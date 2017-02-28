15:14, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

Sis Ä°stanbul vapur seferlerini durdurttu





Ä°stanbul'da Åžehir HatlarÄ±'nÄ±n EminÃ¶nÃ¼-Adalar, EminÃ¶nÃ¼-KadÄ±kÃ¶y, KarakÃ¶y-KadÄ±kÃ¶y, BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y, EminÃ¶nÃ¼-ÃœskÃ¼dar, HaliÃ§ vapur seferleri sis nedeniyle iptal edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'da Åžehir HatlarÄ±'nÄ±n EminÃ¶nÃ¼-Adalar, EminÃ¶nÃ¼-KadÄ±kÃ¶y, KarakÃ¶y-KadÄ±kÃ¶y, BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y, EminÃ¶nÃ¼-ÃœskÃ¼dar, HaliÃ§ vapur seferleri sis nedeniyle iptal edildi.

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