19:26, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

Mersin Åžehir Hastanesi dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Mersin Kamu Hastaneleri BirliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan'Ä±n davetlisi olarak TÃ¼rkiye'ye gelenÂ Kuveyt, Suudi Arabistan, Dubai ve UmmanlÄ±Â iÅŸ adamlarÄ±ndan oluÅŸan 40 kiÅŸilik heyet,Â Mersin Åžehir Hastanesini ziyaret etti.

Ã‡ukurova KalkÄ±nma AjansÄ±nÄ±n desteÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸtirilen saÄŸlÄ±k turizmi hastane ziyaretleri kapsamÄ±nda Mersin'e gelen heyeti, Mersin Åžehir Hastanesi YÃ¶neticisi Recep AydÄ±n karÅŸÄ±ladÄ±. Hastaneyi gezdiren AydÄ±n, ziyaretÃ§ilere bilgiler verdi.

Arap ve TÃ¼rk halklarÄ± arasÄ±nda yÃ¼zyÄ±llardÄ±r sÃ¼ren dostluk olduÄŸunu belirten AydÄ±n, hastanenin en ileri teknolojiye sahip tÄ±bbi donanÄ±mÄ±, bin 300 yataklÄ± otel konforunda tek kiÅŸilik nitelikli odalara sahip olduÄŸu aktardÄ±.

"MERSÄ°N ÅžEHÄ°R HASTANESÄ° ARAP HALKINI BEKLÄ°YOR"

Mersin Åžehir Hastanesinin Avrupa'nÄ±n en geniÅŸ yÃ¼z Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ne sahip olduÄŸunu ve TÃ¼rk halkÄ± kadar Arap halkÄ±nÄ±n da hizmetinde olduÄŸunu ifade eden AydÄ±n, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TÃ¼rk ve Arap halklarÄ± tarih, kÃ¼ltÃ¼r ve coÄŸrafya birliktelikleri sonucu Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir dostluk oluÅŸtu. BÃ¼yÃ¼k bir projenin Ã¼rÃ¼nÃ¼ olan Mersin Åžehir Hastanesi, kapÄ±larÄ±nÄ± TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla aynÄ± ÅŸartlarda hizmet almak Ã¼zere Arap halkÄ±na da aÃ§Ä±yor. Avrupa Ã¼lkelerindekinden Ã§ok daha ileri seviyede ve kaliteli saÄŸlÄ±k hizmeti, Ã§ok daha az maliyetle Mersin Åžehir Hastanesinde Arap halkÄ±nÄ± bekliyor. Her geÃ§en gÃ¼n kendini yenileyen ve saÄŸlÄ±k hizmetinde dÃ¼nyada Ã¶ncÃ¼ olmayÄ± gÃ¶rev bilmiÅŸ ve Ã¼st dÃ¼zey saÄŸlÄ±k hizmeti vermeyi hedef alan hastanemiz, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n yanÄ±nda hastalarÄ±mÄ±zÄ±n kendilerini otel konforunda ve rahat hissetmeleri iÃ§in tasarlandÄ±."