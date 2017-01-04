18:33, 28 Şubat 2017 Salı

Myanmar'da bakana hakaret iddiasıyla 6 ay hapis

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Myanmar'da sosyal medya üzerinden Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'ye hakaret ettiği ileri sürülen bir kişi, 6 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Yangon'un Kuzey Dagon Emniyeti yetkilisi Than Httu Naing AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkemenin ekim ayında sosyal medya üzerinden Suu Çii'ye haraket olarak kabul edilen fotoğraf ve mesajlar paylaştığı için gözaltına alınan Zaw Zaw'a 6 ay ağırlaştırılmış hapis cezası verdiğini belirtti.

TARTIŞMALI MADDE ÇERÇEVESİNDE MAHKUM EDİLMESİ TEPKİYE YOL AÇTI

Zaw Zaw'ın Telekomünikasyon Kanununun sosyal medyadan hakarete 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören tartışmalı 66. maddesi çerçevesinde mahkum edilmesi, söz konusu kanuna karşı çıkan eylemciler arasında tepkiye yol açtı.

Aynı suçlamadan 2015'de bir süre hapis yatan Maung Saung Kha, "Seçilmiş hükümetin, halkın ağzını kapatmaya yönelik bu maddeyi kullanması çok korkunç." diye konuştu.

Maung Saung Kha, "Bu madde hakkındaki tavsiyelerimizi ve araştırmalarımızı parlamentoya sunduk. İfade özgürlüğü, demokrasinin temeli olduğundan bu madde yürürlükten kaldırılmalıdır." dedi.

Yeni hükümetin göreve başladığı mart ayından bu yana söz konusu yasa maddesi kapsamında 43 dava görüldü.

Suu Çii de Myanmar'da askeri cunta yönetimine karşı verdiği mücadele nedeniyle 15 yıldan uzun süre ev hapsinde tutulmuş ve 1990'da Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü'ne, 1991'de de Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Suu Çii, yaklaşık 50 yıl süren askeri yönetimin ardından 2011'de iktidara gelen Thein Sein'in sivil hükümetinin yaptığı bir dizi siyasi reform çerçevesinde 2012'de milletvekili seçilmişti. Suu Çii'nin partisi, 2015'teki genel seçimin galibi olmuştu. Yasalar uyarınca oğulları başka bir ülkenin vatandaşı olduğu için devlet başkanı seçilemeyen Suu Çii, kabinede dışişleri bakanı ve devlet başkanlığından sorumlu devlet bakanı olarak görev alıyor.