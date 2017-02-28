17:56, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

Ä°DO birÃ§ok seferini iptal etti





Ä°DO, hava muhalefeti nedeniyle, tÃ¼m Ä°Ã§ Hat Deniz OtobÃ¼sÃ¼ seferleri ile bazÄ± HÄ±zlÄ± Feribot ve DÄ±ÅŸ Hat Deniz OtobÃ¼sleri seferlerinin iptal edildiÄŸini duyurdu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri (Ä°DO)'nun resmi internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Hava muhalefeti nedeniyle tÃ¼m iÃ§ hat deniz otobÃ¼sÃ¼ seferlerimiz iptal edilmiÅŸtir." denilirken HÄ±zlÄ± Feribot ve DÄ±ÅŸ Hat Deniz OtobÃ¼sleri'nde iptal edilen sefeler ÅŸÃ¶yle sÄ±ralandÄ±: 28-02-2017 15:45 YenikapÄ±-Yalova Ferry Cat tipi hÄ±zlÄ± feribot 28-02-2017 15:45 Yalova-YenikapÄ± Ferry Cat tipi hÄ±zlÄ± feribot 28-02-2017 17:30 YenikapÄ±-Bursa HÄ±zlÄ± Feribot 28-02-2017 17:30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y-YenikapÄ±-Bursa Deniz OtobÃ¼sÃ¼ 28-02-2017 17:45 YenikapÄ±-Yalova Ferry Cat tipi hÄ±zlÄ± feribot 28-02-2017 17:45 Yalova-YenikapÄ± Ferry Cat tipi hÄ±zlÄ± feribot 28-02-2017 18:00 Bursa-YenikapÄ± HÄ±zlÄ± Feribot 28-02-2017 18:30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y-BeÅŸiktaÅŸ Deniz OtobÃ¼sÃ¼ 28-02-2017 18:30 Bandirma-YenikapÄ± HÄ±zlÄ± Feribot 01-03-2017 07:00 YenikapÄ±-BandÄ±rma HÄ±zlÄ± Feribot

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