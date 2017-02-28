15:27, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

Ege Ãœniversitesi rektÃ¶rÃ¼ aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±





Ege Ãœniversitesi rektÃ¶rÃ¼ aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±, yerine Beril DedeoÄŸlu atandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulunca, Ege Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Mustafa CÃ¼neyt HoÅŸcoÅŸkunâ€™un, hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmanÄ±n selameti aÃ§Ä±sÄ±ndan aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, Ã¼niversite rektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne vekaleten YÃ–K Ãœyesi Prof. Dr. Beril DedeoÄŸluâ€™nun atandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

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