18:31, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Pakistan'da



Foto: ArÅŸiv

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Liderler Zirvesi'ne katÄ±lmak iÃ§in Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabad'a geldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±Â (EÄ°T)Â Liderler Zirvesi'ne katÄ±lmak iÃ§in Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ileÂ Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabad'a geldi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Pakistan Nur Khan Askeri HavalimanÄ±'na geliÅŸinde, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Pakistan Hukuk ve Adalet BakanÄ± Zahid Hamid, TÃ¼rkiye'nin Ä°slamabad BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi SadÄ±k BabÃ¼r Girgin ve eÅŸi AslÄ± Girgin, TÃ¼rkiye'nin Tahran BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Hakan Tekin ile Ä°slamabad BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±. EÄ°T'Ä°N 13. LÄ°DERLER ZÄ°RVESÄ°'NDE KATILIMCILARA HÄ°TAP EDECEK ErdoÄŸan, havalimanÄ±nda dÃ¼zenlenen resmi tÃ¶rende, iki Ã¼lkenin milli marÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tÃ¶ren kÄ±tasÄ±nÄ± selamladÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar da Pakistan'a geldi. ErdoÄŸan, Pakistan'Ä±n ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek EÄ°T'in 13. Liderler Zirvesi'nde katÄ±lÄ±mcÄ±lara hitap edecek ve zirve dolayÄ±sÄ±yla Pakistan'da bulunan devlet baÅŸkanlarÄ±yla ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirecek.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.