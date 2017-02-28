AB'den Ã‡in Ã§elik levhalarÄ±na ilave vergi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avrupa BirliÄŸi (AB), Ã‡inâ€™den ithal edilen aÄŸÄ±r Ã§elik levhalara nihai antidamping vergisi koydu.
AB Komisyonu, Ã‡inâ€™den birlik Ã¼yesi 28 Ã¼lkeye ithal edilen aÄŸÄ±r Ã§elik levhalarda damping uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
AÃ§Ä±klamada, Ã‡in Ã§elik Ã¼reticilerinin adil olmayan bir ÅŸekilde rekabet ettikleri ve AB piyasalarÄ±nÄ± maddi zarara uÄŸrattÄ±klarÄ± iÃ§in Ã‡inâ€™den ithal edilen aÄŸÄ±r Ã§elik levhalara yÃ¼zde 65â€™le yÃ¼zde 73 oranÄ±nda ek antidamping vergisi uygulanmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
AlÄ±nan tedbirlerin, AB Ã§elik Ã¼reticilerini dampingin olumsuz etkilerinden korumaya yÃ¶nelik olduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, AB'nin hali hazÄ±rda Ã§elik sektÃ¶rÃ¼ne yÃ¶nelik 41 adet ticari savunma Ã¶nlemi bulunduÄŸu ifade edildi.
Avrupa Ã§elik sektÃ¶rÃ¼ Ã¶zellikle ithal Ã§elik Ã¼rÃ¼nlerinin fiyatlarÄ± ile rekabette Ã§eÅŸitli sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸÄ±yor. AB'deki Ã§elik Ã¼reticileri, sÄ±klÄ±kla Ã‡in'i Ã§eÅŸitli Ã§elik Ã¼rÃ¼nlerini Ã¼retim maliyetlerinin altÄ±nda satmakla suÃ§luyor.
DÃ¼nya Ticaret Ã–rgÃ¼tÃ¼ (WTO) kurallarÄ±, Ã¼rÃ¼n fiyatlarÄ±nda damping yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlenmesi durumunda ilave gÃ¼mrÃ¼k vergileri konmasÄ±na imkan saÄŸlÄ±yor.
AB'de faaliyet gÃ¶steren ÅŸirketlerin sektÃ¶rlerinde rekabete aykÄ±rÄ± bir durum olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. AB Komisyonu, sÃ¶z konusu incelemede rekabete aykÄ±rÄ± bir durum tespit ederse buna yÃ¶nelik tedbirler alabiliyor.
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Shamdasani: "TÃ¼m taraflara Ã§ocuklarÄ±n silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalarda kullanÄ±lmak Ã¼zere askere alÄ±nmasÄ±nÄ±n uluslararasÄ± insan haklarÄ± hukukuna gÃ¶re kesinlikle yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±yor, bu Ã§ocuklarÄ±n derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz"
AB, Ã‡in'den ithal edilen aÄŸÄ±r Ã§elik levhalara nihai "antidamping vergisi" koyduÄŸunu bildirdi
Filistin yerel seÃ§imleri ile ilgili aÃ§Ä±klama yapan Hamas, "(Gazze Åžeridi'nde seÃ§imlerin ertelenmesi) Bu karar, hÃ¼kÃ¼metin izlediÄŸi hizipÃ§i politikanÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve uzlaÅŸÄ± hÃ¼kÃ¼meti gibi deÄŸil Fetih hÃ¼kÃ¼meti gibi davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor" dedi
Taiz'in batÄ±sÄ±ndaki kontrol noktasÄ±ndaki Husi militanlar, BM Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± O'Brien'Ä±n insani durumu incelemek iÃ§in kente girmesine engel oldu
Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Duterte, Alman rehinenin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi Ã¼zerine Almanya'dan Ã¶zÃ¼r diledi
Hindistan'da 1 milyon banka Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 1 gÃ¼nlÃ¼k greve gitti
Sentix Avro BÃ¶lgesi DaÄŸÄ±lma Endeksi, ÅŸubat ayÄ±nda Brexit dÃ¶nemlerindeki seviyeye Ã§Ä±karken, birlikten ayrÄ±lmasÄ± en muhtemel Ã¼lkeler Ä°talya, Fransa ve Yunanistan olarak belirlendi
Suriye askeri muhalefeti, Rakka'yÄ± DEAÅž'tan kurtaracak ana aktÃ¶rÃ¼n PYD deÄŸil Ã–SO olmasÄ± gerektiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Avustralya'da DEAÅž'e fÃ¼ze Ã¼retmesi iÃ§in yardÄ±m eden 42 yaÅŸÄ±ndaki elektrikÃ§i Haysem Zehab'Ä±n evine operasyon dÃ¼zenlendi
Filipinler ordusu Ebu Seyyaf'Ä±n Alman rehine Kantner'i Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ doÄŸruladÄ±
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayrault Endonezya'da mevkidaÅŸÄ± Marsudi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, Fransa'nÄ±n Filistin ile Ä°srail arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã§abalarÄ±nda ortak gÃ¶rÃ¼ÅŸleri olduÄŸunu sÃ¶yledi
Sur Gudar bÃ¶lgesindeki karakolda gÃ¶rev yapan Taliban Ã¼yesi bir polis, 11 meslektaÅŸÄ±nÄ± silahla vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Gazprom YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Oleg Aksyutin, TÃ¼rk AkÄ±mÄ± doÄŸalgaz boru hattÄ± projesinin deniz kÄ±smÄ±ndaki inÅŸaatÄ±na bu yÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda baÅŸlamayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Malezya, Kuzey Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Kim Jong-un'un Ã¼vey aÄŸabeyi Kim Jong-nam'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ VX sinir gazÄ±yla ilgili bulgularÄ± BirleÅŸmiÅŸ Milletler ile paylaÅŸacak.