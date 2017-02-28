SpaceX'ten Ay'Ä±n Ã§evresinde uÃ§uÅŸ imkanÄ±

Ä°nsanoÄŸlu 45 yÄ±l aradan sonraÂ Ay'a Ã¶zel bir misyon gerÃ§ekleÅŸtirecek.Â SpaceXÂ firmasÄ±nÄ±n misyonunda Ay'a inilmeden etrafÄ±nda dolaÅŸÄ±lacak.
SpaceX'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Elon Mask gelecek yÄ±l iÃ§inde iki kiÅŸiyi, UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'na kargo taÅŸÄ±yan Dragon 2 uzay kapsÃ¼lÃ¼yle Ay'a gÃ¶nderecek.
Mask, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, isimlerini vermediÄŸi iki kiÅŸinin sÃ¶z konusu uÃ§uÅŸ iÃ§in gerekli parayÄ± Ã¶dediÄŸi bilgisini paylaÅŸtÄ±.
Bir hafta sÃ¼recek uÃ§uÅŸ Ã§erÃ§evesinde, uzay aracÄ± aya inmeden etrafÄ±nda tur atacak.
Dragon 2, Falcon 9 roketi ile ABD Ulusal HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesinin (NASA) tarihi Apollo uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± 39A platformundan fÄ±rlatÄ±lacak.
Ay'a yÃ¶nelik en son misyon, geÃ§en ay 82 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden emekli astronot Gene Cernan'Ä±n, NASA'nÄ±n Apollo 17 misyonu kapsamÄ±nda 12 AralÄ±k 1972'de Ay'a ayak basmasÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸti.
Ä°nsanoÄŸlu 45 yÄ±l aradan sonra Ay'a Ã¶zel bir misyon gerÃ§ekleÅŸtirecek. SpaceX firmasÄ±nÄ±n misyonunda Ay'a inilmeden etrafÄ±nda dolaÅŸÄ±lacak.
Teknoloji dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli etkinliklerinden "Mobil DÃ¼nya Kongresi" (MWC17), Ä°spanya'nÄ±n Barselona kentinde baÅŸladÄ±
Japon telekomÃ¼nikasyon ÅŸirketi Softbank'Ä±n yÃ¶neticisi Son: "Gelecek 30 yÄ±lda ayakkabÄ±larÄ±mÄ±zda bulunan Ã§ipler beynimizden daha akÄ±llÄ± olacak. Bu Ã§iplerin Ã¼stÃ¼ne basacaÄŸÄ±z ama onlardan daha geride olacaÄŸÄ±z"
Son gÃ¼ncelleme kullanÄ±cÄ±lar arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k tepki tepki Ã§ekmiÅŸ, sosyal medyada ÅŸikayet edilmiÅŸti. WhatsApp'Ä±n bu yeni gÃ¼ncellemesi 'geri adÄ±m' olarak nitelendiriliyor.
Yolcu beraberinde yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilen cihazÄ±n arÄ±zalanmasÄ± nedeniyle cihazÄ±n ya da ana kartÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi durumunda IMEI deÄŸiÅŸim iÅŸlemi yapÄ±labilecek
TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ± kurulmasÄ± iÃ§in hÃ¼kÃ¼met tasarÄ±sÄ± TBMM'ye sunuldu.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Ã–zlÃ¼ "Antarktika'ya kurulacak bilim Ã¼ssÃ¼ iÃ§in oluÅŸturulan 9 kiÅŸilik ilk ekip bugÃ¼n yola Ã§Ä±ktÄ±" dedi
NorveÃ§, 2025'te Ã¼lkedeki tÃ¼m otomobillerin elektrikli olmasÄ±nÄ± hedefliyor
Bilim adamlarÄ±, ilk kez gÃ¶rsel, elektriksel ve kimyasal sinyalleri bir arada beyne aktarabilecek saÃ§ kÄ±lÄ± inceliÄŸinde esnek sentetik lif Ã¼retmeyi baÅŸardÄ±.
ABD'li iletiÅŸim devi Verizon, 5G teknolojisinin hizmete sunulmasÄ± iÃ§in denemelere bu yÄ±lÄ±n ortasÄ±ndan Ã¶nce baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
DÃ¼nya'dan 40 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± uzakta Trappist-1 ismi verilen yÄ±ldÄ±zÄ±n yÃ¶rÃ¼ngesinde 7 yeni gezegen keÅŸfedildi
TÃ¼rkiye'nin kutup bilimleri Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapan ilk ve tek merkezi Ä°TÃœ PolReC MÃ¼dÃ¼rÃ¼ DoÃ§. Dr. Ã–zsoy'un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã¶n fizibilite ekibi, Antarktika'da kurulmasÄ± planlanan TÃ¼rk ÃœssÃ¼ iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tmek Ã¼zere yola Ã§Ä±kacak
"Dijital devrim" olarak adlandÄ±rÄ±lan interneti kullanan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 2020 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nya nÃ¼fusunun yÃ¼zde 60'Ä±na ulaÅŸmasÄ± bekleniyor
HAVELSAN, simÃ¼lasyon ortamÄ±nda kullanÄ±labilecek yaratÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mleri "Ciddi Oyun AÃ§Ä±k Ä°novasyon YarÄ±ÅŸmasÄ±"nda arayacak.
Disney Research, geliÅŸtirdiÄŸi teknolojiyle aynÄ± oda iÃ§indeki elektronik cihazlarÄ±n kablosuz olarak ÅŸarj edilebilmesini saÄŸlÄ±yor
Astronomlar, ilk kez bir yÄ±ldÄ±zÄ±n yÃ¶rÃ¼ngesindeki gezegene kalp Ã§arpÄ±ntÄ±sÄ± gibi dÃ¼zenli aralÄ±klarla parladÄ±ÄŸÄ±nÄ± keÅŸfetti