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05:03, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
Bilim Teknoloji
GÃ¼ncelleme: 03:29, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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SpaceX'ten Ay'Ä±n Ã§evresinde uÃ§uÅŸ imkanÄ±
SpaceX'ten Ay'Ä±n Ã§evresinde uÃ§uÅŸ imkanÄ±

Ä°nsanoÄŸlu 45 yÄ±l aradan sonra Ay'a Ã¶zel bir misyon gerÃ§ekleÅŸtirecek. SpaceX firmasÄ±nÄ±n misyonunda Ay'a inilmeden etrafÄ±nda dolaÅŸÄ±lacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°nsanoÄŸlu 45 yÄ±l aradan sonraÂ Ay'a Ã¶zel bir misyon gerÃ§ekleÅŸtirecek.Â SpaceXÂ firmasÄ±nÄ±n misyonunda Ay'a inilmeden etrafÄ±nda dolaÅŸÄ±lacak.

2 KAPSÃœL GÃ–NDERÄ°LECEK

SpaceX'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Elon Mask gelecek yÄ±l iÃ§inde iki kiÅŸiyi, UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'na kargo taÅŸÄ±yan Dragon 2 uzay kapsÃ¼lÃ¼yle Ay'a gÃ¶nderecek.

Ä°KÄ° KÄ°ÅžÄ° Ã–DEME YAPTI

Mask, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, isimlerini vermediÄŸi iki kiÅŸinin sÃ¶z konusu uÃ§uÅŸ iÃ§in gerekli parayÄ± Ã¶dediÄŸi bilgisini paylaÅŸtÄ±.

BÄ°R HAFTA SÃœRECEK

Bir hafta sÃ¼recek uÃ§uÅŸ Ã§erÃ§evesinde, uzay aracÄ± aya inmeden etrafÄ±nda tur atacak.

39A PLATFORMU KULLANILACAK

Dragon 2, Falcon 9 roketi ile ABD Ulusal HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesinin (NASA) tarihi Apollo uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± 39A platformundan fÄ±rlatÄ±lacak.

Ay'a yÃ¶nelik en son misyon, geÃ§en ay 82 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden emekli astronot Gene Cernan'Ä±n, NASA'nÄ±n Apollo 17 misyonu kapsamÄ±nda 12 AralÄ±k 1972'de Ay'a ayak basmasÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular SpaceX
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