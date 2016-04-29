Avro BÃ¶lgesi'nde tehlike Ã§anlarÄ±

Frankfurt merkezliÂ Sentix, ÅŸubat ayÄ±Â Avro BÃ¶lgesiÂ DaÄŸÄ±lma Endeksi (EBI) anketinin sonuÃ§larÄ±nÄ± yayÄ±mladÄ±. Buna gÃ¶re, iki yÄ±l aradan sonra,Â avroÂ krizi tekrar gÃ¼ndeme geldi.
Ocak ayÄ±nda 21,3 olan daÄŸÄ±lma riski endeksi, ÅŸubat ayÄ±nda 25,2â€™ye yÃ¼kseldi. Bu, ankete katÄ±lan yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n yÃ¼zde 25,2â€™sinin Avro BÃ¶lgesinin 12 ay iÃ§erisinde daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ anlamÄ±na geliyor.
Sentixâ€™ten ankete iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, avro krizinin bu gÃ¼nlerde daha da belirgin hale geldiÄŸi ifade edildi.
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Sentix Avro BÃ¶lgesi DaÄŸÄ±lma Endeksi, ÅŸubat ayÄ±nda Brexit dÃ¶nemlerindeki seviyeye Ã§Ä±karken, birlikten ayrÄ±lmasÄ± en muhtemel Ã¼lkeler Ä°talya, Fransa ve Yunanistan olarak belirlendi
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