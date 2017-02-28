Mersin Åžehir Hastanesi dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lÄ±yor

Mersin Kamu Hastaneleri BirliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan'Ä±n davetlisi olarak TÃ¼rkiye'ye gelenÂ Kuveyt, Suudi Arabistan, Dubai ve UmmanlÄ±Â iÅŸ adamlarÄ±ndan oluÅŸan 40 kiÅŸilik heyet,Â Mersin Åžehir Hastanesini ziyaret etti.
Ã‡ukurova KalkÄ±nma AjansÄ±nÄ±n desteÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸtirilen saÄŸlÄ±k turizmi hastane ziyaretleri kapsamÄ±nda Mersin'e gelen heyeti, Mersin Åžehir Hastanesi YÃ¶neticisi Recep AydÄ±n karÅŸÄ±ladÄ±. Hastaneyi gezdiren AydÄ±n, ziyaretÃ§ilere bilgiler verdi.
Arap ve TÃ¼rk halklarÄ± arasÄ±nda yÃ¼zyÄ±llardÄ±r sÃ¼ren dostluk olduÄŸunu belirten AydÄ±n, hastanenin en ileri teknolojiye sahip tÄ±bbi donanÄ±mÄ±, bin 300 yataklÄ± otel konforunda tek kiÅŸilik nitelikli odalara sahip olduÄŸu aktardÄ±.
Mersin Åžehir Hastanesinin Avrupa'nÄ±n en geniÅŸ yÃ¼z Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ne sahip olduÄŸunu ve TÃ¼rk halkÄ± kadar Arap halkÄ±nÄ±n da hizmetinde olduÄŸunu ifade eden AydÄ±n, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"TÃ¼rk ve Arap halklarÄ± tarih, kÃ¼ltÃ¼r ve coÄŸrafya birliktelikleri sonucu Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir dostluk oluÅŸtu. BÃ¼yÃ¼k bir projenin Ã¼rÃ¼nÃ¼ olan Mersin Åžehir Hastanesi, kapÄ±larÄ±nÄ± TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla aynÄ± ÅŸartlarda hizmet almak Ã¼zere Arap halkÄ±na da aÃ§Ä±yor. Avrupa Ã¼lkelerindekinden Ã§ok daha ileri seviyede ve kaliteli saÄŸlÄ±k hizmeti, Ã§ok daha az maliyetle Mersin Åžehir Hastanesinde Arap halkÄ±nÄ± bekliyor. Her geÃ§en gÃ¼n kendini yenileyen ve saÄŸlÄ±k hizmetinde dÃ¼nyada Ã¶ncÃ¼ olmayÄ± gÃ¶rev bilmiÅŸ ve Ã¼st dÃ¼zey saÄŸlÄ±k hizmeti vermeyi hedef alan hastanemiz, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n yanÄ±nda hastalarÄ±mÄ±zÄ±n kendilerini otel konforunda ve rahat hissetmeleri iÃ§in tasarlandÄ±."
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin PolatlÄ± 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda gÃ¶revli 330 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davada ilk gÃ¼n tamamlandÄ±
Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Ã–zlÃ¼, "KOSGEB'in 50 bin liralÄ±k 'SÄ±fÄ±r Faizli Ä°ÅŸletme Kredisi Faiz DesteÄŸi' Ã¶demeleri kapsamÄ±nda 461 bin 167 KOBÄ°'ye kredi faiz desteÄŸi verildi" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan 3 Åžubat'ta aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan Mersin Åžehir Hastanesi, saÄŸlÄ±k turizminde Ã¶ncÃ¼ olmak iÃ§in Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerden 40 iÅŸ adamÄ±nÄ± aÄŸÄ±rladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Liderler Zirvesi'ne katÄ±lmak iÃ§in Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabad'a geldi.
Beklenen yoÄŸun sis nedeniyle bugÃ¼n ve yarÄ±n, saat 21:00 ila 10:00 arasÄ±nda havalimanÄ±nda planlanan seferler yÃ¼zde 10 azaltÄ±lacak
Ä°DO, hava muhalefeti nedeniyle, tÃ¼m Ä°Ã§ Hat Deniz OtobÃ¼sÃ¼ seferleri ile bazÄ± HÄ±zlÄ± Feribot ve DÄ±ÅŸ Hat Deniz OtobÃ¼sleri seferlerinin iptal edildiÄŸini duyurdu.
Gaziantep ve AdÄ±yaman'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 ÅŸÃ¼pheliden canlÄ± bomba olduÄŸu deÄŸerlendirilen 3'Ã¼ tutuklandÄ±
Rusya Savunma Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fomin, "(TÃ¼rkiye ile S-400 sistemlerine iliÅŸkin) GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ediyor. Teslimat ancak anlaÅŸma saÄŸlanÄ±rsa gerÃ§ekleÅŸebilir ve ÅŸu an iÃ§in bÃ¶yle bir anlaÅŸma yok" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Mardin ValiliÄŸi: "Nusaybin'in DoÄŸanlÄ± Mahallesi'nde, bir evin bodrumundan diÄŸer evlere tÃ¼neller olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir. Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 3 PKK'lÄ± mensubu etkisiz hale getirilmiÅŸtir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Adana'da bir dÃ¼ÄŸÃ¼nde havaya ateÅŸ ederek 13 yaÅŸÄ±ndaki DoÄŸan Ã–zdemir'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olduklarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len, 3 kiÅŸi hakkÄ±nda 'olasÄ± kasÄ±tla adam Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan 25'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.
Ege Ãœniversitesi rektÃ¶rÃ¼ aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±, yerine Beril DedeoÄŸlu atandÄ±
Ä°stanbul'da Åžehir HatlarÄ±'nÄ±n EminÃ¶nÃ¼-Adalar, EminÃ¶nÃ¼-KadÄ±kÃ¶y, KarakÃ¶y-KadÄ±kÃ¶y, BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y, EminÃ¶nÃ¼-ÃœskÃ¼dar, HaliÃ§ vapur seferleri sis nedeniyle iptal edildi.
FETÃ–'nÃ¼n suikast timinde yer alan sanÄ±klardan eski Ã–zel Kuvvetler Tim KomutanÄ± YÃ¼zbaÅŸÄ± YiÄŸit, Marmaris'e ErdoÄŸan ayrÄ±ldÄ±ktan 3,5 saat sonra gittiklerini Ã¶ne sÃ¼rerek "Bizden Ã¶nce birileri CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za suikast giriÅŸiminde bulunmuÅŸ olabilir" dedi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, gÃ¼ndemdeki Rakka operasyonunda ABD'nin olasÄ± PYD, YPG'yi kullanmasÄ±yla ilgili, "ABD'ye sÃ¶ylediÄŸimiz Ã§ok aÃ§Ä±k ve nettir: Bu, TÃ¼rkiye-ABD stratejik ortaklÄ±ÄŸÄ±na, tarihsel iÅŸ birliÄŸine hiÃ§bir ÅŸekilde uygun dÃ¼ÅŸmeyecek bir harekettir" dedi
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, "HiÃ§ kimse TSK'nÄ±n mensuplarÄ±nÄ± siyasetin iÃ§ine Ã§ekme gayretine girmesin. Askerin gÃ¶revi bellidir. Yurdu savunmaktÄ±r. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir gÃ¶revi yoktur" dedi