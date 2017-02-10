Afrika'da 20 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Güney Sudan, Somali, Yemen ve Nijerya'nın kuzeydoğusunda 20 milyon kişinin karşı karşıya olduğu açlık krizine çözüm bulunabilmesi için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.
IOM Sözcüsü Joel Millman, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, şiddetli kuraklık koşulları, çatışmalar, istikrarsızlık, şiddet ve ekonomik kötüleşme nedeniyle bu ülkelerin belirli bölgelerinde kıtlık baş gösterdiğini vurgulayarak "Bu durum milyonlarca kişinin hayatını tehlikeye atarak onları gıda ve su arayışına mecbur bıraktı." dedi.
Güney Sudan'da 20 Şubat'ta çatışma ve istikrarsızlık nedeniyle kıtlık ilan edildiğini, 100 bin kişinin hayatının tehlike altında olduğunu belirten Millman, Somali'de de insani durumun giderek kötüleştiğini söyledi.
Millman, 1 Ocak-26 Şubat arasında Somali içinde 138 bin kişinin yerlerinden edildiğini, çok sayıda kişinin de yiyecek bulabilmek için Etiyopya sınırına doğru yöneldiğini anlattı.
Yemen genelinde de 17,1 milyon kişinin gıda sıkıntısı ve krizlerle boğuştuğunu kaydeden Millman, Yemen'in bazı bölgelerinde kıtlıkla mücadele edildiğine dikkati çekti.
"Eylemsizlik, milyonlarca insanı aç bırakabilir." diyen IOM Operasyon ve Acil Durumlar Direktörü Muhammed Abdiker, Güney Sudan, Somali, Yemen ve Nijerya'nın kuzeydoğusunda 20 milyon kişinin karşılaştığı açlık krizine çözüm bulunabilmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.
Abdiker, "Hızlı hareket edilmesi halinde kıtlığın yayılmasını engellemek için hala fırsat var." ifadesini kullandı.
Suriye'de kimyasal silah saldırısı düzenlediği tespit edilen Esed rejimine yaptırım uygulanmasını isteyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını Rusya ve Çin veto etti
ABD Başkanı Trump, “Bence basına sızan bilgilerin arkasında Obama var, çünkü onun adamları kesinlikle bunların arkasında” dedi
IOM, Afrika'nın 4 ülkesinde 20 milyon kişinin karşı karşıya olduğu açlık tehdidi için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu
Myanmar'da sosyal medya üzerinden Dışişleri Bakanına hakaret ettiği ileri sürülen bir kişiye 6 ay hapis cezası verildi
Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı aylar sonra yeniden lav püskürtmeye başladı
Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'ndaki Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shamdasani "Tüm taraflara çocukların silahlı çatışmalarda kullanılmak üzere askere alınmasının uluslararası insan hakları hukukuna göre kesinlikle yasaklandığını hatırlatıyor, bu çocukların derhal serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi
AB, Çin'den ithal edilen ağır çelik levhalara nihai "antidamping vergisi" koyduğunu bildirdi
Filistin yerel seçimleri ile ilgili açıklama yapan Hamas, "(Gazze Şeridi'nde seçimlerin ertelenmesi) Bu karar, hükümetin izlediği hizipçi politikanın sürdüğünü ve uzlaşı hükümeti gibi değil Fetih hükümeti gibi davrandığını gösteriyor" dedi
Taiz'in batısındaki kontrol noktasındaki Husi militanlar, BM Genel Sekreter Yardımcısı O'Brien'ın insani durumu incelemek için kente girmesine engel oldu
Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Alman rehinenin öldürülmesi üzerine Almanya'dan özür diledi
Sentix Avro Bölgesi Dağılma Endeksi, şubat ayında Brexit dönemlerindeki seviyeye çıkarken, birlikten ayrılması en muhtemel ülkeler İtalya, Fransa ve Yunanistan olarak belirlendi