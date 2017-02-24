14:34, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

YÄ±ldÄ±rÄ±m: ABD'ye sÃ¶ylediÄŸimiz aÃ§Ä±k ve nettir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Biz niye 'cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemi' diyoruz? Ã‡Ã¼nkÃ¼ millet yetkiyi sandÄ±kta doÄŸrudan kendisi verecek. Milletin verdiÄŸi yetkiyi abidik gubidik yaparak, oyunlarla, tezgahlarla hiÃ§ kimse deÄŸiÅŸtiremeyecek." dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â AK Parti TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±na, bugÃ¼nÃ¼n 28 Åžubat olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, "Bir bakalÄ±m, 20 yÄ±l Ã¶nce TÃ¼rkiye'de neler olmuÅŸ?" diyerek baÅŸladÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n bu sÃ¶zlerinin ardÄ±ndan 28 Åžubat'a iliÅŸkin hazÄ±rlanan video izletildi.

Filmde, 28 Åžubat'ta milli iradenin nasÄ±l el deÄŸiÅŸtirdiÄŸini Ã§arpÄ±cÄ± ÅŸekilde gÃ¶rdÃ¼klerini ve hafÄ±zalarÄ±nÄ± tazelediklerini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Biz niye 'cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemi' diyoruz? Ã‡Ã¼nkÃ¼ millet yetkiyi sandÄ±kta doÄŸrudan kendisi verecek. Milletin verdiÄŸi yetkiyi abidik gubidik yaparak, oyunlarla, tezgahlarla hiÃ§ kimse deÄŸiÅŸtiremeyecek. Onun iÃ§in 16 Nisan'da milli iradenin tesisi iÃ§in hazÄ±r mÄ±yÄ±z?" diye konuÅŸtu.Â

Grup toplantÄ±sÄ±na gelenlerin "evet" diye karÅŸÄ±lÄ±k vermesi Ã¼zerine YÄ±ldÄ±rÄ±m, "MaÅŸallah, siz iÅŸi bitirmiÅŸsiniz." dedi.Â

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalara da deÄŸinerek, ÅŸehit olan 5 Azerbaycan askerine Allah'tan rahmet diledi. Azerbaycan halkÄ±nÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± aktaran YÄ±ldÄ±rÄ±m, "YukarÄ± KarabaÄŸ BÃ¶lgesi yÄ±llardÄ±r kanayan bir yaradÄ±r ve Azeri topraklarÄ± Ermeni Ã§eteciler tarafÄ±ndan iÅŸgal edilmiÅŸ, bu sorun bugÃ¼ne kadar Ã§Ã¶zÃ¼lememiÅŸtir. TÃ¼rkiye olarak, Azerbaycan'Ä±n derdi bizim derdimizdir, sevinci bizim sevincimizdir. KardeÅŸ Azerbaycan'Ä±n haklÄ± davasÄ±nda her zaman yanÄ±nda olduÄŸumuzu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandÄ±.Â

Merhum BaÅŸbakan Necmettin Erbakan'Ä±n vefatÄ±nÄ± 6. yÄ±lÄ± olduÄŸunu anÄ±msatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ãœlkemize bÃ¼yÃ¼k hizmetleri dokunan devlet adamÄ±, merhum Erbakan'Ä±, hocamÄ±zÄ± rahmetle ve Ã¶zlemle anÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

HALK OYLAMASINA DOÄžRU

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi iÃ§in yapÄ±lacak halk oylamasÄ±na sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sayÄ±lÄ± gÃ¼nlerin Ã§abuk geÃ§eceÄŸini ifade eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, her anÄ±n verimli geÃ§irilmesini istedi.

Bu doÄŸrultuda geÃ§tiÄŸimiz hafta AK Parti'nin en Ã¼st karar organÄ± olan Merkez Karar YÃ¶netim Kurulunu topladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã¼lke meselelerinin yanÄ± sÄ±ra bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± konularÄ± ele aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ de TÃ¼rkiye-Pakistan Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi ToplantÄ±sÄ±'nÄ± Pakistan BaÅŸbakanÄ± Navaz Åžerif ile gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini aktararak, iki Ã¼lke arasÄ±nda ekonomik konularda Ã¶nemli kararlar aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.Â

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "TerÃ¶rle bÃ¼yÃ¼k bir imtihan veren PakistanlÄ± kardeÅŸlerimizle tam dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olduÄŸumuzu bir kez daha teyit ettik. Pakistan-TÃ¼rkiye arasÄ±nda serbest ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ±n bu yÄ±l iÃ§erisinde tamamlanmasÄ± konusunda bir mutabakat saÄŸladÄ±k. Pakistan bizim iÃ§in her zaman dosttur ve kardeÅŸtir, bu daima bÃ¶yle olacak. Her iki Ã¼lkeyle aynÄ± dostluk iliÅŸkisi iÃ§inde olmak iÃ§in azami Ã§aba gÃ¶steriyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

"PKK'NIN KÃœRTLERÄ° TEMSÄ°L ETMESÄ° YALAN"

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Sanki yeni bir teamÃ¼lmÃ¼ÅŸ, yeni bir uygulama gibi bunu gÃ¼ndeme getirmenin iyi niyetle izahÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸlidir. TÃ¼rkiye, Irak'Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne sonuna kadar saygÄ± duyar, Irak anayasasÄ±nÄ±n gereÄŸi neyse ona da saygÄ± duyar. Bizim bunun dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸkaca bir diplomatik teamÃ¼l geliÅŸtirmek, buna gÃ¶re yeni usuller ortaya koymak gibi bir uygulamamÄ±z olmadÄ±, olamaz. BaÅŸtan beri sÃ¶ylÃ¼yoruz; KÃ¼rt kardeÅŸlerimizle bizim bir sorunumuz yoktur. Irak'ta, Suriye'de yaÅŸayan, terÃ¶rle iÃ§ iÃ§e olmamÄ±ÅŸ, terÃ¶re bulaÅŸmamÄ±ÅŸ KÃ¼rtler bizim kardeÅŸimizdir. Ãœlkemizdeki TÃ¼rk, KÃ¼rt kÃ¶kenli kardeÅŸlerimiz de bizim baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tacÄ±dÄ±r. KÃ¼rtlÃ¼ÄŸÃ¼ ile bu vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z ne kadar iftihar etse o kadar yeridir.Â

PKK'nÄ±n KÃ¼rtleri temsil etmesi, PKK'nÄ±n KÃ¼rtlerin dertleriyle dertlenmesi iddiasÄ± koca bir yalandÄ±r. Sorun, KÃ¼rt kÃ¶kenli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±nÄ± dar eden, geleceÄŸini yok eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n ta kendisidir. TerÃ¶rle mÃ¼cadeledeki amacÄ±mÄ±z da orada yaÅŸayan onurlu KÃ¼rt kÃ¶kenli TÃ¼rkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ± kardeÅŸlerimizi bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n belasÄ±ndan kurtarmaktÄ±r. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z budur. Bunda da elhamdÃ¼llilah bÃ¼yÃ¼k mesafe katettik. Ã‡ukurlar aÃ§an, insanlarÄ± hayatÄ±ndan bezdiren bu eli kanlÄ± Ã§eteleri, ÅŸehirlerden Ã§Ä±kardÄ±k. KÄ±rda, kÄ±rsalda, daÄŸda bayÄ±rda dÃ¼nyayÄ± bunlara dar ediyoruz. Bu mÃ¼cadele yaz kÄ±ÅŸ, gece gÃ¼ndÃ¼z tek bir terÃ¶r unsuru kalmayÄ±ncaya kadar devam edecek."

"ABD'YE SÃ–YLEDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z AÃ‡IK VE NETTÄ°R"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda geÃ§miÅŸ yasama dÃ¶nemlerinde gÃ¶rev yapan, bu davaya emek veren milletvekilleriyle, eski il baÅŸkanlarÄ±, eski belediye baÅŸkanlarÄ±yla geÃ§en hafta bir araya geldiklerini, TÃ¼rkiye'yi konuÅŸtuklarÄ±nÄ±, halkoylamasÄ± sÃ¼recini deÄŸerlendirdiklerini anÄ±msattÄ±.

Bakanlar Kurulunun dÃ¼nkÃ¼ toplantÄ±sÄ±nda Ã¶nemli konularÄ± ele aldÄ±klarÄ±nÄ± belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"TÃ¼rkiye'nin Bab operasyonunu baÅŸarÄ±yla, Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'na destek vererek tamamlamasÄ±ndan sonra DEAÅž terÃ¶r mensuplarÄ±nÄ±n Rakka'dan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± konusunda da ABD, koalisyon gÃ¼Ã§leri, Rusya ve diÄŸer paydaÅŸ Ã¼lkelerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ediyor. Bu konuda verilmiÅŸ bir kararÄ±mÄ±z yoktur. Ama verilmiÅŸ bir kararÄ±mÄ±z var, o da ÅŸudur: Rakka'da PKK'nÄ±n kuzeni, eÅŸiti konumundaki YPG, PYD gibi Ã¶rgÃ¼tler, terÃ¶r unsurlarÄ± destek amacÄ±yla kullanÄ±lÄ±rsa biz bu operasyonlarda katiyen olmayÄ±z. HiÃ§bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle biz yan yana olamayÄ±z. Hele hele canÄ±mÄ±zÄ± acÄ±tan, enerjimizi azaltan bu alÃ§ak PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n akraba Ã¶rgÃ¼tleriyle katiyen, hiÃ§bir operasyonun iÃ§inde olmayÄ±z. ABD'ye sÃ¶ylediÄŸimiz Ã§ok aÃ§Ä±k ve nettir: Bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ yok etmek iÃ§in baÅŸka bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ kullanÄ±rsanÄ±z daha sonra o terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ yok etmek iÃ§in ne yapacaksÄ±nÄ±z? Bu yerleÅŸik devletlerin baÅŸvuracaÄŸÄ± yÃ¶ntem deÄŸildir. Bu, TÃ¼rkiye-ABD stratejik ortaklÄ±ÄŸÄ±na, tarihsel iÅŸ birliÄŸine hiÃ§bir ÅŸekilde uygun dÃ¼ÅŸmeyecek bir harekettir."

"BAHANE DEÄžÄ°L Ä°Åž ÃœRETÄ°YORUZ"

KahramankazanlÄ±larÄ±n demokrasi iÃ§in, milli irade iÃ§in "evet" dediÄŸini vurgulayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Evet, berekettir, 'evet' de bereket vardÄ±r. Bereket paylaÅŸÄ±larak Ã§oÄŸalÄ±r. O yÃ¼zden her demokrasi gÃ¶nÃ¼llÃ¼mÃ¼z 16 Nisan'a kadar konuya-komÅŸuya, eÅŸe-dosta neden 'evet' dediÄŸimizi anlatacaÄŸÄ±z. 'Evet' diyerek sebepleri bir bir sÄ±ralayacaÄŸÄ±z. Diyecek ki; sadece geÃ§en hafta havadan ve karadan terÃ¶r gruplarÄ±na karÅŸÄ± 178 operasyon gerÃ§ekleÅŸtirdik, 40'a yakÄ±n terÃ¶risti etkisiz hale getirdik. Sadece bir haftada DEAÅž ile iliÅŸkisi olan 66 kiÅŸi gÃ¼venlik birimlerimizce ele geÃ§irildi.Â

Bir nokta Ã§ok Ã¶nemli; biz AK Parti hÃ¼kÃ¼meti olarak bahane deÄŸil, iÅŸ Ã¼retiyoruz. Åžu an referandum var diyerek millete karÅŸÄ± sorumluluÄŸumuzu asla unutmuyoruz, iÅŸlerden asla taviz vermiyoruz. Referanduma gidiyoruz ama ekonomiyi de ciddiyetle takip ediyor, mali disiplini asla ihmal etmiyoruz. Eski tÃ¼r siyaset yaklaÅŸÄ±mlarÄ± sergilemiyor, 'seÃ§im dÃ¶nemi' diyerek milletin kaynaklarÄ±nÄ± heba etmiyoruz. Referanduma gidiyoruz ama memleketin dÃ¶rt yanÄ±nda projelere, yatÄ±rÄ±mlara hÄ±z kesmeden devam ediyoruz."

KOBÄ°'LERE VERÄ°LEN DESTEK

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nÄ±n Ä°stanbul'da son sÃ¼rat devam ettiÄŸini, Ankara-Ä°zmir yÃ¼ksek hÄ±zlÄ± tren yapÄ±mÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.

KOSGEB aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla KOBÄ°'lere gerekli ÅŸartlarÄ± saÄŸlamalarÄ± durumunda 3 yÄ±l vadeli, faizsiz 50 bin liraya kadar kredi verileceÄŸinin geÃ§en hafta ilan edildiÄŸini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, 460 bin 167 iÅŸletlemeye bu krediyi verme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ±, kredi verme iÅŸlemlerinin de bugÃ¼n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu baÄŸlamda esnafa, kÃ¼Ã§Ã¼k iÅŸletmelere yaklaÅŸÄ±k 11 milyar lira nakit kaynak saÄŸlÄ±yoruz. Ã–demeler iÅŸletmenin yÄ±llÄ±k cirosuna gÃ¶re 20 bin ile 50 bin lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. Ä°lk yÄ±l Ã¶deme yok, geri kalan 2 yÄ±lda da faiz yok, aldÄ±ÄŸÄ±n parayÄ± Ã¶dÃ¼yorsun, eÅŸit taksitlerle. 50 bin liraya kadar olan sÄ±fÄ±r faizli kredinin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak ihtiyacÄ± olan kÃ¼Ã§Ã¼k esnafa verilmesi saÄŸlanÄ±yor." diye konuÅŸtu.Â

"ÃœRETÄ°CÄ°LERE YAKLAÅžIK 13 KATRÄ°LYON Ã–DEME YAPILACAK"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã§iftÃ§ilere yÃ¶nelik bir mÃ¼jde vermek istediÄŸini belirterek, "Bu yÄ±l iÃ§inde Ã¼reticilerimize toplam 12,8 milyar, yaklaÅŸÄ±k 13 katrilyon Ã¶deme yapacaÄŸÄ±z. Ã‡iftÃ§ilerimiz her ÅŸeyin en iyisine layÄ±ktÄ±r. Mazot ve gÃ¼bre desteÄŸini mart ayÄ± iÃ§inde Ã¶deyeceÄŸiz. Ã‡iftÃ§ilerimiz hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yapsÄ±nlar." dedi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumunun aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re, ekonomik gÃ¼ven endeksinin ÅŸubat ayÄ±nda, geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde 6,8'lik artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "GeÃ§ici bir takÄ±m sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±z olmasÄ±na raÄŸmen geleceÄŸe yÃ¶nelik vatandaÅŸÄ±n umudu olumlu. GeleceÄŸe vatandaÅŸ umutla bakÄ±yor. Her ÅŸeyin baharda daha gÃ¼zel olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bu gÃ¶stergeler bunu gÃ¶steriyor. Olumsuz bir takÄ±m geliÅŸmelere raÄŸmen TÃ¼rkiye istikrarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor, kalkÄ±nma ve bÃ¼yÃ¼me yolunda tam yol ileriye doÄŸru gidiyor. Bizim Ã¼lkemize, vatandaÅŸÄ±mÄ±za, milletimize gÃ¼venimiz tam." diye konuÅŸtu.

Â