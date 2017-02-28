14:47, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

MÄ±sÄ±r Gazze'nin iki tÃ¼nelini daha yÄ±ktÄ±





MÄ±sÄ±r, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki 2 tÃ¼neli yÄ±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r ordusunun, Ã¼lkenin kuzeyindeki Sina YarÄ±madasÄ± ile Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan 2 tÃ¼neli yÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ordu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Tamir er-Rifai, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Kuzey Sina'da sivilleri hedef alan saldÄ±rÄ±larÄ±n faillerini yakalamak iÃ§in ordu gÃ¼Ã§lerinin bÃ¶lgede arama tarama faaliyetleri gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini belirtti. Hava gÃ¼Ã§lerinin 4 hedefe saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸini, 6 kiÅŸiyi etkisiz hale getirdiÄŸini ifade eden Rifai, Refah bÃ¶lgesinde 2 tÃ¼nel ile bir deponun imha edildiÄŸini kaydetti. Sina YarÄ±madasÄ±'nda sonuncusu geÃ§en perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ olmak Ã¼zere son haftalarda meydana gelen 5 ÅŸiddet olayÄ±nda, 6 Hristiyan'Ä±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ duyurulmuÅŸtu. KimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen silahlÄ± saldÄ±rganlarca dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgedeki Hristiyan ailelerin evlerini terk etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. SaldÄ±rÄ±larla eÅŸ zamanlÄ± olarak DEAÅž'Ä±n MÄ±sÄ±r'daki HristiyanlarÄ± tehdit ifadeleri iÃ§eren bir video kaydÄ± yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti. MÄ±sÄ±r'da 3 Temmuz 2013'teki darbe ile iktidara gelen askeri yÃ¶netim, Filistinlilerin "can damarÄ±" olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ tÃ¼nellerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ± yÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Son olarak MÄ±sÄ±r, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±na bÃ¼yÃ¼k su borularÄ± dÃ¶ÅŸeyip tÃ¼nellere deniz suyu pompalamÄ±ÅŸtÄ±. Â

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