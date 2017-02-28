GÃ¼ncelleme: 04:35, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

!f Ä°stanbul filmleri Ankara'da 'ÅŸifa' verecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡eÅŸitli Ã¼lkelerden Ã§ok sayÄ±da filmin yer aldÄ±ÄŸÄ±Â !f Ä°stanbul BaÄŸÄ±msÄ±z Filmler Festivali, "iyileÅŸtiren ÅŸeyler" temasÄ±yla yola Ã§Ä±karak, 2-5 Mart'ta Ankara'da sinemaseverlere "ÅŸifa" verecek.

Ä°ÅŸ BankasÄ± Maximum Kart'Ä±n ana partnerliÄŸinde dÃ¼zenlenen 16'ncÄ± !f Ä°stanbul BaÄŸÄ±msÄ±z Filmler Festivali'nde, Fransa'dan Ä°ran'a, Ä°sveÃ§'ten Ä°srail'e birÃ§ok Ã¼lkeden toplam 69 film gÃ¶sterilecek. !f Ä°stanbul, "iyileÅŸtiren ÅŸeyler" temasÄ±yla yola Ã§Ä±kacak ve sinemaseverleri, yÄ±lÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan ve beklenen filmleriyle buluÅŸturacak.

!f Ä°stanbul BaÄŸÄ±msÄ±z Filmler Festivali DirektÃ¶rÃ¼ Serra Ciliv Â yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, seyirciye, TÃ¼rkiye'nin ve dÃ¼nyanÄ±n iÃ§inden geÃ§tiÄŸi kaosa karÅŸÄ± iyileÅŸtiren ÅŸeylerin Ã¶nerileceÄŸini, sinema salonlarÄ±nda ve filmlerde ÅŸifa yollarÄ±nÄ± aramaya davet edeceklerini sÃ¶yledi.

YÄ±lÄ±n merakla beklenen filmlerinin bu yÄ±l Ankara'ya Ã¶zel bir programla geldiÄŸini belirten Ciliv, "GÃ¶stereceÄŸimiz bÃ¼tÃ¼n filmler, Ankara'da ilk kez sinemaseverlerle buluÅŸacak. Her bÃ¶lÃ¼mden AnkaralÄ± izleyicilerin en Ã§ok beklediklerine inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z filmleri programladÄ±k. Ã–rneÄŸin Danny Boyle'un 90'larÄ±n kÃ¼lt filmi Trainspotting'in devam filmi olan T2 Trainspotting'in gÃ¶sterilecek olmasÄ±, eminiz AnkaralÄ± sinemaseverleri Ã§ok heyecanlandÄ±racak." diye konuÅŸtu.

Ciliv, geÃ§en sene Gaziantep'te Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in Ã¶zel Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l Ã§ok sevdiÄŸimiz projemiz !f2 kapsamÄ±nda Gaziantep ve Urfa'da Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in ArapÃ§a gÃ¶sterimlerimiz olmuÅŸtu. ProgramÄ±mÄ±zdan beÅŸ tane Ã¶zel filmi bu yÄ±l da 32 farklÄ± kentte ve 42 farklÄ± noktada sinemaseverlerle buluÅŸturuyoruz. Bu yÄ±l ArapÃ§a gÃ¶sterimlerimiz Gaziantep ve Urfa'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra NevÅŸehir, Antalya, Ä°stanbul ve Ä°zmir'de de gerÃ§ekleÅŸiyor." bilgisini verdi.

Ankara Cinemaximum Armada sinemalarÄ±nda, 2-5 Mart'ta gerÃ§ekleÅŸecek festivalin "TÃ¼rkiye'den KÄ±salar" bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki filmleri, ODTÃœ, BaÅŸkent ve Bilkent Ã¼niversitelerinde Ã¼cretsiz gÃ¶sterilecek.