TSK'dan 'Karargah rahatsÄ±z' haberi aÃ§Ä±klamasÄ±

HÃ¼rriyet gazetesinin ''Karargah rahatsÄ±z'' baÅŸlÄ±klÄ± haberiyle ilgili TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:
''Son zamanlarda, sÃ¼rekli olarak Genelkurmay BaÅŸkanÄ±â€™nÄ±n ÅŸahsÄ± Ã¼zerinden yapÄ±lan mesnetsiz ve maksatlÄ± eleÅŸtirilerle, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri yÄ±pratÄ±lmaya, Ã¼lkemizin ve milletimizin gÃ¼venliÄŸi iÃ§in yapÄ±lan mÃ¼cadelenin gÃ¶lgelenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle mÃ¼ÅŸahede etmekteyiz.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleriâ€™ne ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ±â€™nÄ±n ÅŸahsÄ±na yÃ¶nelik eleÅŸtiri kisvesi altÄ±nda iftiraya varan iddialar ile ilgili bir basÄ±n mensubuna bilgilendirmede bulunulmuÅŸ ve bu hususlar 25 Åžubat 2017 tarihinde yayÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±r.
YapÄ±lan deÄŸerlendirmenin iÃ§eriÄŸi, dikkat ve hassasiyetle dÃ¼zenlenmiÅŸ, 'Karargah RahatsÄ±z, Karargahâ€™ta RahatsÄ±zlÄ±k, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleriâ€™nde RahatsÄ±zlÄ±k vb.' gibi ibareler sÃ¶z konusu dahi olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Sorulan sorulara Ã¶zetle, 'TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleriâ€™nin iÃ§ politika malzemesi haline getirilmemesi, ÅŸahsi iÅŸlerden uzak tutulmasÄ± gerektiÄŸi' ifade edilmiÅŸtir. KararlÄ±lÄ±k ve azimle terÃ¶rle mÃ¼cadele edildiÄŸi, FÄ±rat KalkanÄ± HarekÃ¢tÄ±â€™nÄ±n baÅŸarÄ±yla tamamlandÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde bu tÃ¼r iddia ve iftiralarla gÃ¼ndemi bulandÄ±rma Ã§abalarÄ±nÄ± esefle karÅŸÄ±lÄ±yoruz. Bu aÃ§Ä±klamayÄ± TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile devlet ve hÃ¼kÃ¼met arasÄ±nda bir sorun varmÄ±ÅŸ gibi yansÄ±tmak, olayÄ± saptÄ±rmaktÄ±r. Cevap verilen eleÅŸtirilerin muhataplarÄ± bellidir.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, devletinin ve milletinin emrinde olarak, her zaman olduÄŸu gibi sarsÄ±lmaz bir inanÃ§, kahramanlÄ±k ve fedakarlÄ±kla ÅŸehit kanlarÄ±yla sulanmÄ±ÅŸ bayraklaÅŸan vatan topraklarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla, faaliyetlerine azim ve kararlÄ±lÄ±kla devam etmektedir.''
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, "HiÃ§ kimse TSK'nÄ±n mensuplarÄ±nÄ± siyasetin iÃ§ine Ã§ekme gayretine girmesin. Askerin gÃ¶revi bellidir. Yurdu savunmaktÄ±r. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir gÃ¶revi yoktur" dedi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetler, HÃ¼rriyet gazetesinin ''Karargah rahatsÄ±z'' baÅŸlÄ±klÄ± haberiyle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±
Anayasa Mahkemesi, aÃ§tÄ±klarÄ± kadastro tespit davalarÄ± 28, 29 ve 52 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren baÅŸvurucularÄ±n, makul sÃ¼rede yargÄ±lanma haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸine karar verdi
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Karargah rahatsÄ±z haberi"yle ilgili, " Burada yapÄ±lan Ã§ok aÃ§Ä±k net sÃ¶ylÃ¼yorum; atÄ±lan baÅŸlÄ±k bir terbiyesizliktir, seviyesizliktir" dedi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "TSK'nÄ±n doÄŸrudan sorumlu olduÄŸu bakan, baÅŸbakan ve cumhurbaÅŸkanÄ±na hiyerarÅŸik sÄ±rayla hassasiyetlerini aktarmasÄ± doÄŸaldÄ±r, beklenmelidir" dedi
PolatlÄ±'daki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 330 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda sanÄ±k savunmalarÄ± alÄ±nÄ±yor
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ElazÄ±ÄŸ'Ä±n AÄŸÄ±n Belediyesi, nÃ¼fusu arttÄ±rmak amacÄ±yla ikametini ilÃ§eye aldÄ±ran Ã§iftlerin dÃ¼ÄŸÃ¼n masrafÄ±nÄ± karÅŸÄ±lama kararÄ± aldÄ±
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