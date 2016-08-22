13:49, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

MEB, Suriyeliler iÃ§in 2 bin 78 eÄŸitim personeli alacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±Â Hayat Boyu Ã–ÄŸrenme Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n internet sitesindeki duyuruya gÃ¶re, valilikler bÃ¼nyesinde kurulan geÃ§ici eÄŸitim merkezlerinde bakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± okullarda Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren GeÃ§ici Koruma Kanunu kapsamÄ±ndakiÂ Suriyeli Ã¶ÄŸrencilereÂ TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸretmek ve bu kurumlarda rehberlik hizmetlerini geliÅŸtirmek amacÄ±yla Suriyeli Ã‡ocuklarÄ±n TÃ¼rk EÄŸitim Sistemine EntegrasyonlarÄ±nÄ±n Desteklenmesi Projesi (PICTES) kapsamÄ±nda,Â TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸreticisi ve rehberlik danÄ±ÅŸmanÄ±Â olarak gÃ¶revlendirilmek Ã¼zere geÃ§ici sÃ¼reli eÄŸitim personeli istihdam edilecek.

23 Ä°L VE Ä°LÃ‡ELERÄ°NDE REHBERLÄ°K HÄ°ZMETÄ° VERÄ°LECEK

Bu personelle Suriyeli Ã¶ÄŸrencilerin bulunduÄŸu 23 il ve ilÃ§elerdeki kurumlarda TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸretilecek ve rehberlik hizmeti verilecek.

BaÅŸvuru iÃ§in bugÃ¼n itibarÄ±yla 40 yaÅŸÄ±ndan gÃ¼n almamÄ±ÅŸ olmak gerekiyor.

GeÃ§ici sÃ¼reli TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸreticiliÄŸine baÅŸvuracaklar iÃ§in, 4 yÄ±llÄ±k lisans Ã¶ÄŸretimi yapan eÄŸitim fakÃ¼ltelerinin sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmenliÄŸi veya TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸretmenliÄŸi alan mezunu olmalarÄ± ya da Ã¶ÄŸretmenliÄŸe kaynak teÅŸkil eden yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim programlarÄ±ndan mezun olanlarÄ±n ihtiyacÄ± karÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± alanlarda, ortaÃ¶ÄŸretim alan Ã¶ÄŸretmenliÄŸi tezsiz yÃ¼ksek lisans ya da pedagojik formasyon programÄ±nÄ± baÅŸarÄ±yla tamamlamÄ±ÅŸ olmalarÄ± ÅŸartÄ± aranacak.

GeÃ§ici sÃ¼reli rehberlik danÄ±ÅŸmanÄ± baÅŸvurusu yapacaklarÄ±n ise 4 yÄ±llÄ±k lisans Ã¶ÄŸretimi veren eÄŸitim fakÃ¼ltelerinin "rehberlik ve psikolojik danÄ±ÅŸmanlÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼" veya "eÄŸitimde psikolojik hizmetler" bÃ¶lÃ¼mÃ¼ mezunu ve KPSSP121 puan tÃ¼rÃ¼ itibarÄ±yla 50 ve Ã¼zerinde puan almÄ±ÅŸ olmalarÄ± gerekiyor.Â

BaÅŸvurular, 3 Mart mesai bitimine kadar "www.meb.gov.tr", "http://pictes.meb.gov.tr/", "http://hbogm.meb.gov.tr/" elektronik adresleri Ã¼zerinden yapÄ±lacak.