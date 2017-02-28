ErdoÄŸan'a suikast davasÄ± sanÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸaÅŸÄ±rtan savunma

FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±ndaÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelikÂ suikast giriÅŸimiÂ ve iki polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 3'Ã¼ firari 44'Ã¼ tutuklu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±Â davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine devam edildi.
MuÄŸlaÂ E Tipi KapalÄ± Cezaevi'nde tutulan sanÄ±klar, sabah saatlerinde yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda davanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Konferans Salonu'na getirildi. BinanÄ±n bahÃ§esinde araÃ§lardan indirilen sanÄ±klar, jandarmalarÄ±n eÅŸliÄŸinde salona alÄ±ndÄ±.
Ä°lk duruÅŸmanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesinin 15 Mart'a kadar sÃ¼rmesi planlanÄ±yor.Â
DuruÅŸmada sanÄ±klardan eski Ã–zel Kuvvetler Tim KomutanÄ± YÃ¼zbaÅŸÄ±Â Ä°smail YiÄŸit, MuÄŸla 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi heyetine savunmasÄ±nÄ± yaptÄ±.
Eski BinbaÅŸÄ± ÅžÃ¼krÃ¼ Seymen'in emriyle 15 Temmuz gÃ¼nÃ¼ AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nÄ±n askeri kÄ±smÄ±na gittiklerini belirten YiÄŸit, burada karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± Seymen'in sÃ¼rekli telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in kendisiyle gÃ¶revin ne olduÄŸuyla ilgili konuÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± iddia etti.
Helikopterle Ã‡iÄŸli Ana Jet ÃœssÃ¼ne gittiklerini anlatan YiÄŸit, burada yanlarÄ±na gelen eski TuÄŸgeneral GÃ¶khan Åžahin SÃ¶nmezateÅŸ'in bir telefon ya da tablet bilgisayardan TRT'nin internet sitesinde yayÄ±nlanan sÃ¶zde darbe bildirisini gÃ¶stererek, "TSK yÃ¶netime el koydu, sÄ±kÄ± yÃ¶netim ilan edildi. Size Genelkurmay BaÅŸkanÄ±'nÄ±n emirlerini iletiyorum. CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ± bulunduÄŸu yerden alacaÄŸÄ±z." dediÄŸini aktardÄ±.Â
Ä°ddianamede, 6 tanÄ±ÄŸÄ±n, kendilerinden daha Ã¶nce birilerinin gelerek saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde ifadeleri olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼ren YiÄŸit, "Biz CumhurbaÅŸkanÄ± Marmaris'ten ayrÄ±ldÄ±ktan 3,5 saat sonra oraya gittik. Bizden Ã¶nce birileri CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za suikast giriÅŸiminde bulunmuÅŸ ve kendileri bu saldÄ±rÄ±dan kÄ±l payÄ± kurtulmuÅŸ olabilir. HayatÄ±nÄ± kaybeden polisi de bu bizden Ã¶nce gelen kiÅŸiler ÅŸehit etmiÅŸ olabilir." iddiasÄ±nda bulundu.Â
Kendilerinin oraya birilerini Ã¶ldÃ¼rÃ¼p infial yaratmalarÄ± amacÄ±yla gÃ¶nderilmiÅŸ olabileceklerini iddia eden YiÄŸit, timi oraya gÃ¶nderen kiÅŸilerin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± istediklerini kaydetti.Â
Darbe giriÅŸimi gecesi hava trafiÄŸinin kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu yasaktan 2 saat sonra helikopterlerinin Ä°stanbul'dan havalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YiÄŸit, buna gÃ¶z yumanlarÄ±n da yargÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini savundu.
AynÄ± suikast timinde gÃ¶rev alan eski Astsubay BaÅŸÃ§avuÅŸ Zekeriya Kuzu'nun ifadesinde yer alan ve iddianamede de geÃ§en "Ä°smail YÃ¼zbaÅŸÄ± araziye Ã§Ä±kÄ±nca 'AranÄ±zda hizmet hareketinden olmayan var mÄ±?' diye sordu." cÃ¼mlesinin kesinlikle kendisine ait olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden YiÄŸit, Kuzu'nun Ã¶nceden verdiÄŸi ifadelerini reddettiÄŸini anÄ±msattÄ±.
YiÄŸit, "Kuzu'nun daha Ã¶nceki ifadelerinde suÃ§ladÄ±ÄŸÄ± 55 kiÅŸinin 40'Ä± ÅŸu anda serbest durumda. Araziye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bazÄ± kiÅŸilerde duyma kaybÄ± olduÄŸu sÃ¶yleniyordu. Zekeriya Kuzu'ya iÅŸitme testi yapÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyorum." diye konuÅŸtu.Â
Suikast iÃ§in deÄŸil CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ± bulunduÄŸu bÃ¶lgeden almak iÃ§in emir aldÄ±klarÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren YiÄŸit, "sÄ±kÄ± yÃ¶netim" ilan edilmiÅŸse oradaki herkesin CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ± almaya gideceklerinden haberdar olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle hareket ettiÄŸi iddiasÄ±nda bulundu.
DuruÅŸmaya diÄŸer sanÄ±klarÄ±n dinlenmesiyle devam ediliyor.
Adana'da bir dÃ¼ÄŸÃ¼nde havaya ateÅŸ ederek 13 yaÅŸÄ±ndaki DoÄŸan Ã–zdemir'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olduklarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len, 3 kiÅŸi hakkÄ±nda 'olasÄ± kasÄ±tla adam Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan 25'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.
Ege Ãœniversitesi rektÃ¶rÃ¼ aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±, yerine Beril DedeoÄŸlu atandÄ±
Ä°stanbul'da Åžehir HatlarÄ±'nÄ±n EminÃ¶nÃ¼-Adalar, EminÃ¶nÃ¼-KadÄ±kÃ¶y, KarakÃ¶y-KadÄ±kÃ¶y, BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y, EminÃ¶nÃ¼-ÃœskÃ¼dar, HaliÃ§ vapur seferleri sis nedeniyle iptal edildi.
FETÃ–'nÃ¼n suikast timinde yer alan sanÄ±klardan eski Ã–zel Kuvvetler Tim KomutanÄ± YÃ¼zbaÅŸÄ± YiÄŸit, Marmaris'e ErdoÄŸan ayrÄ±ldÄ±ktan 3,5 saat sonra gittiklerini Ã¶ne sÃ¼rerek "Bizden Ã¶nce birileri CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za suikast giriÅŸiminde bulunmuÅŸ olabilir" dedi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, gÃ¼ndemdeki Rakka operasyonunda ABD'nin olasÄ± PYD, YPG'yi kullanmasÄ±yla ilgili, "ABD'ye sÃ¶ylediÄŸimiz Ã§ok aÃ§Ä±k ve nettir: Bu, TÃ¼rkiye-ABD stratejik ortaklÄ±ÄŸÄ±na, tarihsel iÅŸ birliÄŸine hiÃ§bir ÅŸekilde uygun dÃ¼ÅŸmeyecek bir harekettir" dedi
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, "HiÃ§ kimse TSK'nÄ±n mensuplarÄ±nÄ± siyasetin iÃ§ine Ã§ekme gayretine girmesin. Askerin gÃ¶revi bellidir. Yurdu savunmaktÄ±r. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir gÃ¶revi yoktur" dedi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetler, HÃ¼rriyet gazetesinin ''Karargah rahatsÄ±z'' baÅŸlÄ±klÄ± haberiyle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±
Anayasa Mahkemesi, aÃ§tÄ±klarÄ± kadastro tespit davalarÄ± 28, 29 ve 52 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren baÅŸvurucularÄ±n, makul sÃ¼rede yargÄ±lanma haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸine karar verdi
Marmara bÃ¶lge geneli ile Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda yer yer yoÄŸun olmak Ã¼zere sis hadisesi bekleniyor
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca KHK kapsamÄ±nda gÃ¶revlendirme yapÄ±lan Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, yaÅŸlÄ±, engelli ve bakÄ±ma muhtaÃ§ vatandaÅŸlara evlerinde temizlik hizmeti veriyor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Karargah rahatsÄ±z haberi"yle ilgili, " Burada yapÄ±lan Ã§ok aÃ§Ä±k net sÃ¶ylÃ¼yorum; atÄ±lan baÅŸlÄ±k bir terbiyesizliktir, seviyesizliktir" dedi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "TSK'nÄ±n doÄŸrudan sorumlu olduÄŸu bakan, baÅŸbakan ve cumhurbaÅŸkanÄ±na hiyerarÅŸik sÄ±rayla hassasiyetlerini aktarmasÄ± doÄŸaldÄ±r, beklenmelidir" dedi
PolatlÄ±'daki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 330 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda sanÄ±k savunmalarÄ± alÄ±nÄ±yor
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, 13. EÄ°T Zirvesi Bakanlar Konseyi iÃ§in Pakistan'a gitti
AYM, CHP'nin 6770 sayÄ±lÄ± TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Emekli SandÄ±ÄŸÄ± Kanunu ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun'un bazÄ± maddelerinin iptali istemiyle yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu reddetti
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ankara GÃ¶lbaÅŸÄ±'nda bulunan Ã–KK'yÄ± ele geÃ§irilme teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne iliÅŸkin 69 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanacaÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± bugÃ¼n baÅŸlÄ±yor