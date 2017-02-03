19:37, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

PolatlÄ± darbe davasÄ±nda ilk gÃ¼n sona erdi





FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin PolatlÄ± 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda gÃ¶revli 330 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davada ilk gÃ¼n tamamlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimineÂ iliÅŸkin Ankara'nÄ±nÂ PolatlÄ±Â ilÃ§esindeki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda gÃ¶revli 330 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼ tamamlandÄ±. Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼ duruÅŸma salonunda gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya, 245'i tutuklu 330 sanÄ±k, sanÄ±k yakÄ±nlarÄ± ile avukatlar katÄ±ldÄ±. DavanÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde olay tarihinde kursiyer uzman onbaÅŸÄ± olarak gÃ¶rev yapan 48 sanÄ±k savunmasÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â DuruÅŸmaya yarÄ±n sanÄ±k savunmalarÄ±yla devam edilecek.

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