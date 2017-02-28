15:56, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

Husilerden BM yetkilisine engel





Taiz'in batÄ±sÄ±ndaki kontrol noktasÄ±ndaki Husi militanlar, BM Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± O'Brien'Ä±n insani durumu incelemek iÃ§in kente girmesine engel oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yemen'de Husilerin, Taiz'deki insani durumu yerinde incelemek isteyen BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Acil Durumlar KoordinatÃ¶rÃ¼ Stephen O'Brien'Ä±n kente giriÅŸine izin vermediÄŸi bildirildi. Taiz'deki 17. Piyade TugayÄ± operasyonlarÄ±ndan sorumlu TuÄŸgeneral Abduh Hamud es-Sagir yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Taiz'in batÄ±sÄ±ndaki kontrol noktasÄ±ndaki Husi militanlar, BM Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± O'Brien'Ä±n insani durumu incelemek iÃ§in kente girmesine engel oldu." dedi. Sagir, kentteki bazÄ± yerel yÃ¶neticilerin BM yetkilisini karÅŸÄ±lamak iÃ§in hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak O'Brien'Ä±n giriÅŸine halen izin verilmediÄŸini aktardÄ±. TuÄŸgeneral ayrÄ±ca, BM yetkilisi de oradayken kentteki hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§lerinin mevzilerine Husiler tarafÄ±ndan ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. BM Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± O'Brien pazar gÃ¼nÃ¼ geÃ§ici baÅŸkent konumundaki Aden'e gelerek Yemen CumhurbaÅŸkanÄ± Abdurrabu Mansur Hadi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. O'Brien, kentteki durumu ve insani ihtiyaÃ§larÄ± yerinde gÃ¶rmek Ã¼zere Taiz'e de bir ziyaret planladÄ±klarÄ±nÄ± dile getirmiÅŸti.

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