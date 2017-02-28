Gaziantep'te 3 canlÄ± bomba yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Gaziantep ValiliÄŸi : DEAÅž'a yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda DEAÅž'lÄ± 3 canlÄ± bomba yakalandÄ±. DEAÅž'lÄ± 3 canlÄ± bomba tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.
Ä°DO, hava muhalefeti nedeniyle, tÃ¼m Ä°Ã§ Hat Deniz OtobÃ¼sÃ¼ seferleri ile bazÄ± HÄ±zlÄ± Feribot ve DÄ±ÅŸ Hat Deniz OtobÃ¼sleri seferlerinin iptal edildiÄŸini duyurdu.
Gaziantep ValiliÄŸi DEAÅž'lÄ± 3 canlÄ± bombanÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Rusya Savunma Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fomin, "(TÃ¼rkiye ile S-400 sistemlerine iliÅŸkin) GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ediyor. Teslimat ancak anlaÅŸma saÄŸlanÄ±rsa gerÃ§ekleÅŸebilir ve ÅŸu an iÃ§in bÃ¶yle bir anlaÅŸma yok" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Mardin ValiliÄŸi: "Nusaybin'in DoÄŸanlÄ± Mahallesi'nde, bir evin bodrumundan diÄŸer evlere tÃ¼neller olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir. Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 3 PKK'lÄ± mensubu etkisiz hale getirilmiÅŸtir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Adana'da bir dÃ¼ÄŸÃ¼nde havaya ateÅŸ ederek 13 yaÅŸÄ±ndaki DoÄŸan Ã–zdemir'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olduklarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len, 3 kiÅŸi hakkÄ±nda 'olasÄ± kasÄ±tla adam Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan 25'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.
Ege Ãœniversitesi rektÃ¶rÃ¼ aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±, yerine Beril DedeoÄŸlu atandÄ±
Ä°stanbul'da Åžehir HatlarÄ±'nÄ±n EminÃ¶nÃ¼-Adalar, EminÃ¶nÃ¼-KadÄ±kÃ¶y, KarakÃ¶y-KadÄ±kÃ¶y, BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y, EminÃ¶nÃ¼-ÃœskÃ¼dar, HaliÃ§ vapur seferleri sis nedeniyle iptal edildi.
FETÃ–'nÃ¼n suikast timinde yer alan sanÄ±klardan eski Ã–zel Kuvvetler Tim KomutanÄ± YÃ¼zbaÅŸÄ± YiÄŸit, Marmaris'e ErdoÄŸan ayrÄ±ldÄ±ktan 3,5 saat sonra gittiklerini Ã¶ne sÃ¼rerek "Bizden Ã¶nce birileri CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za suikast giriÅŸiminde bulunmuÅŸ olabilir" dedi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, gÃ¼ndemdeki Rakka operasyonunda ABD'nin olasÄ± PYD, YPG'yi kullanmasÄ±yla ilgili, "ABD'ye sÃ¶ylediÄŸimiz Ã§ok aÃ§Ä±k ve nettir: Bu, TÃ¼rkiye-ABD stratejik ortaklÄ±ÄŸÄ±na, tarihsel iÅŸ birliÄŸine hiÃ§bir ÅŸekilde uygun dÃ¼ÅŸmeyecek bir harekettir" dedi
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, "HiÃ§ kimse TSK'nÄ±n mensuplarÄ±nÄ± siyasetin iÃ§ine Ã§ekme gayretine girmesin. Askerin gÃ¶revi bellidir. Yurdu savunmaktÄ±r. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir gÃ¶revi yoktur" dedi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetler, HÃ¼rriyet gazetesinin ''Karargah rahatsÄ±z'' baÅŸlÄ±klÄ± haberiyle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±
Anayasa Mahkemesi, aÃ§tÄ±klarÄ± kadastro tespit davalarÄ± 28, 29 ve 52 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren baÅŸvurucularÄ±n, makul sÃ¼rede yargÄ±lanma haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸine karar verdi
Marmara bÃ¶lge geneli ile Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda yer yer yoÄŸun olmak Ã¼zere sis hadisesi bekleniyor
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca KHK kapsamÄ±nda gÃ¶revlendirme yapÄ±lan Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, yaÅŸlÄ±, engelli ve bakÄ±ma muhtaÃ§ vatandaÅŸlara evlerinde temizlik hizmeti veriyor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Karargah rahatsÄ±z haberi"yle ilgili, " Burada yapÄ±lan Ã§ok aÃ§Ä±k net sÃ¶ylÃ¼yorum; atÄ±lan baÅŸlÄ±k bir terbiyesizliktir, seviyesizliktir" dedi