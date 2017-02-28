15:47, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

DÃ¼ÄŸÃ¼n magandalarÄ±na 25 yÄ±l hapis

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adana'da bir dÃ¼ÄŸÃ¼nde havaya ateÅŸ ederek 13 yaÅŸÄ±ndaki DoÄŸan Ã–zdemir'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olduklarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len, aralarÄ±nda damadÄ±n da bulunduÄŸu 2'si tutuklu 3 kiÅŸi hakkÄ±nda 'olasÄ± kasÄ±tla adam Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan 25'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.

Olay, 12 KasÄ±m'da merkez Seyhan Ä°lÃ§esi GÃ¼lbahÃ§e Mahallesi 13082 sokakta meydana geldi. Sokakta dÃ¼zenlenen dÃ¼ÄŸÃ¼nde, iddiaya gÃ¶re gelinin babasÄ± 51 yaÅŸÄ±ndaki Medeni AyÄ±rmaÃ§, damadÄ± 25 yaÅŸÄ±ndaki Hamza Ã‡elik ve damat 26 yaÅŸÄ±ndaki ReÅŸat SÃ¶nmez havaya doÄŸru tabancalarla ateÅŸ etti. Seken kurÅŸunlardan biri sokakta bulunan DoÄŸan Ã–zdemir'in baÅŸÄ±na geldi. AÄŸÄ±r yaralanan Ã–zdemir, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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SoruÅŸturma baÅŸlatan polis, olay gÃ¼nÃ¼ sokakta yapÄ±lan 2 ayrÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n sahiplerinin el svaplarÄ± ile dÃ¼ÄŸÃ¼nlerin kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± inceledi. Polis, dÃ¼ÄŸÃ¼nde silah kullandÄ±klarÄ±nÄ± tespit ettiÄŸi Medeni AyÄ±rmaÃ§ ile damadÄ± Hamza Ã‡elik'i gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. AyrÄ±ca dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n damadÄ± ReÅŸat SÃ¶nmez'in alÄ±nan el svaplarÄ±nda da silah kullandÄ±ÄŸÄ±na dair izlere rastlandÄ±. AyÄ±rmaÃ§ ile Ã‡elik tutuklanÄ±rken damat SÃ¶nmez, tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Olayla ilgili soruÅŸturmasÄ±nÄ± tamamlayan Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± iddianamesini hazÄ±rladÄ±. SavcÄ±, her 3 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda olasÄ± kasÄ±tla adam Ã¶ldÃ¼rme suÃ§undan 25'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle Adana 7'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne dava aÃ§tÄ±. ÅžÃ¼pheliler Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.