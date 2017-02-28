13:33, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

Bakan IÅŸÄ±k: Askerin gÃ¶revi bellidir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, P&G TÃ¼rkiye'nin Gebze'deki fabrikasÄ±nda dÃ¼nya standartlarÄ±nda teknoloji yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, bundan 20 yÄ±l Ã¶nce 28 Åžubat'ta TÃ¼rkiye'nin arzu etmediÄŸi bir sÃ¼recin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.

TÃ¼rkiye iÃ§in hayalleri olan Necmettin Erbakan'Ä± rahmetle anan IÅŸÄ±k, onun ortaya koyduÄŸu vizyonu TÃ¼rkiye'nin gecikmeli olarak hayata geÃ§irdiÄŸini bildirdi.

"HÄ°Ã‡ KÄ°MSE TSK MENSUPLARINI SÄ°YASETÄ°N Ä°Ã‡Ä°NE Ã‡EKME GAYRETÄ°NE GÄ°RMESÄ°N"

IÅŸÄ±k, onun BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik yapÄ±lan hareketlerin TÃ¼rkiye'ye kayÄ±plar verdiÄŸini belirterek, "O sÃ¼reÃ§te maalesef askerler kendilerine bir rol biÃ§tiler. TÃ¼rkiye'nin siyasetine mÃ¼dahale ettiler. Yani siyasete karÄ±ÅŸtÄ±lar. PolitikanÄ±n iÃ§erisine girdiler. TÃ¼rkiye'ye Ã§ok ÅŸey kaybettirdiler. Ama en Ã§ok kaybeden kurumlardan bir tanesi de maalesef TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) oldu. HiÃ§ kimse TSK mensuplarÄ±nÄ± siyasetin iÃ§ine Ã§ekme gayretine girmesin. Askerin gÃ¶revi bellidir. Yurdu savunmaktÄ±r. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir gÃ¶revi yoktur." ifadesini kullandÄ±.

IÅŸÄ±k, siyasetÃ§inin de gÃ¶revinin Ã¼lkeyi yÃ¶netmek olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°ktidar yÃ¶netme gÃ¶revini alacak, muhalefet de denetim ve eleÅŸtiri gÃ¶revini alacak.Â 28 ÅžubatÂ dÃ¶nemi maalesef bizim TÃ¼rkiye'de hain FETÃ–'cÃ¼lerin, TSK ve kamu kurumlarÄ±na da en fazla sÄ±zdÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nem oldu. O dÃ¶nemde oluÅŸan boÅŸluktan en fazla bu FETÃ– ihanet ÅŸebekesi yararlandÄ±. GÃ¼Ã§lÃ¼ bir demokrasi, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ekonomi, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir silahlÄ± kuvvetler iÃ§in diyoruz ki herkes kendi gÃ¶revini yapsÄ±n. HiÃ§ kimse kendi gÃ¶revinin dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmasÄ±n, hiÃ§ kimse de kimseyi kendi gÃ¶revinin dÄ±ÅŸÄ±na da Ã§ekme gayreti iÃ§inde olmasÄ±n. TÃ¼rkiye emin adÄ±mlarla yoluna devam edecek. TÃ¼rkiye bundan sonra da kendisine gÃ¼venen kimseyi mahcup etmeyecek."