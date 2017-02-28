Azerbaycan, Pakistan'dan gelişmiş silahlar alacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için geldiği Pakistan'da Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ve Başbakan Navaz Şerif'le görüştü.
Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'nın (AZERTAC) haberine göre, Aliyev'in Hüseyin'le yaptığı görüşmede bölgesel güvenlik ve iki ülke arasındaki işbirliği konuları müzakere edildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Azerbaycan'ın Pakistan'dan gelişmiş askeri sanayi ürünleri ithal etmesi konusunda mutabakat sağlandı
İki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde olduğunun kaydedildiği görüşmede, Dağlık Karabağ ve Keşmir sorunlarında Azerbaycan ve Pakistan'ın birbirlerinin adil tutumunu kararlılıkla destekledikleri belirtildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Azerbaycan'ın Pakistan'dan gelişmiş askeri sanayi ürünleri ithal etmesi konusunda mutabakat sağlandı
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