17:43, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

Gaziantep ve AdÄ±yaman'da 3 canlÄ± bomba tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GaziantepÂ merkezli operasyonla ilgili Gaziantep ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, DEAÅž'Ä±n TÃ¼rkiye'de "sorumlu dÃ¼zeyde" faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edilen 3 grubunun bulunduÄŸu belirtildi.

Bu gruplarla ilgili geÃ§en yÄ±l gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarla ilgili bilgi verilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Askeri kanat sorumlusu Mehmet Fatih AlÄ±cÄ±, 7 Åžubat 2017 tarihinde yakalanmÄ±ÅŸ ve Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± adli makamlar tarafÄ±ndan tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. 29 Ocak 2017 tarihinde Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revlilerince yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmada Murat Dayan ve Mehmet Fatih AlÄ±cÄ± isimli ÅŸÃ¼phelilerin yapÄ±lan Ã§apraz sorgularÄ± neticesi alÄ±nan ifadeleri, yapÄ±lan fotoÄŸraf teÅŸhisleri ve kullanÄ±lan teknikler sayesinde yaptÄ±rÄ±lan yer gÃ¶stermeleri sonrasÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonla DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ iÃ§erisinde beraber savaÅŸÃ§Ä± ve canlÄ± bomba eÄŸitimi alan E.S. ve M.Y. isimli ÅŸÃ¼pheliler, 14 Åžubat 2017 tarihinde, yine canlÄ± bomba eÄŸitimi alan ve AdÄ±yaman ilinde olduÄŸu tespit edilen A.P. isimli ÅŸÃ¼pheli, 22 Åžubat 2017 tarihinde herhangi bir eylem yapmaya fÄ±rsat bulamadan yakalanmÄ±ÅŸlardÄ±r. 3 canlÄ± bomba ÅŸÃ¼phelisiyle beraber toplam 5 ÅŸÃ¼pheli ÅŸahÄ±s, haklarÄ±nda yapÄ±lan tahkikat sonrasÄ± adli makamlara sevk edilmiÅŸ ve canlÄ± bomba olduÄŸu deÄŸerlendirilen 3 kiÅŸi tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r."

AÃ§Ä±klamada, diÄŸer 2 kiÅŸinin de adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.