MÄ±sÄ±r Gazze'nin iki tÃ¼nelini daha yÄ±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MÄ±sÄ±r ordusunun, Ã¼lkenin kuzeyindeki Sina YarÄ±madasÄ± ile Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan 2 tÃ¼neli yÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ordu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Tamir er-Rifai, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Kuzey Sina'da sivilleri hedef alan saldÄ±rÄ±larÄ±n faillerini yakalamak iÃ§in ordu gÃ¼Ã§lerinin bÃ¶lgede arama tarama faaliyetleri gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini belirtti.
Hava gÃ¼Ã§lerinin 4 hedefe saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸini, 6 kiÅŸiyi etkisiz hale getirdiÄŸini ifade eden Rifai, Refah bÃ¶lgesinde 2 tÃ¼nel ile bir deponun imha edildiÄŸini kaydetti.
Sina YarÄ±madasÄ±'nda sonuncusu geÃ§en perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ olmak Ã¼zere son haftalarda meydana gelen 5 ÅŸiddet olayÄ±nda, 6 Hristiyan'Ä±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ duyurulmuÅŸtu. KimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen silahlÄ± saldÄ±rganlarca dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgedeki Hristiyan ailelerin evlerini terk etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.
SaldÄ±rÄ±larla eÅŸ zamanlÄ± olarak DEAÅž'Ä±n MÄ±sÄ±r'daki HristiyanlarÄ± tehdit ifadeleri iÃ§eren bir video kaydÄ± yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti.
MÄ±sÄ±r'da 3 Temmuz 2013'teki darbe ile iktidara gelen askeri yÃ¶netim, Filistinlilerin "can damarÄ±" olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ tÃ¼nellerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ± yÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Son olarak MÄ±sÄ±r, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±na bÃ¼yÃ¼k su borularÄ± dÃ¶ÅŸeyip tÃ¼nellere deniz suyu pompalamÄ±ÅŸtÄ±.
Â
Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Duterte, Alman rehinenin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi Ã¼zerine Almanya'dan Ã¶zÃ¼r diledi
Hindistan'da 1 milyon banka Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 1 gÃ¼nlÃ¼k greve gitti
Sentix Avro BÃ¶lgesi DaÄŸÄ±lma Endeksi, ÅŸubat ayÄ±nda Brexit dÃ¶nemlerindeki seviyeye Ã§Ä±karken, birlikten ayrÄ±lmasÄ± en muhtemel Ã¼lkeler Ä°talya, Fransa ve Yunanistan olarak belirlendi
Suriye askeri muhalefeti, Rakka'yÄ± DEAÅž'tan kurtaracak ana aktÃ¶rÃ¼n PYD deÄŸil Ã–SO olmasÄ± gerektiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Avustralya'da DEAÅž'e fÃ¼ze Ã¼retmesi iÃ§in yardÄ±m eden 42 yaÅŸÄ±ndaki elektrikÃ§i Haysem Zehab'Ä±n evine operasyon dÃ¼zenlendi
Filipinler ordusu Ebu Seyyaf'Ä±n Alman rehine Kantner'i Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ doÄŸruladÄ±
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayrault Endonezya'da mevkidaÅŸÄ± Marsudi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, Fransa'nÄ±n Filistin ile Ä°srail arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã§abalarÄ±nda ortak gÃ¶rÃ¼ÅŸleri olduÄŸunu sÃ¶yledi
Sur Gudar bÃ¶lgesindeki karakolda gÃ¶rev yapan Taliban Ã¼yesi bir polis, 11 meslektaÅŸÄ±nÄ± silahla vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Gazprom YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Oleg Aksyutin, TÃ¼rk AkÄ±mÄ± doÄŸalgaz boru hattÄ± projesinin deniz kÄ±smÄ±ndaki inÅŸaatÄ±na bu yÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda baÅŸlamayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Malezya, Kuzey Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Kim Jong-un'un Ã¼vey aÄŸabeyi Kim Jong-nam'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ VX sinir gazÄ±yla ilgili bulgularÄ± BirleÅŸmiÅŸ Milletler ile paylaÅŸacak.
Ä°nsan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼, Tayland'daki hapishanelerin uluslararasÄ± standartlarÄ± karÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Suriyeli muhalifler, BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve DEAÅž arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸine iliÅŸkin kanÄ±tlarÄ± BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura'ya sunduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Avrupa BirliÄŸi (AB) DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, Avrupa hakkÄ±nda, "Ortak savunma ve dÄ±ÅŸ politika hususunda ilerleme kaydetmek lazÄ±m" dedi
Fetih Hareketi Genel Sekreteri Racub'un MÄ±sÄ±r'a giriÅŸine izin verilmedi
Ä°ran'da reformistlere yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Åžaheyi Sebz gazetesi kapatÄ±ldÄ±.