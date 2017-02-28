16:29, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

Horoz dÃ¶vÃ¼ÅŸÃ§Ã¼lerine baskÄ±n





UÅŸak'ta horoz dÃ¶vÃ¼ÅŸÃ¼ yapÄ±lan derneÄŸe baskÄ±n yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi UÅŸak'ta, "horoz dÃ¶vÃ¼ÅŸÃ¼" yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen "KuÅŸÃ§ular ve Horozcular DerneÄŸi"ne baskÄ±n yapÄ±ldÄ±. KemalÃ¶z Mahallesi'nde faaliyet gÃ¶steren KuÅŸÃ§ular ve Horozcular DerneÄŸinin bodrum katÄ±nda "horoz dÃ¶vÃ¼ÅŸÃ¼" yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ±nÄ± alan UÅŸak Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, sÃ¶z konusu adrese operasyon dÃ¼zenledi. BinanÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde horoz dÃ¶vÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in platform yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit eden polis ekipleri, derneÄŸin baÅŸkanÄ± olduÄŸunu iddia eden A.G. hakkÄ±nda, "kumar oynanmasÄ± iÃ§in yer temin etmek" suÃ§undan iÅŸlem yaptÄ±. Ä°Ã§erideki 27 kiÅŸi hakkÄ±nda ise Kabahatlar Kanunu uyarÄ±nca cezalandÄ±rÄ±ldÄ±. Dernekte ele geÃ§irilen 2 horoz UÅŸak Belediyesi gÃ¶revlilerine teslim edildi.

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