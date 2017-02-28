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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
18:07, 28 Åžubat 2017 SalÄ±
GÃ¼ncel
17:43, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

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Gaziantep'te 3 canlÄ± bomba yakalandÄ±
Gaziantep'te 3 canlÄ± bomba yakalandÄ±

Gaziantep ValiliÄŸi DEAÅž'lÄ± 3 canlÄ± bombanÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gaziantep ValiliÄŸi : DEAÅž'a yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda DEAÅž'lÄ± 3 canlÄ± bomba yakalandÄ±. DEAÅž'lÄ± 3 canlÄ± bomba tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.



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