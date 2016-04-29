14:04, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

Avro BÃ¶lgesi'nde tehlike Ã§anlarÄ±





Sentix Avro BÃ¶lgesi DaÄŸÄ±lma Endeksi, ÅŸubat ayÄ±nda Brexit dÃ¶nemlerindeki seviyeye Ã§Ä±karken, birlikten ayrÄ±lmasÄ± en muhtemel Ã¼lkeler Ä°talya, Fransa ve Yunanistan olarak belirlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Frankfurt merkezliÂ Sentix, ÅŸubat ayÄ±Â Avro BÃ¶lgesiÂ DaÄŸÄ±lma Endeksi (EBI) anketinin sonuÃ§larÄ±nÄ± yayÄ±mladÄ±. Buna gÃ¶re, iki yÄ±l aradan sonra,Â avroÂ krizi tekrar gÃ¼ndeme geldi. Ocak ayÄ±nda 21,3 olan daÄŸÄ±lma riski endeksi, ÅŸubat ayÄ±nda 25,2â€™ye yÃ¼kseldi. Bu, ankete katÄ±lan yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n yÃ¼zde 25,2â€™sinin Avro BÃ¶lgesinin 12 ay iÃ§erisinde daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ anlamÄ±na geliyor. Sentixâ€™ten ankete iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, avro krizinin bu gÃ¼nlerde daha da belirgin hale geldiÄŸi ifade edildi. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.