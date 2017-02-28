19:34, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

KOSGEB'ten 461 bin KOBÄ°'ye faizsiz kredi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, KÃ¼Ã§Ã¼k ve Orta Ã–lÃ§ekli Ä°ÅŸletmeleri GeliÅŸtirme ve Destekleme Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (KOSGEB), 50 bin liralÄ±k 2017 yÄ±lÄ± "SÄ±fÄ±r Faizli Ä°ÅŸletme Kredisi Faiz DesteÄŸi" Ã¶demeleri kapsamÄ±nda 460 bin 167Â KOBÄ°'ye kredi faiz desteÄŸi verildiÄŸini bildirdi.

Ã–zlÃ¼, KOSGEB'in "SÄ±fÄ±r Faizli Ä°ÅŸletme Kredisi Faiz DesteÄŸi"ne yapÄ±lan baÅŸvurularÄ±n deÄŸerlendirme sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamada bulundu.

Ã‡oÄŸunluÄŸu esnaf ve sanatkar olmak Ã¼zere, mikro ve kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¶lÃ§ekli, yÄ±llÄ±k net satÄ±ÅŸ hasÄ±latÄ± 1 milyon 345 bin liranÄ±n altÄ±nda olan iÅŸletmelerin, yÄ±llÄ±k net satÄ±ÅŸ hasÄ±latÄ±na gÃ¶re 20 bin lira ile 50 bin lira arasÄ±nda kredi faiz desteÄŸinden yararlanabileceklerini belirten Ã–zlÃ¼, "YapÄ±lan baÅŸvurularÄ±n incelenmesi sonucunda gÃ¼venlik kriterlerini geÃ§emeyenler, mÃ¼kerrer baÅŸvurular, tabela ÅŸirketleri, Bakanlar Kurulu kararÄ±yla esnaf ve sanatkara kullandÄ±rÄ±lan sÄ±fÄ±r faizli 30 bin lira krediden faydalananlarÄ±n baÅŸvurularÄ± geÃ§ersiz sayÄ±ldÄ±." ifadesini kullandÄ±.Â

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