsÄ±z, Karargahâ€™ta RahatsÄ±zlÄ±k, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleriâ€™nde RahatsÄ±zlÄ±k vb.' gibi ibareler sÃ¶z konusu dahi olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Sorulan sorulara Ã¶zetle, 'TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleriâ€™nin iÃ§ politika malzemesi haline getirilmemesi, ÅŸahsi iÅŸlerden uzak tutulmasÄ± gerektiÄŸi' ifade edilmiÅŸtir. KararlÄ±lÄ±k ve azimle terÃ¶rle mÃ¼cadele edildiÄŸi, FÄ±rat KalkanÄ± HarekÃ¢tÄ±â€™nÄ±n baÅŸarÄ±yla tamamlandÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde bu tÃ¼r iddia ve iftiralarla gÃ¼ndemi bulandÄ±rma Ã§abalarÄ±nÄ± esefle karÅŸÄ±lÄ±yoruz. Bu aÃ§Ä±klamayÄ± TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile devlet ve hÃ¼kÃ¼met arasÄ±nda bir sorun varmÄ±ÅŸ gibi yansÄ±tmak, olayÄ± saptÄ±rmaktÄ±r. Cevap verilen eleÅŸtirilerin muhataplarÄ± bellidir.



TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, devletinin ve milletinin emrinde olarak, her zaman olduÄŸu gibi sarsÄ±lmaz bir inanÃ§, kahramanlÄ±k ve fedakarlÄ±kla ÅŸehit kanlarÄ±yla sulanmÄ±ÅŸ bayraklaÅŸan vatan topraklarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla, faaliyetlerine azim ve kararlÄ±lÄ±kla devam etmektedir.''