Bakan IÅŸÄ±k: Askerin gÃ¶revi bellidir

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, P&G TÃ¼rkiye'nin Gebze'deki fabrikasÄ±nda dÃ¼nya standartlarÄ±nda teknoloji yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, bundan 20 yÄ±l Ã¶nce 28 Åžubat'ta TÃ¼rkiye'nin arzu etmediÄŸi bir sÃ¼recin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.
TÃ¼rkiye iÃ§in hayalleri olan Necmettin Erbakan'Ä± rahmetle anan IÅŸÄ±k, onun ortaya koyduÄŸu vizyonu TÃ¼rkiye'nin gecikmeli olarak hayata geÃ§irdiÄŸini bildirdi.
IÅŸÄ±k, onun BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik yapÄ±lan hareketlerin TÃ¼rkiye'ye kayÄ±plar verdiÄŸini belirterek, "O sÃ¼reÃ§te maalesef askerler kendilerine bir rol biÃ§tiler. TÃ¼rkiye'nin siyasetine mÃ¼dahale ettiler. Yani siyasete karÄ±ÅŸtÄ±lar. PolitikanÄ±n iÃ§erisine girdiler. TÃ¼rkiye'ye Ã§ok ÅŸey kaybettirdiler. Ama en Ã§ok kaybeden kurumlardan bir tanesi de maalesef TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) oldu. HiÃ§ kimse TSK mensuplarÄ±nÄ± siyasetin iÃ§ine Ã§ekme gayretine girmesin. Askerin gÃ¶revi bellidir. Yurdu savunmaktÄ±r. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir gÃ¶revi yoktur." ifadesini kullandÄ±.
IÅŸÄ±k, siyasetÃ§inin de gÃ¶revinin Ã¼lkeyi yÃ¶netmek olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Ä°ktidar yÃ¶netme gÃ¶revini alacak, muhalefet de denetim ve eleÅŸtiri gÃ¶revini alacak.Â 28 ÅžubatÂ dÃ¶nemi maalesef bizim TÃ¼rkiye'de hain FETÃ–'cÃ¼lerin, TSK ve kamu kurumlarÄ±na da en fazla sÄ±zdÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nem oldu. O dÃ¶nemde oluÅŸan boÅŸluktan en fazla bu FETÃ– ihanet ÅŸebekesi yararlandÄ±. GÃ¼Ã§lÃ¼ bir demokrasi, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ekonomi, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir silahlÄ± kuvvetler iÃ§in diyoruz ki herkes kendi gÃ¶revini yapsÄ±n. HiÃ§ kimse kendi gÃ¶revinin dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmasÄ±n, hiÃ§ kimse de kimseyi kendi gÃ¶revinin dÄ±ÅŸÄ±na da Ã§ekme gayreti iÃ§inde olmasÄ±n. TÃ¼rkiye emin adÄ±mlarla yoluna devam edecek. TÃ¼rkiye bundan sonra da kendisine gÃ¼venen kimseyi mahcup etmeyecek."
Adana'da bir dÃ¼ÄŸÃ¼nde havaya ateÅŸ ederek 13 yaÅŸÄ±ndaki DoÄŸan Ã–zdemir'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olduklarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len, 3 kiÅŸi hakkÄ±nda 'olasÄ± kasÄ±tla adam Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan 25'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.
Ege Ãœniversitesi rektÃ¶rÃ¼ aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±, yerine Beril DedeoÄŸlu atandÄ±
Ä°stanbul'da Åžehir HatlarÄ±'nÄ±n EminÃ¶nÃ¼-Adalar, EminÃ¶nÃ¼-KadÄ±kÃ¶y, KarakÃ¶y-KadÄ±kÃ¶y, BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y, EminÃ¶nÃ¼-ÃœskÃ¼dar, HaliÃ§ vapur seferleri sis nedeniyle iptal edildi.
FETÃ–'nÃ¼n suikast timinde yer alan sanÄ±klardan eski Ã–zel Kuvvetler Tim KomutanÄ± YÃ¼zbaÅŸÄ± YiÄŸit, Marmaris'e ErdoÄŸan ayrÄ±ldÄ±ktan 3,5 saat sonra gittiklerini Ã¶ne sÃ¼rerek "Bizden Ã¶nce birileri CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za suikast giriÅŸiminde bulunmuÅŸ olabilir" dedi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, gÃ¼ndemdeki Rakka operasyonunda ABD'nin olasÄ± PYD, YPG'yi kullanmasÄ±yla ilgili, "ABD'ye sÃ¶ylediÄŸimiz Ã§ok aÃ§Ä±k ve nettir: Bu, TÃ¼rkiye-ABD stratejik ortaklÄ±ÄŸÄ±na, tarihsel iÅŸ birliÄŸine hiÃ§bir ÅŸekilde uygun dÃ¼ÅŸmeyecek bir harekettir" dedi
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, "HiÃ§ kimse TSK'nÄ±n mensuplarÄ±nÄ± siyasetin iÃ§ine Ã§ekme gayretine girmesin. Askerin gÃ¶revi bellidir. Yurdu savunmaktÄ±r. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir gÃ¶revi yoktur" dedi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetler, HÃ¼rriyet gazetesinin ''Karargah rahatsÄ±z'' baÅŸlÄ±klÄ± haberiyle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±
Anayasa Mahkemesi, aÃ§tÄ±klarÄ± kadastro tespit davalarÄ± 28, 29 ve 52 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren baÅŸvurucularÄ±n, makul sÃ¼rede yargÄ±lanma haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸine karar verdi
Marmara bÃ¶lge geneli ile Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda yer yer yoÄŸun olmak Ã¼zere sis hadisesi bekleniyor
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca KHK kapsamÄ±nda gÃ¶revlendirme yapÄ±lan Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, yaÅŸlÄ±, engelli ve bakÄ±ma muhtaÃ§ vatandaÅŸlara evlerinde temizlik hizmeti veriyor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Karargah rahatsÄ±z haberi"yle ilgili, " Burada yapÄ±lan Ã§ok aÃ§Ä±k net sÃ¶ylÃ¼yorum; atÄ±lan baÅŸlÄ±k bir terbiyesizliktir, seviyesizliktir" dedi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "TSK'nÄ±n doÄŸrudan sorumlu olduÄŸu bakan, baÅŸbakan ve cumhurbaÅŸkanÄ±na hiyerarÅŸik sÄ±rayla hassasiyetlerini aktarmasÄ± doÄŸaldÄ±r, beklenmelidir" dedi
PolatlÄ±'daki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 330 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda sanÄ±k savunmalarÄ± alÄ±nÄ±yor
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, 13. EÄ°T Zirvesi Bakanlar Konseyi iÃ§in Pakistan'a gitti
AYM, CHP'nin 6770 sayÄ±lÄ± TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Emekli SandÄ±ÄŸÄ± Kanunu ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun'un bazÄ± maddelerinin iptali istemiyle yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu reddetti
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ankara GÃ¶lbaÅŸÄ±'nda bulunan Ã–KK'yÄ± ele geÃ§irilme teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne iliÅŸkin 69 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanacaÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± bugÃ¼n baÅŸlÄ±yor