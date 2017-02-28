16:18, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

Nusaybin'de 3 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi





Mardin ValiliÄŸi: "Nusaybin'in DoÄŸanlÄ± Mahallesi'nde, bir evin bodrumundan diÄŸer evlere tÃ¼neller olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir. Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 3 PKK'lÄ± mensubu etkisiz hale getirilmiÅŸtir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik devam eden, "Åžehit Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Sezer Aydemir Operasyonu"nda, 3 PKK'lÄ±Â etkisiz hale getirildi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 11 Åžubat'ta Nusaybin ilÃ§esinin BÃ¼yÃ¼kkardeÅŸ, KÃ¼Ã§Ã¼kkardeÅŸ, Akarsu, YavrukÃ¶y, Ä°lkadÄ±m, KorukÃ¶y, Kuyular, DoÄŸanlÄ±, Ã–merli ilÃ§esinin Sulakdere ve Aytepe ile Artuklu ilÃ§esinin de Yardere ve Ahmetli mahallelerinde PKK'ya yÃ¶nelik "Åžehit Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Sezer Aydemir Operasyonu"nun baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. Operasyonun titizlikle yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸÃ¶yle denildi: "Nusaybin ilÃ§esinin DoÄŸanlÄ± Mahallesi'nde, bir evin bodrumundan diÄŸer evlere tÃ¼neller olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir. Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 3 terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu etkisiz hale getirilmiÅŸtir. YapÄ±lan aramalarda, 2 kalaÅŸnikof silah, M16 silah parÃ§asÄ±, bol miktarda patlayÄ±cÄ± ve Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼manlar ele geÃ§irildi." Operasyon kapsamÄ±nda 26 Åžubat'ta DoÄŸanlÄ± Mahallesi'nin gÃ¼ney tarafÄ±nda bir sÄ±ÄŸÄ±nak tespit edildiÄŸi, yapÄ±lan aramda sÄ±ÄŸÄ±nak iÃ§erisinde bol miktarda Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ele geÃ§irildiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼n de DoÄŸanlÄ± ve KovanlÄ± mahallerini birleÅŸtiren yola yaklaÅŸÄ±k 150 kilogram amonyum nitrat ile gÃ¼Ã§lendirilen 4 bidona tuzaklanan patlayÄ±cÄ± tespit edilerek, imha edildiÄŸi bildirdi. DargeÃ§it ilÃ§esinde Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince yapÄ±lan aramada Korucu Mahallesi kÄ±rsalÄ±nda patlayÄ±cÄ± madde yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan bidon, kablo ve Ã§eÅŸitli malzemeler ele geÃ§irildiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada operasyonun sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

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