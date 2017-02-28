18:07, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nda sis alarmÄ±





Beklenen yoÄŸun sis nedeniyle bugÃ¼n ve yarÄ±n, saat 21:00 ila 10:00 arasÄ±nda havalimanÄ±nda planlanan seferler yÃ¼zde 10 azaltÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nda beklenen sis nedeniyle bugÃ¼n ve yarÄ±n, saat 21:00 ila 10:00 arasÄ±nda planlanan seferlerin yÃ¼zde 10 oranÄ±nda azaltÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi. Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ± Meydan Ä°ÅŸletmecisi HavaalanÄ± Ä°ÅŸletme ve HavacÄ±lÄ±k EndÃ¼strileri AÅž'den (HEAÅž) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼k baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Meteorolojik ve Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±nda beklenen yoÄŸun sis nedeniyle bazÄ± kararlar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±larak, "Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ± uÃ§uÅŸlarÄ±nda 28.02.2017 saat 21:00 ile 01.03.2017 saat 10:00 arasÄ±nda, yÃ¼zde 10 oranÄ±nda azaltma yapÄ±lacaktÄ±r. TÃ¼m yolcularÄ±n uÃ§uÅŸlarÄ± ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet sitelerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

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