13:13, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

DEAÅž'e fÃ¼ze Ã¼retmesi iÃ§in yardÄ±m eden kiÅŸi tutuklandÄ±





Avustralya'da DEAÅž'e fÃ¼ze Ã¼retmesi iÃ§in yardÄ±m eden 42 yaÅŸÄ±ndaki elektrikÃ§i Haysem Zehab'Ä±n evine operasyon dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avustralya'nÄ±n Yeni GÃ¼ney Galler (NSW) eyaletinde DEAÅž'Ä±n fÃ¼ze teknolojisi geliÅŸtirmesine yardÄ±m etmekle suÃ§lanan bir kiÅŸi tutuklandÄ±. Avustralya Federal Polisi, fÃ¼ze teknolojisi geliÅŸtirmesi iÃ§in DEAÅž'a internet Ã¼zerinden yardÄ±m etmekle suÃ§lanan 42 yaÅŸÄ±ndaki elektrikÃ§i Haysem Zehab'Ä±n evine operasyon dÃ¼zenledi. Young kasabasÄ±ndaki operasyonda sÄ±rasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Zehab, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan tutuklandÄ±. Avustralya doÄŸumlu Zehab'Ä±n, hakkÄ±ndaki suÃ§lamayla ilgili 8 Mart'da Parramatta yerel mahkemesinde yargÄ±lanmaya baÅŸlayacaÄŸÄ± belirtildi. Zehab, suÃ§lu bulunmasÄ± halinde Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±labilir. Avustralya BaÅŸbakanÄ± Malcolm Turnbull de konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Zehab'Ä±n, Ã¼lke iÃ§inde bir terÃ¶r faaliyetinden deÄŸil yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle iliÅŸkisi nedeniyle tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, DEAÅž'Ä±n kÃ¼resel bir sorun haline geldiÄŸini, Ã¶te yandan AvustralyalÄ±larÄ±n Ã¼mitsizliÄŸe kapÄ±lmamalarÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi. Turnbull, "Bizi bÃ¶lmek istiyorlar, birbirimize dÃ¼ÅŸmemizi istiyorlar, baÅŸarÄ±lÄ± olmalarÄ±na izin vermeyeceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±. Avustralya'da terÃ¶r suÃ§undan hÃ¼kÃ¼m giyenler, suÃ§larÄ±nÄ±n mahiyetine gÃ¶re Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±labiliyor. Bu hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin topluma tehdit oluÅŸturduklarÄ±na kanaat getirilmesi durumunda ceza sÃ¼relerinin bitimine bir yÄ±l kala, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re uzatÄ±mÄ± iÃ§in baÅŸvuruda bulunabiliyor.

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