21:04, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Pakistan'da Namaz Åžerif ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (EÄ°K) Liderler Zirvesi iÃ§in geldiÄŸi Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabad'da Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžerif ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Pakistan BaÅŸbakanÄ±Â Navaz Åžerif'i kabul etti. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,Â 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±Â (EÄ°K)Â Liderler ZirvesiÂ iÃ§in geldiÄŸiÂ Pakistan'Ä±n baÅŸkentiÂ Ä°slamabad'da Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžerif ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. BaÅŸbakanlÄ±k konutunda gerÃ§ekleÅŸen ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan'Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±na kapalÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme, yaklaÅŸÄ±k 40 dakika sÃ¼rdÃ¼.

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