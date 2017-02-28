Belçika'da kendilerini asırlardır 'Türk' olarak tanımlayan bir köy bu yıl da ay yıldızlı bayraklarla renklendi. 'Türk Köyü' olarak bilinen Faymonville, karnaval etkinlikleri çerçevesinde adeta kırmızı beyaza büründü.
Çevre köylerin de katılımıyla düzenlenen karnavalda her yaştan köylü, Türk bayraklı atlıların arkasından birlikte yürüdü. Karnavalda komşu köyler ise farklı toplumların ilginç kostümleri ve halkoyunları gösterileriyle kortejde yerini aldı.
Köylüler, kendilerine "Türk" denilmesinin kiliseye vergi ödemeyi reddetmeleriyle ilgili olduğunu belirtirken, karnavalda çok eğlendiklerini ifade etti.
Şeker ve içecek dağıtılan, rengarenk konfetilerin yağdığı karnavalı, Belçika ve komşu ülkelerden gelen çok sayıda Türk izledi.
Karnavala 2003 yılından itibaren katıldığını belirten İsmail Gündoğdu, "Faymonville karnavalı çok güzel geçiyor, her yıl burada kar veya yağmur yağardı. Bugün havanın iyi olması nedeniyle karnavala katılım oldukça kalabalık, arkadaşlarımız Türk bayraklarıyla geliyor çok mutluyum, seviniyorum. Bu karnaval Belçikalıların bayramı biz burada seyirci olarak kalalım." dedi.
Türklerin yaşamadığı Faymonville köyüne "Türk köyü" denilmesiyle ilgili, 8'inci yüzyıla dayanan çeşitli rivayetler bulunuyor. Köylülerin Haçlı seferlerine katılmayı reddettikleri iddia edilirken, en yaygın rivayete göre, 16'ncı ve 17'nci yüzyılda Osmanlı'ya karşı kilisenin koyduğu vergileri ödemeyen Faymonville köylüleri, Müslümanlarla ittifak yaptıkları gerekçesiyle "Türk" olarak adlandırıldı.
Belçika'nın "Türk köyü" olarak bilinen Faymonville'de gelenekselleşen karnaval renkli görüntülere sahne oldu
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