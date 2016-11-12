19:59, 28 Şubat 2017 Salı

BMGK'nın Esed rejimine yaptırım tasarısına Rusya ve Çin'den veto





Suriye'de kimyasal silah saldırısı düzenlediği tespit edilen Esed rejimine yaptırım uygulanmasını isteyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını Rusya ve Çin veto etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'de kimyasal silah saldırısı düzenlediği tespit edilen Esed rejimine yaptırım uygulanmasını isteyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını Rusya ve Çin'in veto ettiği bildirildi.

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