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23:55, 28 Şubat 2017 Salı
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Güncelleme: 23:14, 28 Şubat 2017 Salı

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UNICEF'ten çocuk mülteciler uyarısı
UNICEF'ten çocuk mülteciler uyarısı

UNICEF, çocuk mültecilerin göç yolculuklarında şiddet ve cinsel istismarın hedefi haline geldiğine dikkat çekti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afrika ve Ortadoğu'da kriz bölgelerinden Libya'ya gelerek Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan mülteciler arasındaki çocukların yaygın ve sistematik şekilde şiddet ve cinsel istismara maruz kaldığı uyarısında bulundu.

UNICEF, "Çocuklar İçin Ölümcül Yolculuk" başlıklı raporunda, çok sayıda çocuk mültecinin umut yolculuğunda maruz kaldığı şiddet, cinsel istismar ve köleliği belgeledi.

Raporda, geçen yıl büyük kısmı ebeveyn gözetiminde olmayan yaklaşık 28 bin çocuğun Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaştığı ifade edilirken, çocukların, göç yolculuğunun farklı duraklarında insan kaçakçılarının ve resmi görevlilerin istismarına maruz kaldığı, birçok vakanın tutuklanma ve sınır dışı edilme korkusuyla adli mercilere bildirilmediği belirtildi.

Raporda, "Mülakat yapılan kadın ve çocukların neredeyse yarısının göç yolculuğunda cinsel istismara uğradığı ve bunun çoğunlukla birden fazla kez ve yerde yaşandığı anlaşılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Cinsel saldırıların özellikle sınır geçişlerinde ve kontrol noktalarında sıkça yaşandığı ve faillerin çoğunun üniformalı görevliler olduğuna dikkat çekilen raporda, vakaların adli mercilere bildirilmemesinin sebebinin de bu olduğu vurgulandı. 

LİBYA UYARISI

Raporda söz konusu vakalara en çok İtalya'ya yakınlığı sebebiyle mültecilerin geçiş noktası olan, istikrarsızlık içindeki Libya'da rastlandığı, mülakat yapılan mültecilerin yaklaşık üçte birinin Libya'da cinsel saldırıya uğradığını beyan ettiği aktarıldı.

Libya'da mültecilerin tutulduğu 34 gözaltı merkezinin olduğunu kaydeden raporda, beslenme ve sağlık koşullarının oldukça kötü olduğu bu merkezlerin büyük kısmının Yasa dışı Göçle Mücadele Bakanlığı kontrolünde olduğu belirtirken, silahlı milis grupların kontrolündeki merkezlerin de bulunduğu ve erişme açık olmayan bu yerlerin büyük endişe kaynağı olduğu belirtildi.



İlgili Konular UNICEF Çocuklar İçin Ölümcül Yolculu
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