Fransa gözünü Arnavutluk'a dikti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Arnavutluk'a resmi ziyaret gerçekleştiren Fransa İçişleri Bakanı Bruno Le Roux, ziyaretin amacının ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve yoğunlaştırılması olduğunu ifade etti.
Le Roux, başkent Tiran'daki temasları kapsamında Arnavut mevkidaşı Saimir Tahiri ile görüştü. Görüşmede, emniyet birimleri arasıdaki iş birliği, terör, organize suçlar ve kara para aklama ile mücadelenin ele alındığı bildirildi.
Tiran Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Le Roux, özellikle yasa dışı göçle mücadeleye ilişkin politikaların daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, Arnavutluk'a yaptığı ziyaretin amacının ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve yoğunlaştırılması olduğunu kaydetti.
İki ülke arasında birçok alanda iyi bir iş birliği olduğuna işaret eden Le Roux, terör ve organize suçlarla mücadelede de bunu geliştirmek istediklerini aktardı.
Kendisine yöneltilen bir soru üzerine, Kosova'nın eski başbakanlarından ve Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) sembol isimlerinden Ramush Haradinaj'ın Fransa'da gözaltına alınmasına da değinen Le Roux, "Fransa'da saygı duyulması gereken bir yasa ve adalet var. Tüm adalet sistemi tam anlamıyla bağımsızdır." ifadelerini kullandı.
Arnavutluk İçişleri Bakanı Tahiri ise terör, organize suçlar ve yasadışı kaçakçılıkla mücadelede bilgi alışverişi yaparak daha başarılı sonuçlar elde edebileceklerini belirterek, bu alanlarda soruşturma yapacak iki ülke yetkililerinin de bulunacağı bir grup oluşturulacağını dile getirdi.
İki tarafa da geniş kapsamlı yarar sağlayacak bilgi alışverişi konusunda anlaştıklarını söyleyen Tahiri, "INTERPOL ve EUROPOL ile iş birliği kapsamında da Fransa, Arnavutluk ve ötesinde güvenlik oluşturulması için anlaşmaya vardık." diye konuştu.
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