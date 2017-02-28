20:22, 28 Şubat 2017 Salı

Lübnan'daki Filistinli mülteci kampında kanlı çatışma

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Lübnan'ın güneyindeki Sayda şehrinde bulunan Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'nda, El-Fetih ve bazı "Filistinli İslami gruplar" arasında dün geceden beri devam eden çatışmalar sonucunda bir kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.

1 ÇOCUK ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Ölen kişinin Arafat Sahyuni isminde bir çocuk olduğu öğrenilirken yaralananlardan birinin ise Birleşmiş Milletler Yardım Ajansı çalışanı olduğu bilgisine ulaşıldı. Yaralıların olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yakındaki bir hastaneye götürüldüğü ifade edildi.

Güvenliğini Filistinli grupların sağladığı kampın dışında ise Lübnan Ordusu'nun kampa giden yollarda geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Filistin'in Beyrut Büyükelçisi Eşref Tebbur'un ise Beyrut'taki büyükelçilikte çatışmaların sona ermesi için Filistinli gruplarla bir araya geldiği bildirildi. Kampta çatışmalara bağlı olarak silah sesleri geliyor.

Kampta cumartesi günü başlayan çatışmalar pazar günü varılan anlaşma ile sona ermişti. Ancak gruplar dün geceden itibaren tekrar çatışmaya başlamıştı.