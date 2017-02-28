Bin 476 Ã§ocuk Yemen'de

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Yemen'de 2 yÄ±ldan bu yana devam eden iÃ§ savaÅŸta bin 476 Ã§ocuÄŸun "savaÅŸÃ§Ä±" olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bin 490 Ã§ocuÄŸun da Ã§atÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisinde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Yemen'de Husilere baÄŸlÄ± halk komitelerince silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalarda kullanÄ±lmak Ã¼zere Ã§ocuk savaÅŸÃ§Ä±larÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde sayÄ±sÄ±z ihbar aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
GeÃ§en hafta Ã§ocuklarÄ±n ailelerinin bilgisi dÄ±ÅŸÄ±nda askere alÄ±ndÄ±klarÄ±na dair yeni bilgiler edindiklerini dile getiren Shamdasani, 18 yaÅŸ altÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±n para ya da toplumsal statÃ¼ vaadiyle kandÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra savaÅŸa katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Shamdasani, BM'nin Yemen'de iÃ§ savaÅŸÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Mart 2015'ten 31 Ocak 2017'ye kadar bin 476 Ã§ocuÄŸun Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ã§ocuk asker olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± teyit ettiÄŸini bildirdi.
SÃ¶z konusu rakamÄ±n Ã§ok daha yÃ¼ksek olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini aktaran Shamdasani, ailelerin misilleme korkusuyla konuÅŸamadÄ±klarÄ±na dikkat Ã§ekti.
SÃ¶zcÃ¼ Shamdasani, 15 yaÅŸ altÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±n savaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n savaÅŸ suÃ§u teÅŸkil edebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunarak, "TÃ¼m taraflara Ã§ocuklarÄ±n silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalarda kullanÄ±lmak Ã¼zere askere alÄ±nmasÄ±nÄ±n uluslararasÄ± insan haklarÄ± hukukuna gÃ¶re kesinlikle yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±yor, bu Ã§ocuklarÄ±n derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz." diye konuÅŸtu.
UNICEF SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Christophe Boulierac da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Yemen'de iÃ§ savaÅŸÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yana bin 490 Ã§ocuÄŸun yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, milyonlarca Ã§ocuÄŸun da aÃ§lÄ±k tehdidi altÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
BM'ye gÃ¶re, Yemen'de iÃ§ savaÅŸ nedeniyle Mart 2015-23 Åžubat 2017 tarihlerinde 4 bin 667 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 8 bin 180 kiÅŸi de yaralandÄ±.
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Shamdasani: "TÃ¼m taraflara Ã§ocuklarÄ±n silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalarda kullanÄ±lmak Ã¼zere askere alÄ±nmasÄ±nÄ±n uluslararasÄ± insan haklarÄ± hukukuna gÃ¶re kesinlikle yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±yor, bu Ã§ocuklarÄ±n derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz"
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