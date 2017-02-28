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01:41, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
Bilim Teknoloji
GÃ¼ncelleme: 01:14, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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Mobil dÃ¼nyanÄ±n en yenileri gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±ktÄ± | FOTO
Mobil dÃ¼nyanÄ±n en yenileri gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±ktÄ± | FOTO

Teknoloji dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli etkinliklerinden "Mobil DÃ¼nya Kongresi" (MWC17), Ä°spanya'nÄ±n Barselona kentinde baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TeknolojiÂ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli etkinliklerinden "Mobil DÃ¼nya Kongresi" (MWC17), Ä°spanya'nÄ±n Barselona kentinde baÅŸladÄ±. AkÄ±llÄ± cep telefonlarÄ±ndan ve diz Ã¼stÃ¼ bilgisayarlardan akÄ±llÄ± saatlere kadar birbirinden farklÄ± yeni teknolojilerin tanÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± kongreye 11'i TÃ¼rkiye'den 2 bin 200 firma katÄ±lÄ±yor.Â 

Mobil sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶nde gelen kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼yesi olduÄŸu DÃ¼nya GSM BirliÄŸi'nin (GSMA) araÅŸtÄ±rmasÄ±na gÃ¶re, dÃ¼nyadakiÂ cep telefonuÂ kullanÄ±cÄ±sÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n bu yÄ±l 5 milyarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor.

Ä°spanya'nÄ±n Barcelona kentinde dÃ¼zenlenen Mobil DÃ¼nya Kongresi'nde aÃ§Ä±klanan araÅŸtÄ±rmada, 2016 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyada 4 milyar 800 milyon cep telefonu kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu belirtildi.

DÃ¼nyadaki cep telefonu kullanÄ±cÄ±sÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n bu yÄ±l 5 milyarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi, 2020'de 5 milyar 700 milyon olacaÄŸÄ± belirtilen araÅŸtÄ±rmada, 2016 sonu itibarÄ±yla dÃ¼nyada aktif durumda toplam 7 milyar 900 milyon SIM kart olduÄŸu ve baÄŸlantÄ±larÄ±n yÃ¼zde 55'inin 3G veya 4G aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, oranÄ±n 2020'de yÃ¼zde 75'e Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸi kaydedildi.

5G TEKNOLOJÄ°SÄ°

Mevcut durumda 188 Ã¼lkede toplam 580Â 4GÂ hattÄ± olduÄŸu, yÃ¼zde 23 oranÄ±nda olan 4G hattÄ± payÄ±nÄ±n 2020 sonunda yÃ¼zde 41'e yÃ¼kseleceÄŸi belirtilen araÅŸtÄ±rmada, 2019'da hizmete girmesi beklenenÂ 5G teknolojisininÂ 2025 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nya nÃ¼fusunun 3'te birine hizmet vermesinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

"CEP TELEFONLARI, DÃœNYA NÃœFUSUNUN 3'TE 2'SÄ°NE HÄ°ZMET VERÄ°YOR"

"2017 Mobil Ekonomisi" adÄ±yla yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± basÄ±nla paylaÅŸan GSMA Genel DirektÃ¶rÃ¼ Mats Granryd, konuya iliÅŸkin deÄŸerlendirmesinde, "Cep telefonlarÄ±, sosyoekonomik geliÅŸmelere karÅŸÄ±lÄ±k vererek ve yeni dijital ekonomileri teÅŸvik eden altyapÄ± ve baÄŸlantÄ±larÄ± sunarak mevcut durumda dÃ¼nya nÃ¼fusunun 3'te 2'sine hizmet veren kÃ¼resel bir platformdur." ifadelerini kullandÄ±.Â 

Barcelona'da baÅŸlayan ve 2 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ sona erecek Mobil DÃ¼nya Kongresi'nde 2 bin 200 firma stant aÃ§arken, kongreyi 100 binin Ã¼zerinde profesyonel katÄ±lÄ±mcÄ±nÄ±n ziyaret etmesi bekleniyor.

Kongrede 11'i milli, diÄŸerleri Ã¶zel katÄ±lÄ±mcÄ± olmak Ã¼zere 30'ya yakÄ±n TÃ¼rk firmasÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± stantlarda Ã¼rÃ¼n tanÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±yor.



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Mobil dÃ¼nyanÄ±n en yenileri gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±ktÄ± | FOTO

Teknoloji dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli etkinliklerinden "Mobil DÃ¼nya Kongresi" (MWC17), Ä°spanya'nÄ±n Barselona kentinde baÅŸladÄ±
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