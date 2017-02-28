CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Pakistan'da

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±Â (EÄ°T)Â Liderler Zirvesi'ne katÄ±lmak iÃ§in Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ileÂ Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabad'a geldi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Pakistan Nur Khan Askeri HavalimanÄ±'na geliÅŸinde, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Pakistan Hukuk ve Adalet BakanÄ± Zahid Hamid, TÃ¼rkiye'nin Ä°slamabad BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi SadÄ±k BabÃ¼r Girgin ve eÅŸi AslÄ± Girgin, TÃ¼rkiye'nin Tahran BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Hakan Tekin ile Ä°slamabad BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±.
ErdoÄŸan, havalimanÄ±nda dÃ¼zenlenen resmi tÃ¶rende, iki Ã¼lkenin milli marÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tÃ¶ren kÄ±tasÄ±nÄ± selamladÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar da Pakistan'a geldi.
ErdoÄŸan, Pakistan'Ä±n ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek EÄ°T'in 13. Liderler Zirvesi'nde katÄ±lÄ±mcÄ±lara hitap edecek ve zirve dolayÄ±sÄ±yla Pakistan'da bulunan devlet baÅŸkanlarÄ±yla ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirecek.
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin PolatlÄ± 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda gÃ¶revli 330 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davada ilk gÃ¼n tamamlandÄ±
Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Ã–zlÃ¼, "KOSGEB'in 50 bin liralÄ±k 'SÄ±fÄ±r Faizli Ä°ÅŸletme Kredisi Faiz DesteÄŸi' Ã¶demeleri kapsamÄ±nda 461 bin 167 KOBÄ°'ye kredi faiz desteÄŸi verildi" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan 3 Åžubat'ta aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan Mersin Åžehir Hastanesi, saÄŸlÄ±k turizminde Ã¶ncÃ¼ olmak iÃ§in Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerden 40 iÅŸ adamÄ±nÄ± aÄŸÄ±rladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Liderler Zirvesi'ne katÄ±lmak iÃ§in Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabad'a geldi.
Beklenen yoÄŸun sis nedeniyle bugÃ¼n ve yarÄ±n, saat 21:00 ila 10:00 arasÄ±nda havalimanÄ±nda planlanan seferler yÃ¼zde 10 azaltÄ±lacak
Ä°DO, hava muhalefeti nedeniyle, tÃ¼m Ä°Ã§ Hat Deniz OtobÃ¼sÃ¼ seferleri ile bazÄ± HÄ±zlÄ± Feribot ve DÄ±ÅŸ Hat Deniz OtobÃ¼sleri seferlerinin iptal edildiÄŸini duyurdu.
Gaziantep ve AdÄ±yaman'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 ÅŸÃ¼pheliden canlÄ± bomba olduÄŸu deÄŸerlendirilen 3'Ã¼ tutuklandÄ±
Rusya Savunma Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fomin, "(TÃ¼rkiye ile S-400 sistemlerine iliÅŸkin) GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ediyor. Teslimat ancak anlaÅŸma saÄŸlanÄ±rsa gerÃ§ekleÅŸebilir ve ÅŸu an iÃ§in bÃ¶yle bir anlaÅŸma yok" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Mardin ValiliÄŸi: "Nusaybin'in DoÄŸanlÄ± Mahallesi'nde, bir evin bodrumundan diÄŸer evlere tÃ¼neller olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir. Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 3 PKK'lÄ± mensubu etkisiz hale getirilmiÅŸtir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Adana'da bir dÃ¼ÄŸÃ¼nde havaya ateÅŸ ederek 13 yaÅŸÄ±ndaki DoÄŸan Ã–zdemir'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olduklarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len, 3 kiÅŸi hakkÄ±nda 'olasÄ± kasÄ±tla adam Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan 25'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.
Ege Ãœniversitesi rektÃ¶rÃ¼ aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±, yerine Beril DedeoÄŸlu atandÄ±
Ä°stanbul'da Åžehir HatlarÄ±'nÄ±n EminÃ¶nÃ¼-Adalar, EminÃ¶nÃ¼-KadÄ±kÃ¶y, KarakÃ¶y-KadÄ±kÃ¶y, BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y, EminÃ¶nÃ¼-ÃœskÃ¼dar, HaliÃ§ vapur seferleri sis nedeniyle iptal edildi.
FETÃ–'nÃ¼n suikast timinde yer alan sanÄ±klardan eski Ã–zel Kuvvetler Tim KomutanÄ± YÃ¼zbaÅŸÄ± YiÄŸit, Marmaris'e ErdoÄŸan ayrÄ±ldÄ±ktan 3,5 saat sonra gittiklerini Ã¶ne sÃ¼rerek "Bizden Ã¶nce birileri CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za suikast giriÅŸiminde bulunmuÅŸ olabilir" dedi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, gÃ¼ndemdeki Rakka operasyonunda ABD'nin olasÄ± PYD, YPG'yi kullanmasÄ±yla ilgili, "ABD'ye sÃ¶ylediÄŸimiz Ã§ok aÃ§Ä±k ve nettir: Bu, TÃ¼rkiye-ABD stratejik ortaklÄ±ÄŸÄ±na, tarihsel iÅŸ birliÄŸine hiÃ§bir ÅŸekilde uygun dÃ¼ÅŸmeyecek bir harekettir" dedi
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, "HiÃ§ kimse TSK'nÄ±n mensuplarÄ±nÄ± siyasetin iÃ§ine Ã§ekme gayretine girmesin. Askerin gÃ¶revi bellidir. Yurdu savunmaktÄ±r. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir gÃ¶revi yoktur" dedi