Lübnan'daki Filistinli mülteci kampında çatışma

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Lübnan'daki Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'ndaki Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmada bir kişi öldü, iki kişi ise yaralandı.
Lübnan'ın güneyindeki Sayda şehrinde bulunan kampta, El-Fetih ve bazı "Filistinli İslami gruplar" arasında dün geceden beri devam eden çatışmalar sonucunda bir kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.
Ölen kişinin Arafat Sahyuni isminde bir çocuk olduğu öğrenilirken yaralananlardan birinin ise Birleşmiş Milletler Yardım Ajansı çalışanı olduğu bilgisine ulaşıldı. Yaralıların olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yakındaki bir hastaneye götürüldüğü ifade edildi.
Güvenliğini Filistinli grupların sağladığı kampın dışında ise Lübnan Ordusu'nun kampa giden yollarda geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
Filistin'in Beyrut Büyükelçisi Eşref Tebbur'un ise Beyrut'taki büyükelçilikte çatışmaların sona ermesi için Filistinli gruplarla bir araya geldiği bildirildi. Kampta çatışmalara bağlı olarak silah sesleri geliyor.
Kampta cumartesi günü başlayan çatışmalar pazar günü varılan anlaşma ile sona ermişti. Ancak gruplar dün geceden itibaren tekrar çatışmaya başlamıştı.
Lübnan'da yaklaşık 450 bin civarında Filistinli mültecinin bulunduğu yetkililerce ifade ediliyor. Filistinlilerin çoğunun ise ülke geneline yayılan 12 kampta yaşadığı belirtiliyor. Kamplarda sık sık Filistinli gruplar arasında anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.
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