16:42, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

Hamas seÃ§im ertelemelerinden ÅŸikayetÃ§i





Filistin yerel seÃ§imleri ile ilgili aÃ§Ä±klama yapan Hamas, "(Gazze Åžeridi'nde seÃ§imlerin ertelenmesi) Bu karar, hÃ¼kÃ¼metin izlediÄŸi hizipÃ§i politikanÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve uzlaÅŸÄ± hÃ¼kÃ¼meti gibi deÄŸil Fetih hÃ¼kÃ¼meti gibi davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Filistin hÃ¼kÃ¼metinin yerel seÃ§imlerin sadece BatÄ± Åžeria'da gerÃ§ekleÅŸtirilmesi kararÄ± Ã¼zerine Hamas'tan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Bu karar, hÃ¼kÃ¼metin izlediÄŸi hizipÃ§i politikanÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve uzlaÅŸÄ± hÃ¼kÃ¼meti gibi deÄŸil Fetih hÃ¼kÃ¼meti gibi davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n Filistin halkÄ±nÄ±n iradesini tekeline almakla suÃ§landÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "SeÃ§im kararÄ±, bÃ¶lÃ¼nmeyi derinleÅŸtirecek ve uzlaÅŸÄ± yolundaki Ã§abalarÄ± etkileyecektir. SeÃ§imler, Filistinlilerin hakkÄ±dÄ±r. HÃ¼kÃ¼meti de buna saygÄ± duymaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz." denildi. Filistin hÃ¼kÃ¼metinin bugÃ¼n Ramallah'taki toplantÄ±sÄ±nda yerel seÃ§imlerin 13 MayÄ±s'ta sadece BatÄ± Åžeria'da yapÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸi belirtilmiÅŸ, Gazze Åžeridi'nde ise icrasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle seÃ§imlerin ertelendiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Filistin'de son yerel seÃ§im 2012'de BatÄ± Åžeria'daki 340 seÃ§im bÃ¶lgesinde gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸti. Hamas, Gazze Åžeridi'nde seÃ§im yapÄ±lmasÄ±nÄ± reddetmiÅŸ ve seÃ§ime katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±. Hamas ve Fetih hareketlerinin birlikte girdiÄŸi son seÃ§im ise 2006 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ, seÃ§imi Hamas kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

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