DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Japon telekomÃ¼nikasyon ve internet ÅŸirketi Softbank'Ä±n CEO'su Masayoshi Son, akÄ±llÄ± robotlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n gelecek 30 yÄ±l iÃ§inde insan nÃ¼fusunu geÃ§eceÄŸini, robotlarÄ±n insanlardan "daha akÄ±llÄ±" olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Son, Ä°spanya'nÄ±n Barcelona kentinde dÃ¼zenlenen teknoloji dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¶nemli etkinliklerinden DÃ¼nya Mobil Kongresinde gelecekte teknolojinin ne yÃ¶nde ilerleyeceÄŸine dair Ã¶ngÃ¶rÃ¼lerini paylaÅŸtÄ±.
Son, "Gelecek 30 yÄ±lda ayakkabÄ±larÄ±mÄ±zda bulunan Ã§ipler beynimizden daha akÄ±llÄ± olacak. Bu Ã§iplerin Ã¼stÃ¼ne basacaÄŸÄ±z ama onlardan daha geride olacaÄŸÄ±z." Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nde bulundu.
BugÃ¼n ortalama bir kiÅŸinin IQ'sunun 100 civarÄ±nda olduÄŸunu ifade eden Son, Albert Einstein yahut Leonardo Da Vinci gibi kiÅŸilerin IQ'sunun 200'e kadar Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Son, bu kiÅŸilerin dahi olarak nitelenmesine karÅŸÄ±n akÄ±llÄ± robotlarÄ±n IQ'sunun zamanla 10 bine Ã§Ä±kabileceÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.
Bunu "sÃ¼per zekanÄ±n doÄŸumu" olarak niteleyen Son, "Bu gerÃ§ek olacak." ifadesini kullandÄ±.
AkÄ±llÄ± robotlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 30 sene zarfÄ±nda insan nÃ¼fusunu geÃ§eceÄŸini belirten Masayoshi Son, bunlarÄ±n insanlarla aynÄ± boyut ve ÅŸekilde olacaÄŸÄ± deÄŸerlendirmesini yaptÄ±. Son, bazÄ± robotlarÄ±n uÃ§acaÄŸÄ±nÄ± ve yÃ¼zeceÄŸini, bazÄ±larÄ±nÄ±n ise iki bacaÄŸÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ±, buna karÅŸÄ±n diÄŸerlerinin yÃ¼zlerce bacaÄŸa sahip olabileceÄŸini dile getirdi.
Japon giriÅŸimci Son, robotlarÄ±n tehlikeleriyle ilgili ise "Bence bu sÃ¼per ya da zeka bizim ortaÄŸÄ±mÄ±z olacak. EÄŸer bunlarÄ± doÄŸru kullanmazsak bu bir risk oluÅŸturacaktÄ±r. Buna karÅŸÄ±n robotlarÄ± doÄŸru iÅŸler iÃ§in kullanÄ±rsak bunlar daha iyi bir yaÅŸam iÃ§in ortaklarÄ±mÄ±z olabilir." ifadesini kullandÄ±.
Japon telekomÃ¼nikasyon ÅŸirketi Softbank'Ä±n yÃ¶neticisi Son: "Gelecek 30 yÄ±lda ayakkabÄ±larÄ±mÄ±zda bulunan Ã§ipler beynimizden daha akÄ±llÄ± olacak. Bu Ã§iplerin Ã¼stÃ¼ne basacaÄŸÄ±z ama onlardan daha geride olacaÄŸÄ±z"
Son gÃ¼ncelleme kullanÄ±cÄ±lar arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k tepki tepki Ã§ekmiÅŸ, sosyal medyada ÅŸikayet edilmiÅŸti. WhatsApp'Ä±n bu yeni gÃ¼ncellemesi 'geri adÄ±m' olarak nitelendiriliyor.
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