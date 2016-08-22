MEB, Suriyeliler iÃ§in 2 bin 78 eÄŸitim personeli alacak

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±Â Hayat Boyu Ã–ÄŸrenme Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n internet sitesindeki duyuruya gÃ¶re, valilikler bÃ¼nyesinde kurulan geÃ§ici eÄŸitim merkezlerinde bakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± okullarda Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren GeÃ§ici Koruma Kanunu kapsamÄ±ndakiÂ Suriyeli Ã¶ÄŸrencilereÂ TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸretmek ve bu kurumlarda rehberlik hizmetlerini geliÅŸtirmek amacÄ±yla Suriyeli Ã‡ocuklarÄ±n TÃ¼rk EÄŸitim Sistemine EntegrasyonlarÄ±nÄ±n Desteklenmesi Projesi (PICTES) kapsamÄ±nda,Â TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸreticisi ve rehberlik danÄ±ÅŸmanÄ±Â olarak gÃ¶revlendirilmek Ã¼zere geÃ§ici sÃ¼reli eÄŸitim personeli istihdam edilecek.
Bu personelle Suriyeli Ã¶ÄŸrencilerin bulunduÄŸu 23 il ve ilÃ§elerdeki kurumlarda TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸretilecek ve rehberlik hizmeti verilecek.
BaÅŸvuru iÃ§in bugÃ¼n itibarÄ±yla 40 yaÅŸÄ±ndan gÃ¼n almamÄ±ÅŸ olmak gerekiyor.
GeÃ§ici sÃ¼reli TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸreticiliÄŸine baÅŸvuracaklar iÃ§in, 4 yÄ±llÄ±k lisans Ã¶ÄŸretimi yapan eÄŸitim fakÃ¼ltelerinin sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmenliÄŸi veya TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸretmenliÄŸi alan mezunu olmalarÄ± ya da Ã¶ÄŸretmenliÄŸe kaynak teÅŸkil eden yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim programlarÄ±ndan mezun olanlarÄ±n ihtiyacÄ± karÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± alanlarda, ortaÃ¶ÄŸretim alan Ã¶ÄŸretmenliÄŸi tezsiz yÃ¼ksek lisans ya da pedagojik formasyon programÄ±nÄ± baÅŸarÄ±yla tamamlamÄ±ÅŸ olmalarÄ± ÅŸartÄ± aranacak.
GeÃ§ici sÃ¼reli rehberlik danÄ±ÅŸmanÄ± baÅŸvurusu yapacaklarÄ±n ise 4 yÄ±llÄ±k lisans Ã¶ÄŸretimi veren eÄŸitim fakÃ¼ltelerinin "rehberlik ve psikolojik danÄ±ÅŸmanlÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼" veya "eÄŸitimde psikolojik hizmetler" bÃ¶lÃ¼mÃ¼ mezunu ve KPSSP121 puan tÃ¼rÃ¼ itibarÄ±yla 50 ve Ã¼zerinde puan almÄ±ÅŸ olmalarÄ± gerekiyor.Â
BaÅŸvurular, 3 Mart mesai bitimine kadar "www.meb.gov.tr", "http://pictes.meb.gov.tr/", "http://hbogm.meb.gov.tr/" elektronik adresleri Ã¼zerinden yapÄ±lacak.
Suriyeli Ã‡ocuklarÄ±n TÃ¼rk EÄŸitim Sistemine EntegrasyonlarÄ±nÄ±n Desteklenmesi Projesi kapsamÄ±nda, 2 bin 78 geÃ§ici sÃ¼reli Ã¶ÄŸretici ve rehberlik danÄ±ÅŸmanÄ± alÄ±nacak
YÃ–K'Ã¼n koordinasyonunda ilk kez 5 Mart'ta yapÄ±lacak YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ±'nÄ±n giriÅŸ belgeleri internet Ã¼zerinden eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±
AÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. GÃ¼ndoÄŸan, "Ä°ngilizce iÅŸletme ve uluslararasÄ± iliÅŸkiler ile ArapÃ§a ilahiyat programÄ± eÄŸitimini yapacaÄŸÄ±z. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yaz aylarÄ±nda ders materyallerini hazÄ±rlayacaÄŸÄ±z." dedi.
Yeni mÃ¼fredat taslaÄŸÄ± TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli illerinden yaklaÅŸÄ±k 200 Ã¶ÄŸretmen ve farklÄ± Ã¼niversitelerden 50 akademisyenin de katÄ±lÄ±mÄ±yla oluÅŸturulan 51 komisyon tarafÄ±ndan deÄŸerlendirmeye alÄ±ndÄ±
YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§, KHK ile ihraÃ§ yaÅŸanan Ã¼niversitelerin Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi kullanma izin taleplerini hiÃ§ bekletmeden hatta Ã¼niversitedeki sÃ¼reÃ§lerden Ã§ok daha kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde sonuÃ§landÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi
Ã–SYM, 16 Nisan'da yapÄ±lacaÄŸÄ± duyurulan TUS ve STS TÄ±p sÄ±navlarÄ±nÄ±n, referandum nedeniyle 22 Nisan'da uygulanmasÄ±na karar verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
YÃ–K Ãœyesi Prof. Dr. ÅžiÅŸman, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiye'de kalÄ±cÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek meslek yÃ¼ksekokullarÄ±nda atÄ±l kalan kontenjanlarÄ±n Suriyeliler iÃ§in deÄŸerlendirilmesi konusunda Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi
Ã–ÄŸrenci etÃ¼t merkezlerine iliÅŸkin dÃ¼zenlemelerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± 687 SayÄ±lÄ± KHK ile Ã¶ÄŸrenci etÃ¼t eÄŸitim merkezleri arasÄ±nda standartlara uyan 2 bin 6 merkez, Ã¶zel okula, Ã§eÅŸitli kurslara, Ã¶zel eÄŸitim okuluna, motorlu taÅŸÄ±t sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri kursuna, Ã¶zel eÄŸitim ve rehabilitasyon merkezine, Ã¶zel eÄŸitim kurumuna veya Ã¶zel eÄŸitim kursuna dÃ¶nÃ¼ÅŸebilecek
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± YabancÄ± Dil SÄ±navÄ± baÅŸvurularÄ± yarÄ±n sona eriyor
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, "BaÅŸbakanÄ±mÄ±z, Maliye BakanÄ±mÄ±z ve Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ±mÄ±zÄ±n talimatÄ±yla, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta duyuracaÄŸÄ±z, 20 bin Ã¶ÄŸretmenin alÄ±mÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z" dedi
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, "Yeni mÃ¼fredat taslaÄŸÄ± iÃ§in 165 bin 326 gÃ¶rÃ¼ÅŸ geldi. Bize aktarÄ±lanlar, bir tecrÃ¼benin Ã¼rÃ¼nÃ¼. Bu tecrÃ¼beleri dikkate alarak daha iyi bir mÃ¼fredatÄ± Ã¶ÄŸrencilerimizin Ã¶nÃ¼ne koyacaÄŸÄ±z" dedi
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yarÄ±n 23 ilde iÅŸitme engelli adaylara yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi Motorlu TaÅŸÄ±t SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Kursiyerleri Elektronik SÄ±navÄ±, videolu sÄ±nav uygulamasÄ± ile yapÄ±lacak
MEB 2017 hedeflerini belirledi. MEB, 2017 yÄ±lÄ±nda okul Ã¶ncesi ve ilkokullarda okullaÅŸma oranlarÄ±nÄ±n yÃ¼kseltilmesini hedefliyor.
Ã–SYM'den YGS'ye baÅŸvuran adaylarÄ±n, "Ã§ipli kimlik kartÄ±" ile girmesinin zorunlu olmadÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± takvime gÃ¶re, tercih baÅŸvurularÄ± KPSS iÃ§in 21 Haziran-3 Temmuz'da, EKPSS iÃ§in ise 12-21 Temmuz'da yapÄ±lacak
Ã–SYM tarafÄ±ndan 28 Ocak'ta ilk kez dÃ¼zenlenecek e-ALES Deneme SÄ±navÄ±'nÄ±n giriÅŸ belgeleri eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±