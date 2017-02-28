17:07, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

AB'den Ã‡in Ã§elik levhalarÄ±na ilave vergi





AB, Ã‡in'den ithal edilen aÄŸÄ±r Ã§elik levhalara nihai "antidamping vergisi" koyduÄŸunu bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avrupa BirliÄŸi (AB), Ã‡inâ€™den ithal edilen aÄŸÄ±r Ã§elik levhalara nihai antidamping vergisi koydu. AB Komisyonu, Ã‡inâ€™den birlik Ã¼yesi 28 Ã¼lkeye ithal edilen aÄŸÄ±r Ã§elik levhalarda damping uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. AÃ§Ä±klamada, Ã‡in Ã§elik Ã¼reticilerinin adil olmayan bir ÅŸekilde rekabet ettikleri ve AB piyasalarÄ±nÄ± maddi zarara uÄŸrattÄ±klarÄ± iÃ§in Ã‡inâ€™den ithal edilen aÄŸÄ±r Ã§elik levhalara yÃ¼zde 65â€™le yÃ¼zde 73 oranÄ±nda ek antidamping vergisi uygulanmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. AlÄ±nan tedbirlerin, AB Ã§elik Ã¼reticilerini dampingin olumsuz etkilerinden korumaya yÃ¶nelik olduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, AB'nin hali hazÄ±rda Ã§elik sektÃ¶rÃ¼ne yÃ¶nelik 41 adet ticari savunma Ã¶nlemi bulunduÄŸu ifade edildi. Avrupa Ã§elik sektÃ¶rÃ¼ Ã¶zellikle ithal Ã§elik Ã¼rÃ¼nlerinin fiyatlarÄ± ile rekabette Ã§eÅŸitli sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸÄ±yor. AB'deki Ã§elik Ã¼reticileri, sÄ±klÄ±kla Ã‡in'i Ã§eÅŸitli Ã§elik Ã¼rÃ¼nlerini Ã¼retim maliyetlerinin altÄ±nda satmakla suÃ§luyor. DÃ¼nya Ticaret Ã–rgÃ¼tÃ¼ (WTO) kurallarÄ±, Ã¼rÃ¼n fiyatlarÄ±nda damping yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlenmesi durumunda ilave gÃ¼mrÃ¼k vergileri konmasÄ±na imkan saÄŸlÄ±yor. AB'de faaliyet gÃ¶steren ÅŸirketlerin sektÃ¶rlerinde rekabete aykÄ±rÄ± bir durum olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. AB Komisyonu, sÃ¶z konusu incelemede rekabete aykÄ±rÄ± bir durum tespit ederse buna yÃ¶nelik tedbirler alabiliyor.

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