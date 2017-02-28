!f Ä°stanbul filmleri Ankara'da 'ÅŸifa' verecek

Ã‡eÅŸitli Ã¼lkelerden Ã§ok sayÄ±da filmin yer aldÄ±ÄŸÄ±Â !f Ä°stanbul BaÄŸÄ±msÄ±z Filmler Festivali, "iyileÅŸtiren ÅŸeyler" temasÄ±yla yola Ã§Ä±karak, 2-5 Mart'ta Ankara'da sinemaseverlere "ÅŸifa" verecek.
Ä°ÅŸ BankasÄ± Maximum Kart'Ä±n ana partnerliÄŸinde dÃ¼zenlenen 16'ncÄ± !f Ä°stanbul BaÄŸÄ±msÄ±z Filmler Festivali'nde, Fransa'dan Ä°ran'a, Ä°sveÃ§'ten Ä°srail'e birÃ§ok Ã¼lkeden toplam 69 film gÃ¶sterilecek. !f Ä°stanbul, "iyileÅŸtiren ÅŸeyler" temasÄ±yla yola Ã§Ä±kacak ve sinemaseverleri, yÄ±lÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan ve beklenen filmleriyle buluÅŸturacak.
!f Ä°stanbul BaÄŸÄ±msÄ±z Filmler Festivali DirektÃ¶rÃ¼ Serra Ciliv Â yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, seyirciye, TÃ¼rkiye'nin ve dÃ¼nyanÄ±n iÃ§inden geÃ§tiÄŸi kaosa karÅŸÄ± iyileÅŸtiren ÅŸeylerin Ã¶nerileceÄŸini, sinema salonlarÄ±nda ve filmlerde ÅŸifa yollarÄ±nÄ± aramaya davet edeceklerini sÃ¶yledi.
YÄ±lÄ±n merakla beklenen filmlerinin bu yÄ±l Ankara'ya Ã¶zel bir programla geldiÄŸini belirten Ciliv, "GÃ¶stereceÄŸimiz bÃ¼tÃ¼n filmler, Ankara'da ilk kez sinemaseverlerle buluÅŸacak. Her bÃ¶lÃ¼mden AnkaralÄ± izleyicilerin en Ã§ok beklediklerine inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z filmleri programladÄ±k. Ã–rneÄŸin Danny Boyle'un 90'larÄ±n kÃ¼lt filmi Trainspotting'in devam filmi olan T2 Trainspotting'in gÃ¶sterilecek olmasÄ±, eminiz AnkaralÄ± sinemaseverleri Ã§ok heyecanlandÄ±racak." diye konuÅŸtu.
Ciliv, geÃ§en sene Gaziantep'te Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in Ã¶zel Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l Ã§ok sevdiÄŸimiz projemiz !f2 kapsamÄ±nda Gaziantep ve Urfa'da Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in ArapÃ§a gÃ¶sterimlerimiz olmuÅŸtu. ProgramÄ±mÄ±zdan beÅŸ tane Ã¶zel filmi bu yÄ±l da 32 farklÄ± kentte ve 42 farklÄ± noktada sinemaseverlerle buluÅŸturuyoruz. Bu yÄ±l ArapÃ§a gÃ¶sterimlerimiz Gaziantep ve Urfa'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra NevÅŸehir, Antalya, Ä°stanbul ve Ä°zmir'de de gerÃ§ekleÅŸiyor." bilgisini verdi.
Ankara Cinemaximum Armada sinemalarÄ±nda, 2-5 Mart'ta gerÃ§ekleÅŸecek festivalin "TÃ¼rkiye'den KÄ±salar" bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki filmleri, ODTÃœ, BaÅŸkent ve Bilkent Ã¼niversitelerinde Ã¼cretsiz gÃ¶sterilecek.
Ã‡eÅŸitli Ã¼lkelerden Ã§ok sayÄ±da filmin yer aldÄ±ÄŸÄ± !f Ä°stanbul BaÄŸÄ±msÄ±z Filmler Festivali, "iyileÅŸtiren ÅŸeyler" temasÄ±yla yola Ã§Ä±karak, 2-5 Mart'ta Ankara'da sinemaseverlerle buluÅŸacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (EÄ°K) Liderler Zirvesi'ne katÄ±lmak iÃ§in geldiÄŸi Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamad'da, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev ile bir araya geldi
SAT ve SAS komandolarÄ± ile amfibi deniz piyadeleri, DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu bÃ¶lgelerinde PKK'ya yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼cadele ile FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'na destek saÄŸlÄ±yor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (EÄ°K) Liderler Zirvesi iÃ§in geldiÄŸi Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabad'da Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžerif ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin PolatlÄ± 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda gÃ¶revli 330 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davada ilk gÃ¼n tamamlandÄ±
Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Ã–zlÃ¼, "KOSGEB'in 50 bin liralÄ±k 'SÄ±fÄ±r Faizli Ä°ÅŸletme Kredisi Faiz DesteÄŸi' Ã¶demeleri kapsamÄ±nda 461 bin 167 KOBÄ°'ye kredi faiz desteÄŸi verildi" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan 3 Åžubat'ta aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan Mersin Åžehir Hastanesi, saÄŸlÄ±k turizminde Ã¶ncÃ¼ olmak iÃ§in Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerden 40 iÅŸ adamÄ±nÄ± aÄŸÄ±rladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Liderler Zirvesi'ne katÄ±lmak iÃ§in Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabad'a geldi.
Beklenen yoÄŸun sis nedeniyle bugÃ¼n ve yarÄ±n, saat 21:00 ila 10:00 arasÄ±nda havalimanÄ±nda planlanan seferler yÃ¼zde 10 azaltÄ±lacak
Ä°DO, hava muhalefeti nedeniyle, tÃ¼m Ä°Ã§ Hat Deniz OtobÃ¼sÃ¼ seferleri ile bazÄ± HÄ±zlÄ± Feribot ve DÄ±ÅŸ Hat Deniz OtobÃ¼sleri seferlerinin iptal edildiÄŸini duyurdu.
Gaziantep ve AdÄ±yaman'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 ÅŸÃ¼pheliden canlÄ± bomba olduÄŸu deÄŸerlendirilen 3'Ã¼ tutuklandÄ±
Rusya Savunma Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fomin, "(TÃ¼rkiye ile S-400 sistemlerine iliÅŸkin) GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ediyor. Teslimat ancak anlaÅŸma saÄŸlanÄ±rsa gerÃ§ekleÅŸebilir ve ÅŸu an iÃ§in bÃ¶yle bir anlaÅŸma yok" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Mardin ValiliÄŸi: "Nusaybin'in DoÄŸanlÄ± Mahallesi'nde, bir evin bodrumundan diÄŸer evlere tÃ¼neller olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir. Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 3 PKK'lÄ± mensubu etkisiz hale getirilmiÅŸtir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Adana'da bir dÃ¼ÄŸÃ¼nde havaya ateÅŸ ederek 13 yaÅŸÄ±ndaki DoÄŸan Ã–zdemir'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olduklarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len, 3 kiÅŸi hakkÄ±nda 'olasÄ± kasÄ±tla adam Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan 25'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.
Ege Ãœniversitesi rektÃ¶rÃ¼ aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±, yerine Beril DedeoÄŸlu atandÄ±