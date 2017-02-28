21:17, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

SAT ve SAS komandolarÄ±ndan operasyonlara destek | FOTO





SAT ve SAS komandolarÄ± ile amfibi deniz piyadeleri, DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu bÃ¶lgelerinde PKK'ya yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼cadele ile FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'na destek saÄŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi SualtÄ± taarruzÂ (SAT) veÂ sualtÄ± savunmaÂ (SAS)Â komandolarÄ±Â ileÂ amfibi deniz piyadeleri, DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu bÃ¶lgelerinde PKK'ya yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼cadele ile Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik devam edenÂ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'na destek veriyor. Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, her tÃ¼rlÃ¼ hava, deniz ve arazi ÅŸartlarÄ±nda Ã¶zel harekat gÃ¶revleri yÃ¼rÃ¼tebilen seÃ§kin birliklerden, sualtÄ± taarruz (SAT) ve sualtÄ± savunma (SAS) komandolarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra amfibi deniz piyadeleriyle terÃ¶ristle mÃ¼cadele ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'na katkÄ± saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ã–zel birliklerin, DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu bÃ¶lgelerinde, PKK Ã¼yelerince sÃ¼rekli barÄ±nma alanÄ± ve geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ± olarak kullanÄ±lan alanlarÄ±n temizlenmesi ve Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n kÄ±ÅŸ tertiplenmesinin kÄ±sÄ±tlanmasÄ± amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan operasyonlar sÄ±rasÄ±nda fotoÄŸraflandÄ±ÄŸÄ± kareler de paylaÅŸÄ±ldÄ±. KomandolarÄ±n, Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik 24 AÄŸustos'ta baÅŸlatÄ±lan ve 188 gÃ¼ndÃ¼r sÃ¼ren FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonlarÄ± yansÄ±tan fotoÄŸraflarÄ± dikkati Ã§ekti.

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