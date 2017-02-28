13:05, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

Filipinler Alman rehinenin infaz edildiÄŸini doÄŸruladÄ±





Filipinler ordusu Ebu Seyyaf'Ä±n Alman rehine Kantner'i Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ doÄŸruladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Filipinler, Ebu Seyyaf Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lan Alman rehinenin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ doÄŸruladÄ±. Filipinler SilahlÄ± Kuvvetleri (AFP), Alman vatandaÅŸÄ± Juergen Gustav Kantner'in Ebu Seyyaf Ã¼yelerinceÂ Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ teyit etti. Devlet televizyonun, AFP Halkla Ä°liÅŸkiler Ofisi Åžefi Albay Edgard Arevalo'nun aÃ§Ä±klamasÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, "GÃ¼venilir kaynaklardan edindiÄŸimiz bilgi, Bay Juergen Gustav Kantner'in, Ebu Seyyaf Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan acÄ±masÄ±zca ve zalimce katledildiÄŸini doÄŸrulamaktadÄ±r." ifadesi kullanÄ±ldÄ±. Kantner'in Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸabilmesi iÃ§in 600 bin dolar fidye talep eden Ã¶rgÃ¼t, Ã¶deme iÃ§in verdiÄŸi sÃ¼renin dolmasÄ± Ã¼zerine Alman rehineyi baÅŸÄ±nÄ± keserek Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã–rgÃ¼t, dÃ¼n, Kantner'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lme anÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir video yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±. Kantner, kasÄ±m ayÄ±nda Sulu aÃ§Ä±klarÄ±ndaki yatÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lmÄ±ÅŸ, 56 yaÅŸÄ±ndaki eÅŸi Sabine Merz de yatta Ã¶lÃ¼ bulunmuÅŸtu. Ebu Seyyaf Ã¶rgÃ¼tÃ¼, 14 Ocak'ta, sosyal medya Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± video paylaÅŸÄ±mÄ±nda, fidyenin Ã¶denmemesi halinde Alman vatandaÅŸÄ± Juergen Kantner'i Ã¶ldÃ¼rmekle tehdit etmiÅŸti. ORDU, LÄ°DERLERDEN BÄ°RÄ°NÄ° Ã–LDÃœRDÃœ Bu arada gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin, Ebu Seyyaf'a karÅŸÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± operasyonda, Ã¶rgÃ¼te baÄŸlÄ± fidye iÃ§in adam kaÃ§Ä±ran Ã§etenin liderlerinden birinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Zamboanga YarÄ±madasÄ± Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ MÃ¼fettiÅŸ Billy Beltran, operasyonda Ã¶rgÃ¼t liderlerinden Ä°mam Yasin'in Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼,doÄŸrularken, 2 militanÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. 8 YAÅžINDAKÄ° REHÄ°NE SERBEST BIRAKILDI Ebu Seyyaf'Ä±n 5 AÄŸustos 2016'da ailesiyle kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± Filipinli rehineyi, talep edilen fidyenin Ã¶denmesi sonucu serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± da bildirildi. Yetkililer, anne ve babasÄ± daha Ã¶nce serbest bÄ±rakÄ±lan 8 yaÅŸÄ±ndaki Ricson Romoc'un, Sulu'nun Patikul kasabasÄ±nda Ebu Seyyaf militanlarÄ±nca serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ailesinin Ricson'un serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in 59 bin 700 dolar fidye Ã¶dediÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ebu Seyyaf'Ä±n talep ettiÄŸi fidyenin Ã¶denmesiyle Ricson'Ä±n annesi geÃ§en yÄ±l 23 AÄŸustos'ta, babasÄ± da kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ktan 3 ay sonra serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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