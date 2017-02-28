Hindistan'da banka Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan grev

Hindistan'daÂ 1 milyon banka Ã§alÄ±ÅŸanÄ±Â 1 gÃ¼nlÃ¼kÂ greve gitti.
Bankalar SendikasÄ± BirleÅŸik Forumu (UFBU) Ã§atÄ±sÄ± altÄ±ndaki dokuz sendikanÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan greve 1 milyon kamu bankasÄ± Ã§alÄ±ÅŸanÄ± katÄ±lÄ±yor.
Greve giden sendikalardan Hindistan BankalarÄ± Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ± BirliÄŸi Genel Sekreteri C.H. Venkatachalam, 85 bin banka ÅŸubesiyle 105 bin kooperatif banka ÅŸubesi Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n grevde olduÄŸunu sÃ¶yledi.
HÃ¼kÃ¼metin bankacÄ±lÄ±k reformlarÄ±nÄ± protesto eden Ã§alÄ±ÅŸanlar, paranÄ±n tedavÃ¼lden kaldÄ±rÄ±lmasÄ± dÃ¶nemindeki fazla mesailerinin Ã¼cretlerinin Ã¶denmesini talep ediyor.
UFBU, 3 milyar dolar deÄŸerindeki 4 milyon Ã§ekin Ã¶demesi dahil tÃ¼m bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemlerinin grevden etkileneceÄŸini duyurdu.
Kamu bankalarÄ±nÄ±n tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± greve Ã¼lkenin Ã¶nde gelen Ã¶zel bankalarÄ± destek vermezken Ã§ek Ã¶demeleri greve gitmeyen bankalarda da yapÄ±lamÄ±yor.
Hindistan BaÅŸbakanÄ± Narendra Modi'nin kasÄ±m ayÄ±nda 500 ve bin rupilik banknotlarÄ±n tedavÃ¼lden kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan vatandaÅŸlar, banka ve ATM'lerin Ã¶nÃ¼nde uzun kuyruklar oluÅŸturmuÅŸtu.
HalkÄ±n ellerindeki banknotlarÄ± Merkez BankasÄ± ÅŸubelerinden deÄŸiÅŸtirmesi iÃ§in 31 Mart'a kadar sÃ¼re tanÄ±ndÄ±.
BaÅŸbakan Modi, Ã¼lke ekonomisine milyarlarca dolar katkÄ± saÄŸlanmasÄ± ve Ã¼lke genelinde son yÄ±llarda artan vergi kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ve kara para ticaretinin Ã¶nlenmesi iÃ§in 500 ve bin rupilik banknotlarÄ±n tedavÃ¼lden kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, bu banknotlarÄ±n nakit olarak kullanÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
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Hindistan'da 1 milyon banka Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 1 gÃ¼nlÃ¼k greve gitti
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