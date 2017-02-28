19:20, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

28 Åžubat maÄŸduru 22 yÄ±l sonra Ã§iÃ§eklerle karÅŸÄ±landÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Cumhuriyet Ãœniversitesinde (CÃœ) 1995 yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenlenen mezuniyet tÃ¶reninde baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ olduÄŸu gerekÃ§esiyle diplomasÄ± verilmeyen hemÅŸirelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸrencisiÂ ZÃ¶hre UÃ§ar, 22 yÄ±l sonra aynÄ± okulda bu kez Ã§iÃ§eklerle karÅŸÄ±landÄ±.

CÃœ SaÄŸlÄ±k Hizmetleri HemÅŸirelik Meslek YÃ¼ksek Okulu HemÅŸirelik BÃ¶lÃ¼mÃ¼ birincisi Behiye Karadeniz ve HÃ¼lya Ã–ztaÅŸ ile katÄ±ldÄ±klarÄ± mezuniyet tÃ¶reninde diplomalarÄ± verilmeyenÂ baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼Â maÄŸduru 43 yaÅŸÄ±ndaki UÃ§ar, Ã¼niversitesinde Ã§iÃ§eklerle karÅŸÄ±lanmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±.

BaÅŸÃ¶rtÃ¼leri nedeniyle aynÄ± dÃ¶nemde disiplin cezalarÄ±yla okuldan atÄ±lan Hatice Topal ve Semanur Åžahin ile rektÃ¶rlÃ¼k binasÄ± giriÅŸinde karÅŸÄ±lanan ZÃ¶hre UÃ§ar, RektÃ¶r Prof. Dr. Alim YÄ±ldÄ±z'Ä± makamÄ±nda ziyaret etti.

"BÄ°Z YÄ°NE O KAPININ ARKASINDA KALDIK, YÄ°NE TÃ–REN ALANINA ALINMADIK"

Malatya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde hemÅŸire olarak gÃ¶rev yapan UÃ§ar, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, o dÃ¶nemde baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ olarak tÃ¶rene katÄ±lmamalarÄ± iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ engelin Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

AmaÃ§larÄ±nÄ±n sadece baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ olarak yemin edip, diplomalarÄ±nÄ± almak olduÄŸunu dile getiren ZÃ¶hre UÃ§ar, mezuniyet gÃ¼nÃ¼ yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ise ÅŸÃ¶yle anlattÄ±:

"Bunu engellediler. Biz de mezuniyet gÃ¼nÃ¼ 3 arkadaÅŸÄ±mÄ±zla tÃ¶rene katÄ±lmaya karar verdik. 9-10 kapalÄ± arkadaÅŸtÄ±k, kala kala 3 kiÅŸi kaldÄ±k. DiÄŸer arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zdan bazÄ±larÄ± baÅŸlarÄ±nÄ± aÃ§tÄ±, bazÄ±larÄ± da tÃ¶rene katÄ±lmama kararÄ± aldÄ±. Bizi tÃ¶rene davet etmemiÅŸlerdi, provalara katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±k. Biz yine de tÃ¶ren gÃ¼nÃ¼ 'Bize de yemin ettirirler' diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k, Ã§Ã¼nkÃ¼ bizim de hakkÄ±mÄ±zdÄ±. 'Gider yeminimizi eder, dÃ¶neriz' diyorduk ama maalesef bÃ¶yle olmadÄ±. Behiye arkadaÅŸÄ±mÄ±z birinciydi. Birinci olmasÄ±na raÄŸmen kendisine tÃ¶rene katÄ±lamayacaÄŸÄ± ve plaketin ikinciye verileceÄŸi sÃ¶yleyince biz tÃ¶ren alanÄ±na girdik. Behiye arkadaÅŸÄ±mÄ±z mikrofonu aldÄ±, birinci olmasÄ±na raÄŸmen tÃ¶rene katÄ±lmasÄ±na izin verilmediÄŸini, baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±kararak katÄ±lmasÄ±nÄ±n istendiÄŸini sÃ¶yleyince, sÄ±nÄ±f arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zdan biri aÄŸzÄ±nÄ± kapatarak 'Senin konuÅŸmaya hakkÄ±n yok' diye mÃ¼dahale etti. Tabi o mÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda ben de mÃ¼dahale ettim. Keplerimiz yere atÄ±ldÄ±. Daha sonra tÃ¶ren alanÄ±nÄ± terk ettiler. BaÅŸka bir yere gittiler ve orada tÃ¶rene devam ettiler. Biz yine o kapÄ±nÄ±n arkasÄ±nda kaldÄ±k, yine tÃ¶ren alanÄ±na alÄ±nmadÄ±k."

Olaydan sonra bÃ¼yÃ¼k bir korku yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirten UÃ§ar, "Anne ve babalarÄ±mÄ±z olayÄ± basÄ±ndan duydu. Olay, basÄ±na yansÄ±yÄ±nca birkaÃ§ gÃ¼n sonra bir hocamÄ±zÄ±n eÅŸliÄŸinde bizi bir odaya topladÄ±lar, kapalÄ± arkadaÅŸlara yemin ettirdiler. BÃ¶ylelikle diplomamÄ±zÄ± alÄ±p mezun olabildik." dedi.

"BÄ°ZÄ°M Ä°Ã‡Ä°N BÄ°R DEVRÄ°M"

Mezun olduktan 1-1,5 yÄ±l sonra Ã¶nce Ãœmraniye'de Ã¶zel bir dispanserde, daha sonra da kamuda gÃ¶reve baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ±, esas sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±Â 28 ÅžubatÂ sÃ¼recinde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan ZÃ¶hre UÃ§ar, "28 Åžubat sÃ¼recine girdikten sonra sÄ±kÄ±ntÄ±lar, gerÃ§ek acÄ±lar Ã§ekmeye baÅŸladÄ±k. UyarÄ±, kÄ±nama, maaÅŸtan kesme gibi Ã§ok sayÄ±da ceza aldÄ±k. O dÃ¶nemde baÅŸhekim olan Sedat SivaslÄ±oÄŸlu bizi Ã§ok destekledi ama gÃ¶revden alÄ±ndÄ±." diye konuÅŸtu.

Bazen pes ettiklerini, mÃ¼cadeleyi bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± aktaran UÃ§ar, "Ben iÃ§imden 'Herhalde baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takmayan insanlar Ã§ok mutludur' diyordum. O kadar psikolojimizi bozmuÅŸlardÄ±. BugÃ¼ne geldiÄŸimizde ise bir devrim oldu. MÃ¼slÃ¼man bir Ã¼lkede MÃ¼slÃ¼man olarak okuyup Ã¼niversitelere gidebilmemiz aslÄ±nda normal ama bizim iÃ§in devrimdi." ifadelerini kullandÄ±.