Duterte'den Almanya'ya Ã¶zÃ¼r

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte, Alman vatandaÅŸÄ± JÃ¼rgen Gustav Kantner'in Ebu Seyyaf Ã¼yelerince Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesini engelleyemediÄŸi iÃ§in Almanya'dan Ã¶zÃ¼r diledi.
Duterte, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Alman rehinenin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinden derin Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duydum. Ailesinin acÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yor ve Alman halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerimi iletiyorum. Ancak ÅŸunu da belirtmek isterim ki kurtarmak iÃ§in elimizden geleni yaptÄ±k. Ne yazÄ±k ki baÅŸarÄ±lÄ± olmadÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.
Ebu Seyyaf'Ä±n adam kaÃ§Ä±rma eylemlerine karÅŸÄ± hÃ¼kÃ¼metinin aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemleri anlatan Duterte, Ã¶rgÃ¼te karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir saldÄ±rÄ± iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, saldÄ±rÄ±da savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
SÄ±k sÄ±k korsanlÄ±k ve adam kaÃ§Ä±rma olaylarÄ±yla gÃ¼ndeme gelen Filipinler'in gÃ¼neyi, Malezya ve Endonezya arasÄ±ndaki uluslararasÄ± sularda devriye gezilmesi iÃ§in Ã‡in'den destek istediklerini kaydeden Duterte, Pekin yÃ¶netiminin henÃ¼z cevap vermediÄŸini sÃ¶yledi.
Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel de Kantner'in baÅŸÄ± kesilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesini "barbarca ve "nefret verici bir davranÄ±ÅŸ" olarak niteleyerek kÄ±nadÄ±.
Kantner'in Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸabilmesi iÃ§in 600 bin dolar fidye talep eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, Ã¶deme iÃ§in verdiÄŸi sÃ¼renin dolmasÄ± Ã¼zerine Alman rehineyi Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Filipinli yetkililer, Kantner'in Filipinler'in gÃ¼neyinde Ebu Seyyaf militanlarÄ±nca baÅŸÄ± kesilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ doÄŸrulamÄ±ÅŸtÄ±.
Malezya ve Filipinler arasÄ±ndaki adalarda 1991'den beri faaliyet gÃ¶steren Ebu Seyyaf terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, ÅŸiddet ve rehin alma eylemleriyle tanÄ±nÄ±yor. Ã–rgÃ¼t, Mindanao ve Sulu'da baÄŸÄ±msÄ±z devlet kurmak amacÄ±yla Filipinler'in gÃ¼neyinde ÅŸiddete baÅŸvuruyor. Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte, geÃ§en yÄ±l aÄŸustosta 18 yaÅŸÄ±ndaki bir rehinenin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan orduya Ebu Seyyaf'Ä± "bitirme" emri vermiÅŸti.
Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Duterte, Alman rehinenin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi Ã¼zerine Almanya'dan Ã¶zÃ¼r diledi
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