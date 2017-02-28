Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:09, 28 Şubat 2017 Salı
Avrupa
18:30, 28 Şubat 2017 Salı

  • Paylaş
İtalya'da Etna yeniden faaliyete geçti
İtalya'da Etna yeniden faaliyete geçti

Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı aylar sonra yeniden lav püskürtmeye başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda bulunan aktif yanardağ Etna'da yeniden lav püskürttü.

Aylardır faaliyette olmayan volkanik yanardağ Etna, dün gece lav ve kül püskürtürken, Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü de Etna ve civarında turuncu alarm verdi.

Öte yandan Etna lav püskürtünce oluşan kül bulutları nedeniyle genellikle ulaşıma kapatılan Katanya kentindeki Fontonarossa Havaalanı'nın açık kalmaya devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, dağ yakınındaki yerleşim yerleri için herhangi bir risk bulunmadığını ifade ederken, püskürtmeler dolayısıyla bölgede irili ufaklı sismik hareketliliklerin de kaydedildiği belirtildi.

Avrupa'nın halen aktif olan en yüksek yanardağı Etna'da dün gece başlayan hareketliliğin çevre iller Katanya ve bu yıl G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Taormina kentinden de görüldüğü aktarıldı.

 



İlgili Konular etna yanardağı İtalya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
BMGK'nın Esed rejimine yaptırım tasarısına Rusya ve Çin'den veto
BMGK'nın Esed rejimine yaptırım tasarısına Rusya ve Çin'den veto

Suriye'de kimyasal silah saldırısı düzenlediği tespit edilen Esed rejimine yaptırım uygulanmasını isteyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını Rusya ve Çin veto etti
Trump tan Obama ya ağır suçlama
Trump’tan Obama’ya ağır suçlama

ABD Başkanı Trump, “Bence basına sızan bilgilerin arkasında Obama var, çünkü onun adamları kesinlikle bunların arkasında” dedi
Afrika'da 20 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya
Afrika'da 20 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

IOM, Afrika'nın 4 ülkesinde 20 milyon kişinin karşı karşıya olduğu açlık tehdidi için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu
Myanmar'da bakana hakaret iddiasıyla 6 ay hapis
Myanmar'da bakana hakaret iddiasıyla 6 ay hapis

Myanmar'da sosyal medya üzerinden Dışişleri Bakanına hakaret ettiği ileri sürülen bir kişiye 6 ay hapis cezası verildi
İtalya'da Etna yeniden faaliyete geçti
İtalya'da Etna yeniden faaliyete geçti

Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı aylar sonra yeniden lav püskürtmeye başladı
Fransa gözünü Arnavutluk'a dikti
Fransa gözünü Arnavutluk'a dikti

Fransa, Arnavutluk ile ilişkilerini güçlendirmek istiyor
Lübnan'daki Filistinli mülteci kampında çatışma
Lübnan'daki Filistinli mülteci kampında çatışma

Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'ndaki Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı
Bin 476 çocuk Yemen'de quot savaşçı quot
Bin 476 çocuk Yemen'de "savaşçı"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shamdasani "Tüm taraflara çocukların silahlı çatışmalarda kullanılmak üzere askere alınmasının uluslararası insan hakları hukukuna göre kesinlikle yasaklandığını hatırlatıyor, bu çocukların derhal serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi
Irak'ta İbadi'ye protesto
Irak'ta İbadi'ye protesto

Vasıt Üniversitesi öğrencilerinden İbadi'ye yolsuzluk tepkisi
AB'den Çin çelik levhalarına ilave vergi
AB'den Çin çelik levhalarına ilave vergi

AB, Çin'den ithal edilen ağır çelik levhalara nihai "antidamping vergisi" koyduğunu bildirdi
Hamas seçim ertelemelerinden şikayetçi
Hamas seçim ertelemelerinden şikayetçi

Filistin yerel seçimleri ile ilgili açıklama yapan Hamas, "(Gazze Şeridi'nde seçimlerin ertelenmesi) Bu karar, hükümetin izlediği hizipçi politikanın sürdüğünü ve uzlaşı hükümeti gibi değil Fetih hükümeti gibi davrandığını gösteriyor" dedi
Husilerden BM yetkilisine engel
Husilerden BM yetkilisine engel

Taiz'in batısındaki kontrol noktasındaki Husi militanlar, BM Genel Sekreter Yardımcısı O'Brien'ın insani durumu incelemek için kente girmesine engel oldu
Duterte'den Almanya'ya özür
Duterte'den Almanya'ya özür

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Alman rehinenin öldürülmesi üzerine Almanya'dan özür diledi
Hindistan'da banka çalışanlarından grev
Hindistan'da banka çalışanlarından grev

Hindistan'da 1 milyon banka çalışanı 1 günlük greve gitti
Mısır Gazze'nin iki tünelini daha yıktı
Mısır Gazze'nin iki tünelini daha yıktı

Mısır, Gazze sınırındaki 2 tüneli yıktı
Avro Bölgesi'nde tehlike çanları
Avro Bölgesi'nde tehlike çanları

Sentix Avro Bölgesi Dağılma Endeksi, şubat ayında Brexit dönemlerindeki seviyeye çıkarken, birlikten ayrılması en muhtemel ülkeler İtalya, Fransa ve Yunanistan olarak belirlendi

Haberler

Taksicilerin 'Uber' protestosu Roma'yı felç etti | FOTO
Taksicilerin 'Uber' protestosu Roma'yı felç etti FOTO

Milano’da tartışılan palmiye ağaçlarına saldırı
Milano da tartışılan palmiye ağaçlarına saldırı

İtalya'dan Astana görüşmelerine destek
İtalya'dan Astana görüşmelerine destek

İtalya'da Müslümanlarla 'diyalog ve işbirliği' anlaşması
İtalya'da Müslümanlarla 'diyalog ve işbirliği' anlaşması

İtalya'da silah kaçakçısı şebekeye operasyon
İtalya'da silah kaçakçısı şebekeye operasyon

İtalya sağı erken seçim istiyor
İtalya sağı erken seçim istiyor

İtalya'da yardım helikopteri düştü
İtalya'da yardım helikopteri düştü

İtalya'daki çığ felaketinde ölü sayısı artıyor
İtalya'daki çığ felaketinde ölü sayısı artıyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 