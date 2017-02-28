DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

16:52, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

"Rusya ve TÃ¼rkiye S-400 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine devam ediyor"





Rusya Savunma Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fomin, "(TÃ¼rkiye ile S-400 sistemlerine iliÅŸkin) GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ediyor. Teslimat ancak anlaÅŸma saÄŸlanÄ±rsa gerÃ§ekleÅŸebilir ve ÅŸu an iÃ§in bÃ¶yle bir anlaÅŸma yok" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya Savunma Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AleksandÄ±r Fomin, TÃ¼rkiye ve Rusyaâ€™nÄ±n S-400 hava savunma sistemlerine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere devam ettiÄŸini sÃ¶yledi. KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkenti BiÅŸkek'te gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanÄ±tlayan Fomin, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ediyor. Åžu an iÃ§in teslimat sÃ¶z konusu deÄŸil. Teslimat ancak anlaÅŸma saÄŸlanÄ±rsa gerÃ§ekleÅŸebilir ve ÅŸu an iÃ§in bÃ¶yle bir anlaÅŸma yok." dedi. Rus devlet savunma sanayi ÅŸirketi Roctec'in Ã¼st yÃ¶neticisi Sergey Ã‡emezov da, geÃ§en hafta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'nin S-400'lere ilgi duyduÄŸunu ve gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etmiÅŸti.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.