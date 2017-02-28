DÃ¼ÄŸÃ¼n magandalarÄ±na 25 yÄ±l hapis

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Adana'da bir dÃ¼ÄŸÃ¼nde havaya ateÅŸ ederek 13 yaÅŸÄ±ndaki DoÄŸan Ã–zdemir'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olduklarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len, aralarÄ±nda damadÄ±n da bulunduÄŸu 2'si tutuklu 3 kiÅŸi hakkÄ±nda 'olasÄ± kasÄ±tla adam Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan 25'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.
Olay, 12 KasÄ±m'da merkez Seyhan Ä°lÃ§esi GÃ¼lbahÃ§e Mahallesi 13082 sokakta meydana geldi. Sokakta dÃ¼zenlenen dÃ¼ÄŸÃ¼nde, iddiaya gÃ¶re gelinin babasÄ± 51 yaÅŸÄ±ndaki Medeni AyÄ±rmaÃ§, damadÄ± 25 yaÅŸÄ±ndaki Hamza Ã‡elik ve damat 26 yaÅŸÄ±ndaki ReÅŸat SÃ¶nmez havaya doÄŸru tabancalarla ateÅŸ etti. Seken kurÅŸunlardan biri sokakta bulunan DoÄŸan Ã–zdemir'in baÅŸÄ±na geldi. AÄŸÄ±r yaralanan Ã–zdemir, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.
DÃœÄžÃœN GÃ–RÃœNTÃœLERÄ° Ä°NCELENDÄ°
SoruÅŸturma baÅŸlatan polis, olay gÃ¼nÃ¼ sokakta yapÄ±lan 2 ayrÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n sahiplerinin el svaplarÄ± ile dÃ¼ÄŸÃ¼nlerin kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± inceledi. Polis, dÃ¼ÄŸÃ¼nde silah kullandÄ±klarÄ±nÄ± tespit ettiÄŸi Medeni AyÄ±rmaÃ§ ile damadÄ± Hamza Ã‡elik'i gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. AyrÄ±ca dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n damadÄ± ReÅŸat SÃ¶nmez'in alÄ±nan el svaplarÄ±nda da silah kullandÄ±ÄŸÄ±na dair izlere rastlandÄ±. AyÄ±rmaÃ§ ile Ã‡elik tutuklanÄ±rken damat SÃ¶nmez, tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Olayla ilgili soruÅŸturmasÄ±nÄ± tamamlayan Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± iddianamesini hazÄ±rladÄ±. SavcÄ±, her 3 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda olasÄ± kasÄ±tla adam Ã¶ldÃ¼rme suÃ§undan 25'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle Adana 7'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne dava aÃ§tÄ±. ÅžÃ¼pheliler Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.
Ä°DO, hava muhalefeti nedeniyle, tÃ¼m Ä°Ã§ Hat Deniz OtobÃ¼sÃ¼ seferleri ile bazÄ± HÄ±zlÄ± Feribot ve DÄ±ÅŸ Hat Deniz OtobÃ¼sleri seferlerinin iptal edildiÄŸini duyurdu.
Gaziantep ValiliÄŸi DEAÅž'lÄ± 3 canlÄ± bombanÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Rusya Savunma Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fomin, "(TÃ¼rkiye ile S-400 sistemlerine iliÅŸkin) GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ediyor. Teslimat ancak anlaÅŸma saÄŸlanÄ±rsa gerÃ§ekleÅŸebilir ve ÅŸu an iÃ§in bÃ¶yle bir anlaÅŸma yok" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Mardin ValiliÄŸi: "Nusaybin'in DoÄŸanlÄ± Mahallesi'nde, bir evin bodrumundan diÄŸer evlere tÃ¼neller olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir. Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 3 PKK'lÄ± mensubu etkisiz hale getirilmiÅŸtir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Adana'da bir dÃ¼ÄŸÃ¼nde havaya ateÅŸ ederek 13 yaÅŸÄ±ndaki DoÄŸan Ã–zdemir'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olduklarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len, 3 kiÅŸi hakkÄ±nda 'olasÄ± kasÄ±tla adam Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan 25'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.
Ege Ãœniversitesi rektÃ¶rÃ¼ aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±, yerine Beril DedeoÄŸlu atandÄ±
Ä°stanbul'da Åžehir HatlarÄ±'nÄ±n EminÃ¶nÃ¼-Adalar, EminÃ¶nÃ¼-KadÄ±kÃ¶y, KarakÃ¶y-KadÄ±kÃ¶y, BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y, EminÃ¶nÃ¼-ÃœskÃ¼dar, HaliÃ§ vapur seferleri sis nedeniyle iptal edildi.
FETÃ–'nÃ¼n suikast timinde yer alan sanÄ±klardan eski Ã–zel Kuvvetler Tim KomutanÄ± YÃ¼zbaÅŸÄ± YiÄŸit, Marmaris'e ErdoÄŸan ayrÄ±ldÄ±ktan 3,5 saat sonra gittiklerini Ã¶ne sÃ¼rerek "Bizden Ã¶nce birileri CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za suikast giriÅŸiminde bulunmuÅŸ olabilir" dedi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, gÃ¼ndemdeki Rakka operasyonunda ABD'nin olasÄ± PYD, YPG'yi kullanmasÄ±yla ilgili, "ABD'ye sÃ¶ylediÄŸimiz Ã§ok aÃ§Ä±k ve nettir: Bu, TÃ¼rkiye-ABD stratejik ortaklÄ±ÄŸÄ±na, tarihsel iÅŸ birliÄŸine hiÃ§bir ÅŸekilde uygun dÃ¼ÅŸmeyecek bir harekettir" dedi
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, "HiÃ§ kimse TSK'nÄ±n mensuplarÄ±nÄ± siyasetin iÃ§ine Ã§ekme gayretine girmesin. Askerin gÃ¶revi bellidir. Yurdu savunmaktÄ±r. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir gÃ¶revi yoktur" dedi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetler, HÃ¼rriyet gazetesinin ''Karargah rahatsÄ±z'' baÅŸlÄ±klÄ± haberiyle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±
Anayasa Mahkemesi, aÃ§tÄ±klarÄ± kadastro tespit davalarÄ± 28, 29 ve 52 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren baÅŸvurucularÄ±n, makul sÃ¼rede yargÄ±lanma haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸine karar verdi
Marmara bÃ¶lge geneli ile Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda yer yer yoÄŸun olmak Ã¼zere sis hadisesi bekleniyor
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca KHK kapsamÄ±nda gÃ¶revlendirme yapÄ±lan Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, yaÅŸlÄ±, engelli ve bakÄ±ma muhtaÃ§ vatandaÅŸlara evlerinde temizlik hizmeti veriyor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Karargah rahatsÄ±z haberi"yle ilgili, " Burada yapÄ±lan Ã§ok aÃ§Ä±k net sÃ¶ylÃ¼yorum; atÄ±lan baÅŸlÄ±k bir terbiyesizliktir, seviyesizliktir" dedi