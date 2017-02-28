17:21, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

Irak'ta Ä°badi'ye protesto

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki VasÄ±t vilayetinde protesto edildi.

Ä°badi, BaÄŸdat'Ä±n gÃ¼neyindeki VasÄ±t vilayetinde onlarca Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi tarafÄ±ndan yolsuzluk gerekÃ§esiyle protesto edildi.

VasÄ±t Ãœniversitesi EÄŸitim FakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸrencisi Yunus Mehdi, Ä°badi beraberindeki bakanlarla birlikte Ã¼niversiteye geldi. Onlarca Ã¶ÄŸrencinin, Ä°badi ve ekibinin Ã¼niversiteye giriÅŸine izin vermeyerek buradan ayrÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸini sÃ¶yledi.

Protestocu Ã¶ÄŸrencilerin "hÃ¼kÃ¼metteki yetkililerin yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼nde slogan attÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Mehdi, Ä°badi'ye baÄŸlÄ± koruma ekibinin Ã¶ÄŸrencileri daÄŸÄ±tmak iÃ§in gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Konuyla ilgili BaÅŸbakan Ä°badi'nin ofisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ãœniversiteleri siyasi Ã§atÄ±ÅŸma ortamÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rmak ve Ã¶ÄŸrencileri ihtilaflara bulaÅŸtÄ±rmamak gerekir." denildi.

"SADR, Ä°BADÄ°'DEN Ã–ZÃœR DÄ°LEDÄ°"

Ã–te yandan Åžii lider Mukteda es-Sadr, gerÃ§ekleÅŸtirilen protestonun ardÄ±ndan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Eylemciler ve onlarÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtanlar kim olursa ve hangi tarafa meyilli olursa olsun bu yaptÄ±klarÄ± (protesto) kabul edilemez. Bu reform projesini olumsuz etkiler. Bunu yapanlar, rektÃ¶rlÃ¼k veya dekanlÄ±k tarafÄ±ndan ya Ã¼niversiteden kovulmalÄ± ya da cezalandÄ±rÄ±lmalÄ±. BaÅŸbakana saldÄ±rmak devlete karÅŸÄ± gelmektir. Ä°badi, yolsuzluklardan mÃ¼stesnadÄ±r. Ä°ster Sadr Hareketi mensubu isterse provokatÃ¶rlerden olsun bu eylemi dÃ¼zenleyenler adÄ±na Ä°badi'den Ã¶zÃ¼r diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, kabinesindeki bakanlarla birlikte haftalÄ±k Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ± BaÄŸdat'Ä±n yaklaÅŸÄ±k 180 kilometre gÃ¼neyindeki VasÄ±t vilayetinde gerÃ§ekleÅŸtirecekti. Ä°badi, toplantÄ± sonrasÄ±nda ise burada bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecekti.