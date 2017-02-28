Putin: Astana olmadan, Cenevre'deki müzakereler imkansızdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Asya turu kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Kırgızistan'da, Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev tarafından başkent Bişkek'teki Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Konutları'nda bulunan kongre binası önünde askeri törenle karşılandı.
Atambayev ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından basın açıklamasında bulunan Putin, geçen ay Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye barış görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Putin, Astana görüşmelerine yönelik, "Olumlu geçti ve sona erdi. Bu bizi mutlu etti. Görüşmeler, tartışmasız ateşkesin sağlanmasına yönelikti ve ateşkesin kontrolünü yapacak mekanizmaların kurulması açısından çok önemliydi. Bu olmadan, Cenevre'deki görüşmeler imkansız olurdu." ifadesini kullandı.
Moskova'nın, Kazakistan'da böyle bir görüşme zeminini oluşturan ve şahsen müzakere sürecine dahil olan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'e minnettar olduğunu vurgulayan Putin, Rusya'nın Suriye yönetimine yönelik müzakere sürecini engelleyebilecek her türlü yaptırıma karşı olduğunu belirtti.
Kırgızistan'ın demokratik alanda kaydettiği başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Putin, "Kırgızistan, Rusya için her zaman stratejik bir partner olacaktır." dedi.
Putin, Bişkek yakınlarında faaliyet gösteren Rus askeri hava üssünü, Afganistan'dan gelebilecek tehditler üzerine ve terör ile mücadele amacıyla dönemin Kırgızistan yönetiminin talebiyle kurduklarının altını çizdi.
Ülkedeki Rus askeri varlığına değinen Putin, "Bir gün gelir de Kırgızistan, silahlı kuvvetlerimizi güçlendirdik. Bizim askeri hava üssüne ihtiyacımız yok derse, biz de hava üssünü aynı gün kapatırız. Bizim burada askeri varlığımızı tutmak gibi bir gayemiz yok. Üssün tek gayesi var o da Kırgızistan'ın güvenliğini sağlamak." dedi.
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