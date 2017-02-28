21:00, 28 Şubat 2017 Salı

Azerbaycan, Pakistan'dan gelişmiş silahlar alacak





Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Azerbaycan'ın Pakistan'dan gelişmiş askeri sanayi ürünleri ithal etmesi konusunda mutabakat sağlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için geldiği Pakistan'da Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ve Başbakan Navaz Şerif'le görüştü. Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'nın (AZERTAC) haberine göre, Aliyev'in Hüseyin'le yaptığı görüşmede bölgesel güvenlik ve iki ülke arasındaki işbirliği konuları müzakere edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Azerbaycan'ın Pakistan'dan gelişmiş askeri sanayi ürünleri ithal etmesi konusunda mutabakat sağlandı İki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde olduğunun kaydedildiği görüşmede, Dağlık Karabağ ve Keşmir sorunlarında Azerbaycan ve Pakistan'ın birbirlerinin adil tutumunu kararlılıkla destekledikleri belirtildi.

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