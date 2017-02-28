14:47, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

ErdoÄŸan'a suikast davasÄ± sanÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸaÅŸÄ±rtan savunma

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±ndaÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelikÂ suikast giriÅŸimiÂ ve iki polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 3'Ã¼ firari 44'Ã¼ tutuklu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±Â davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine devam edildi.

MuÄŸlaÂ E Tipi KapalÄ± Cezaevi'nde tutulan sanÄ±klar, sabah saatlerinde yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda davanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Konferans Salonu'na getirildi. BinanÄ±n bahÃ§esinde araÃ§lardan indirilen sanÄ±klar, jandarmalarÄ±n eÅŸliÄŸinde salona alÄ±ndÄ±.

Ä°lk duruÅŸmanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesinin 15 Mart'a kadar sÃ¼rmesi planlanÄ±yor.Â

"BÄ°ZDEN Ã–NCE BÄ°RÄ°LERÄ° CUMHURBAÅžKANIMIZA SUÄ°KAST DÃœZENLEMÄ°Åž OLABÄ°LÄ°R"

DuruÅŸmada sanÄ±klardan eski Ã–zel Kuvvetler Tim KomutanÄ± YÃ¼zbaÅŸÄ±Â Ä°smail YiÄŸit, MuÄŸla 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi heyetine savunmasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Eski BinbaÅŸÄ± ÅžÃ¼krÃ¼ Seymen'in emriyle 15 Temmuz gÃ¼nÃ¼ AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nÄ±n askeri kÄ±smÄ±na gittiklerini belirten YiÄŸit, burada karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± Seymen'in sÃ¼rekli telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in kendisiyle gÃ¶revin ne olduÄŸuyla ilgili konuÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± iddia etti.

Helikopterle Ã‡iÄŸli Ana Jet ÃœssÃ¼ne gittiklerini anlatan YiÄŸit, burada yanlarÄ±na gelen eski TuÄŸgeneral GÃ¶khan Åžahin SÃ¶nmezateÅŸ'in bir telefon ya da tablet bilgisayardan TRT'nin internet sitesinde yayÄ±nlanan sÃ¶zde darbe bildirisini gÃ¶stererek, "TSK yÃ¶netime el koydu, sÄ±kÄ± yÃ¶netim ilan edildi. Size Genelkurmay BaÅŸkanÄ±'nÄ±n emirlerini iletiyorum. CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ± bulunduÄŸu yerden alacaÄŸÄ±z." dediÄŸini aktardÄ±.Â

Ä°ddianamede, 6 tanÄ±ÄŸÄ±n, kendilerinden daha Ã¶nce birilerinin gelerek saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde ifadeleri olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼ren YiÄŸit, "Biz CumhurbaÅŸkanÄ± Marmaris'ten ayrÄ±ldÄ±ktan 3,5 saat sonra oraya gittik. Bizden Ã¶nce birileri CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za suikast giriÅŸiminde bulunmuÅŸ ve kendileri bu saldÄ±rÄ±dan kÄ±l payÄ± kurtulmuÅŸ olabilir. HayatÄ±nÄ± kaybeden polisi de bu bizden Ã¶nce gelen kiÅŸiler ÅŸehit etmiÅŸ olabilir." iddiasÄ±nda bulundu.Â

Kendilerinin oraya birilerini Ã¶ldÃ¼rÃ¼p infial yaratmalarÄ± amacÄ±yla gÃ¶nderilmiÅŸ olabileceklerini iddia eden YiÄŸit, timi oraya gÃ¶nderen kiÅŸilerin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± istediklerini kaydetti.Â

Darbe giriÅŸimi gecesi hava trafiÄŸinin kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu yasaktan 2 saat sonra helikopterlerinin Ä°stanbul'dan havalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YiÄŸit, buna gÃ¶z yumanlarÄ±n da yargÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini savundu.

"KUZU'YA Ä°ÅžÄ°TME TESTÄ° YAPILSIN"

AynÄ± suikast timinde gÃ¶rev alan eski Astsubay BaÅŸÃ§avuÅŸ Zekeriya Kuzu'nun ifadesinde yer alan ve iddianamede de geÃ§en "Ä°smail YÃ¼zbaÅŸÄ± araziye Ã§Ä±kÄ±nca 'AranÄ±zda hizmet hareketinden olmayan var mÄ±?' diye sordu." cÃ¼mlesinin kesinlikle kendisine ait olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden YiÄŸit, Kuzu'nun Ã¶nceden verdiÄŸi ifadelerini reddettiÄŸini anÄ±msattÄ±.

YiÄŸit, "Kuzu'nun daha Ã¶nceki ifadelerinde suÃ§ladÄ±ÄŸÄ± 55 kiÅŸinin 40'Ä± ÅŸu anda serbest durumda. Araziye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bazÄ± kiÅŸilerde duyma kaybÄ± olduÄŸu sÃ¶yleniyordu. Zekeriya Kuzu'ya iÅŸitme testi yapÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyorum." diye konuÅŸtu.Â

Suikast iÃ§in deÄŸil CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ± bulunduÄŸu bÃ¶lgeden almak iÃ§in emir aldÄ±klarÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren YiÄŸit, "sÄ±kÄ± yÃ¶netim" ilan edilmiÅŸse oradaki herkesin CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ± almaya gideceklerinden haberdar olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle hareket ettiÄŸi iddiasÄ±nda bulundu.

DuruÅŸmaya diÄŸer sanÄ±klarÄ±n dinlenmesiyle devam ediliyor.

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