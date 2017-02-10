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Afrika
18:39, 28 Şubat 2017 Salı

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Afrika'da 20 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya
Afrika'da 20 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya
Foto: Arşiv

IOM, Afrika'nın 4 ülkesinde 20 milyon kişinin karşı karşıya olduğu açlık tehdidi için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Güney Sudan, Somali, Yemen ve Nijerya'nın kuzeydoğusunda 20 milyon kişinin karşı karşıya olduğu açlık krizine çözüm bulunabilmesi için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

IOM Sözcüsü Joel Millman, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, şiddetli kuraklık koşulları, çatışmalar, istikrarsızlık, şiddet ve ekonomik kötüleşme nedeniyle bu ülkelerin belirli bölgelerinde kıtlık baş gösterdiğini vurgulayarak "Bu durum milyonlarca kişinin hayatını tehlikeye atarak onları gıda ve su arayışına mecbur bıraktı." dedi.

Güney Sudan'da 20 Şubat'ta çatışma ve istikrarsızlık nedeniyle kıtlık ilan edildiğini, 100 bin kişinin hayatının tehlike altında olduğunu belirten Millman, Somali'de de insani durumun giderek kötüleştiğini söyledi.

Millman, 1 Ocak-26 Şubat arasında Somali içinde 138 bin kişinin yerlerinden edildiğini, çok sayıda kişinin de yiyecek bulabilmek için Etiyopya sınırına doğru yöneldiğini anlattı.

Yemen genelinde de 17,1 milyon kişinin gıda sıkıntısı ve krizlerle boğuştuğunu kaydeden Millman, Yemen'in bazı bölgelerinde kıtlıkla mücadele edildiğine dikkati çekti.

"KITLIĞIN YAYILMASINI ENGELLEMEK İÇİN HALA FIRSAT VAR"

"Eylemsizlik, milyonlarca insanı aç bırakabilir." diyen IOM Operasyon ve Acil Durumlar Direktörü Muhammed Abdiker, Güney Sudan, Somali, Yemen ve Nijerya'nın kuzeydoğusunda 20 milyon kişinin karşılaştığı açlık krizine çözüm bulunabilmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

Abdiker, "Hızlı hareket edilmesi halinde kıtlığın yayılmasını engellemek için hala fırsat var." ifadesini kullandı.



İlgili Konular Uluslararası Göç Örgütü IOM
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