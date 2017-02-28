Husilerden BM yetkilisine engel

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yemen'de Husilerin, Taiz'deki insani durumu yerinde incelemek isteyen BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Acil Durumlar KoordinatÃ¶rÃ¼ Stephen O'Brien'Ä±n kente giriÅŸine izin vermediÄŸi bildirildi.
Taiz'deki 17. Piyade TugayÄ± operasyonlarÄ±ndan sorumlu TuÄŸgeneral Abduh Hamud es-Sagir yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Taiz'in batÄ±sÄ±ndaki kontrol noktasÄ±ndaki Husi militanlar, BM Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± O'Brien'Ä±n insani durumu incelemek iÃ§in kente girmesine engel oldu." dedi.
Sagir, kentteki bazÄ± yerel yÃ¶neticilerin BM yetkilisini karÅŸÄ±lamak iÃ§in hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak O'Brien'Ä±n giriÅŸine halen izin verilmediÄŸini aktardÄ±. TuÄŸgeneral ayrÄ±ca, BM yetkilisi de oradayken kentteki hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§lerinin mevzilerine Husiler tarafÄ±ndan ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
BM Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± O'Brien pazar gÃ¼nÃ¼ geÃ§ici baÅŸkent konumundaki Aden'e gelerek Yemen CumhurbaÅŸkanÄ± Abdurrabu Mansur Hadi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.
O'Brien, kentteki durumu ve insani ihtiyaÃ§larÄ± yerinde gÃ¶rmek Ã¼zere Taiz'e de bir ziyaret planladÄ±klarÄ±nÄ± dile getirmiÅŸti.
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Shamdasani: "TÃ¼m taraflara Ã§ocuklarÄ±n silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalarda kullanÄ±lmak Ã¼zere askere alÄ±nmasÄ±nÄ±n uluslararasÄ± insan haklarÄ± hukukuna gÃ¶re kesinlikle yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±yor, bu Ã§ocuklarÄ±n derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz"
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Taiz'in batÄ±sÄ±ndaki kontrol noktasÄ±ndaki Husi militanlar, BM Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± O'Brien'Ä±n insani durumu incelemek iÃ§in kente girmesine engel oldu
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